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Confira as atrações deste sábado no Carnaval de Salvador

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18.02.2023, 06:00:00

Confira as atrações deste sábado no Carnaval de Salvador

Blocos infantis começam a desfilar hoje, às 10h

Terceiro dia de folia em Salvador. Neste sábado (18), os blocos infantis começam a desfilar nos circuitos oficiais. Confira abaixo a programação oficial:


CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)

Sábado (18)

10:00h     HAPPY TIO PAULINHO 
14:30h     MEU AMOR VOLTO JÁ MINITRIO BAIANO
14:45h     TRIO DANIEL VIEIRA
15:00h     TRIO THIAGO AQUINO 
15:15h     TRIO PSIRICO
15:30h     TRIO BT  PARANGOLÉ 
15:45h     CORUJA IVETE SANGALO
16:15h     VUMBORA BELL MARQUES
16:45h     BLOCO NANA LEO SANTANA
17:15h     TIMBALADA
17:45h     FISSURA FILHOS DE JORGE E DH8
18:15h     PIPOCA DO ALOK 
18:30h     TRIO MAJOR LAZER ATTOOXXA
18:45h     O VALE ALINNE ROSA
19:15h     TRIO DANIELA MERCURY 
19:30h     TÔ LIGADO PATRULHA DO SAMBA
19:45h     SIRI COM TODI ATILA LIMA
20:00h     TRIO  LINCOLN 
20:15h     TRIO HIAGO
20:45h     TRIO MAGARY LORD 
21:00h     ALERTA PRIME ARLINDINHO E EDUARDINHO FM
21:15h     TARRINDO DE Q O POLÊMICO
21:30h     AMBIENTAL E ECOSSISTEMA 
21:45h     TRIO PAGODART
22:00h     TRIO JÚLIO MADEIRADA
 

CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)

Sábado (18):
10:15h     TODO MENINO É UM REI 
10:45h     PEQUENO PRINCIPE DE UNJIRA
11:15h     IBEJI
11:45h     RHATAPLAN
12:15h     ZUM ZUM MEL KIDS
12:45h     BLOCO DA SAUDADE
13:45h     DIDÁ
14:15h     TRIO O POETA
14:30h     TRIO TARGINO GODIM 
14:45h     TRIO FORRÓ ELÉTRICO 
15:00h     CANELIGHT
15:30h     AS MUQUIRANAS PAGODART
16:00h     BOLA CHEIA
16:30h     TRIO FILHOS DA BAHIA 
16:45h     TRIO BABY-LÉGUAS / UNIVERSITARIO SAMPRIME / JP ESTOURADO
17:00h     AS KUVITEIRAS LA FURIA
17:30h     ME DEIXA A VONTADE
18:00h     TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR 
18:15h     PROJETO ESPECIAL FAVELÊ/QUABALES
18:30h     VEM SAMBAR JULIO SERENO / DAVID (EX REVELAÇÃO) / SWINGUE DO FORA DA MIDIA
19:00h     É COM ESSE QUE EU VOU 
19:15h     TRIO EDU CASANOVA 
19:30h     PIPOCA DE TODES FREVÂNCIA ELÉTRICA COM PARTICIPAÇÃO DE LÉO KRET, A NINFETA, CHOCOLATE BATIDÃO
19:45h     BLOCO DO CAJÁ O MAESTRO
20:00h     MALÊ DEBALÊ
20:30h     MUZENZA 
21:00h     BANKOMA 
21:30h     JAKÉ NEIVALDO DO TCHACO / BANDA JAKÉ / JORGE FOGUEIRÃO / NONATO SANSKEY
22:00h     AFINIDADE NOSSO RITIMO
23:00h     TRIO COMCAR
23:15h     ILÊ AIYÊ 
 


CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)

Sábado (18):
16:00h     BLOCO AXÉ DUM DUM
16:15h     BLOCO REGGAE DA PAZ
16:15h     BLOCO REGGAE DA PAZo
16:30h     BLOLCO GINGA E REMANDIOLA
16:45h     CURUZU CITY
17:00h     MULHERES NA FOLIA
17:15h     MULHERES NA FOLIA
17:30h     O MANGUE
18:00h     ACARÁ
18:15h     AFOXÉ ILÊ OYÁ
18:30h     ALERTA MENTE NEGRA
18:45h     BLOCO MANGUEIRA
19:00h     CABEÇA DE GELO
19:15h     CHABIS'C
19:30h     DANA-DANA
19:45h     DIAMANTE NEGRO
20:00h     ILÊ OYA
20:15h     KAYALA DA BAHIA
20:30h     KIZUMBA
20:45h     KORIN NAGO
21:00h     LAROYÊ ARRIBA
21:15h     RODOPIÔ
21:30h     SO SAMBA DE RODA
21:45h     SWING DO PELO
22:00h     TOMALIRA
 

CONTRA FLUXO

-    BLOCO CULTURAL
-    MUNDO NEGRO
16:00h    VAMOS NESSA 
 16:15h    ABUSE E USE
16:30h    GINGA DO NEGRO 
16:45h    BOKA LOUKA SAMBA COM NÓS E TAIS MORENO 
17:00h    FILHOS DE JHÁ 
17:15h    FILHOS DE NANÃ 
17:30h    FILHOS DE KORIN EFAN 
17:45h     FOUR DAYS 
 18:00h    JOGO DO IFÁ
18:15h    MANIA DE SAMBAR 
19:15h    QUINTAL DO SAMBA 
20:00h    SAMBETÃO 
-    AXÉ DADÁ

CIRCUITO MESTRE BIMBA (Nordeste de Amaralina)

Sábado (18):
10:00h     BLOCO FURACÃO KIDS
12:00h     ARRASTÃO OS CANALHAS
14:00h     BLOCO DO BENNY
14:30h     ARRASTÃO AFRO E ARTE
15:00h     BLOCO É PRA LÁ QUE VAI
16:00h     BLOCO SOU + DE IR
17:00h     BLOCO BOQUEIRÃO
17:30h     ARRASTÃO ANTONINO FISTEM
18:00h     BLOCO AS AMANTES DO NORDESTE
19:00h     BLOCO KUPULA UNIDA
20:00h     BLOCO SAMBA NORDESTE
21:00h     BLOCO SAMBA DA VELA
22:00h     BLOCO VIP FOLIA

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.

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