Confira as atrações desta sexta-feira nos circuitos do Carnaval de Salvador

A folia já começou! E nesta sexta-feira (17) tem mais Carnaval para quem quer curtir muito. Confira abaixo as programações nos circuitos oficiais da festa.

CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)

Sexta (17)

PROJETO BALANCÊ HOMENAGEIA GAL (COM ANA MAMETTO, CARLA VISI E MARCIA SHORT) – 14:30h

PROJETO TIK TOK (COM LUÍSA SONZA) – 14:45h

TRIO LINCOLN – 15:00h

TRIO PARANGOLÉ – 15:15h

TRIO PSIRICO – 15:30h

BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO – 15:45h

VUMBORA (COM BELL MARQUES)- 16:00h

NANA (COM LÉO SANTANA) – 16:30h

TIMBALADA/BLOW OUT – 17:00h

D+/EVA – 17:30h

FISSURA (COM TOMATE) – 18:00h

TRIO DANIELA MERCURY – 18:30h

TRIO PIPOCA DO CHEIRO – 18:45h

TRIO BROWN – 19:00h

TRIO O POLEMICO – 19:15h

TRIO PABLLO E LUISA – 19:30h

EU VOU (COM ANITTA) – 19:45h

TÔ LIGADO – 20:00h

TRIO SOLANGE ALMEIDA – 20:15h

TRIO KART LOVE – 20:30h

TRIO O KANNALHA – 20:45h

TRIO IGOR KANNARIO – 21:00h

TRIO LA FURIA – 21:15h

SIRI COM TODI (COM PAPAZONI) – 21:30h

BLOCO DOS VAQUEIROS (FULÔ DE MANDACARÚ / GUITO / JAPINHA CONDE E CONVIDADOS) – 21:45h

TRIO ESCANDURRAS – 22:00h

TRIO FILHOS DA BAHIA – 22:15h

TRIO O POETA – 22:30h

CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)

Sexta (17):

A partir das 14h às 16h:

ZEU LOBO ALCATÉIA BANDO COLETIVO PELOURINHO

MOVIMENTO MUSICAL PINAUNA POWER

ESPAÇO MUSICAL

OS EFICIENTES

NETO BITENCOURT

OS MY FRIENDS

LUANA MATOS

NADIJANE

SOM DO SISAL

MARCIONILIO PRADO

ADRIANO REZENDE

PAULO RAIO

ALINE ATAIDE

BANDA ELETRIC TEAM

FORRÓ SOBEPOEIRA

BANDA RETRATO FALADO

BANDOS LOOS CANDELAS

ROBSON DALTRO

DALI COSTA

CLAUDIA COSTTA

CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)

Sexta (17):

OLODUM-

O MANGUE-

BLOCO AFRO PALAFITTAS-

BLOCO AXUM –

ZUM ZUM MEL KIDS – 16:00h

MUTUÊ- 16:15h

AMIGOS DO BABÁ- 16:30h

DANDARA (COM BRUNO CEUTA) – 17:00h

BOMBOCADO – 17:15h

JOGO DO IFÁ – 17:45h

ARCA DO AXÉ – 18:00h

CORISCO – 18:15h

AGBARA – 18:45h

AFRO LIBERDADE – 19:00h

BLOCO ARAIYÊ – 20:00h

NAMANDU NOSSO PLANETA – 20:15h

FILHOS DE OXALÁ – 20:30h

IBEJI- 20:45h

CIRCUITO MESTRE BIMBA (Nordeste de Amaralina)

Sexta (17):

BLOCO OS TOALHAS – 15:00h

ARRASTÃO TUDO E LUXURIA – 16:00h

BLOCO CRUSH – 17:00h

BLOCO NOSSA GENTE – 19:00h

BLOCO OS ESPONJAS – 19:30h

BLOCO FURA OLHO – 20:00h

Q.G.O BLOCO – 21:00h

BLOCO MIAME – 22:00h

BLOCO ZUM ZUM ZUM – 23:00h

CONTRA FLUXO (Rua Chile até a Carlos Gomes)

Sexta (17):

TEMPLO DOS ORIXÁS – 17:00h

GERA DOIS O BLOCO – 17:15h

CHAMEGO AFRO REGGAE – 17:30h

LAROYÊ ARRIBA – 17:45h

SÁBADO, 18 DE FEVEREIRO

MUNDO NEGRO –

BLOCO CULTURAL –

VAMOS NESSA –

ABUSE E USE – 16:00h

GINGA DO NEGRO – 16:15h

BOKA LOUKA (SAMBA COM NÓS E TAIS MORENO) – 16:30h

FILHOS DE JHÁ – 16:45h

FILHOS DE NANÃ – 17:00h

FILHOS DE KORIN EFAN – 17:15h

FOUR DAYS – 17:30h

JOGO DO IFÁ – 17:45h

MANIA DE SAMBAR – 18:00h

QUINTAL DO SAMBA – 18:15h

REGGAE O BLOCO – 19:00h

SAMBETÃO – 19:15h

AXÉ DADÁ – 20:00h

