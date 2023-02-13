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Confira as atrações do Carnaval 2023 no circuito Barra-Ondina

salvador
13.02.2023, 12:35:00
(Arquivo CORREIO)

Confira as atrações do Carnaval 2023 no circuito Barra-Ondina

Ordem dos trios foi informada pela prefeitura

Chegamos na semana de Carnaval e a hora de matar a saudade da maior folia de rua do mundo está próxima. A Prefeitura de Salvador já divulgou a ordem dos trios nos circuitos, embora ainda não tenha informado os horários. Confira as atrações na Barra-Ondina (circuito Dodô). 

QUAL A MÚSICA DO CARNAVAL 2023? VOTE AGORA NO TROFÉU CORREIO FOLIA

Quinta (16), a partir de 16h
IVETE SANGALO
SAULO
CLAUDIA LEITTE
PARANGOLÉ
XANDDY HARMONIA
JAMMIL
BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO
BLOCO DA QUINTA
FISSURA 
EVA
SIRI COM TODI
EU VOU
LEO SANTANA
LINCOLN
TIMBALADA
LUDMILLA
CHICLETE
BABADO NOVO
TÔ LIGADO
CHEIRO
HUANA
TATAU
OS MASCARADOS
RAFA E PIPO
A DAMA
ARAKETU
GILMELANDIA
DAVID MORAES
BANANA REGGAE
AFROCIDADE
BBG ANOS 80
NOVA SAGA

Sexta (17), a partir de 15h30 
PROJETO TIK TOK
LINCOLN
PARANGOLÉ
PSIRICO
BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO
VUMBORA
NANA
TIMBALADA/BLOWOUT
D+/EVA
FISSURA
DANIELA MERCURY
PIPOCA DO CHEIRO
BROWN
O POLEMICO
PABLLO E LUISA
EU VOU
TÔ LIGADO
SOLANGE ALMEIDA
KART LOVE
O KANNALHA
IGOR KANNARIO
LA FURIA
SIRI COM TODI
BLOCO DOS VAQUEIROS
ESCANDURRAS
FILHOS DA BAHIA
O POETA

Sábado (18)
A partir de 10h:

HAPPY (infantil)


A partir de 15h:
MEU AMOR VOLTO JÁ
DANIEL VIEIRA
THIAGO AQUINIO
PSIRICO
PARANGOLÉ
CORUJA
VUMBORA
NANA,
TIMBALADA
FISSURA
PIPOCA DO ATTOXXA
O VALE
DANIELA MERCURY
VOA VOA
LINCOLN
HIAGO
TAYRONE
TÔ LIGADO
SIRI COM TODI
TRIO DH8
TA RINDO DE QUE
AMBIENTAL E ECOSISTEMA

Domingo (19), a partir de 15h
PUTITO REX
PSIRICO
OLODUM
CAMALEÃO
FECUNDANÇA/LARGADINHO
DAQUELE JEITO]
ME ABRAÇA
SEU MAXIXE
CROCODILO
TIMBALADA
AGRADA GREGOS
ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR
TRIO BARRETÃO
CORTEJO AFRO
AILA MENEZES
ECOLOGICO E MEIO AMBIENTE
A MULHERADA

Segunda (20), a partir de 15h30 
TRIO TH
KART LOVE
CAMALEÃO
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
FECUNDANÇA/CORUJA
DAQUELE JEITO
ME ABRAÇA
ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR
CARLA CRISTINA
CROCODILO
LARGADINHO/O VALE
TRIO BARRETÃO
CORTEJO AFRO
LA FURIA
BUZANFAN DE GERONIMO
VEM SAMBAR
JAKÉ
MUZENZA
ECOLOGICO MEIO AMBIENTE
WILSON CAFÉ
LUAN MONALISA
MARCIA CASTRO

Terça (21), a partir de 15h
MICROTRIO IVAN HUOL
JUAN E RAVENA
CAMALEÃO
LARGADINHO
BLOCO UAU
BAILINHO DE QUINTA
LUIZ CALDAS
XAMÃ
ARMANDINHO, DODO E OSMAR
ESCANDURRAS
LINCOLN
TIMBALADA
JAKÉ
BANANA REGGAE
A MULHERADA
BLOCO DO CAJÁ
EXCLUSIVA
LA FURIA
HIAGO DANADINHO
LÉO SANTANA
RAÇA GOLVEIA
A DAMA

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.

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