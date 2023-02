Confira as atrações do Carnaval 2023 no circuito do Campo Grande

Chegamos na semana de Carnaval e a hora de matar a saudade da maior folia de rua do mundo está próxima. A Prefeitura de Salvador já divulgou a ordem dos trios nos circuitos, embora ainda não tenha informado os horários. Confira as atrações do Campo Grande (circuito Osmar).

Quinta-feira (16), a partir de 18h:

PROJETO ESPECIAL FOBIQUINHA ARMANDINHO, DODO E OSMAR

TRIO DANIELA MERCURY

PIPOCA DO MUDEI DE NOME

TRIO LA FURIA

TRIO THIAGO AQUINO

A MULHERADA

TRIO PSIRICO

ALERTA GERAL

PAGODE TOTAL

AMOR E PAIXÃO (caráter especial)

BLOCO DA CAPOEIRA

BANKOMA

TRIO ESCANDURRAS

PROIBIDO PROIBIR

FOGUEIRÃO

QUERO VER MOMO

SAMBA & FOLIA

AFRO REGGAE BAHIA

SAMBA TERRAMAR

TRIO COMCAR

Sexta-feira (17)

De 14h às 16h grupos participantes do Furdunço:

ZEU LOBO ALCATÉIA BANDO COLETIVO PELOURINHO

MOVIMENTO MUSICAL PINAUNA POWER

ESPAÇO MUSICAL

OS EFICIENTES

NETO BITENCOURT

OS MY FRIENDS

LUANA MATOS

NADIJANE

SOM DO SISAL

MARCIONILIO PRADO

ADRIANO REZENDE

PAULO RAIO

ALINE ATAIDE

BANDA ELETRIC TEAM

FORRÓ SOBEPOEIRA

BANDA RETRATO FALADO

BANDOS LOOS CANDELAS

ROBSON DALTRO

DALI COSTA

CLAUDIA COSTTA

A partir de 17h:

PROJETO ESPECIAL ESCOLA MUSICAL IRMÃOS MACEDO

TRIO CHICANA

TRIO É O TCHAN

TRIO JUAN E RAVENA

TRIO ALEXANDRE LEÃO

TRIO NESSA

TRIO NANDO BORGES

POLIMANIA

TRIO MAMBOLADA

TRIO FANTASMÃO

TRIO ED CITY

EXCLUSIVA DO SAMBA

ALVORADA

REDUTO DO SAMBA

OLODUM

FILHOS DE MARUJO

CORTEJO AFRO

SAMBA POPULAR

K FELICIDADE

SOWETO

TRIO CBX

AS TRANSFORMISTAS

BBG BIG BLOCO DO GUETO

MILLENAR

CLUBE DO SAMBA

TRIO COMCAR

Sábado (18)

A partir de 10h:

TODO MENINO É UM REI

PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ

IBEJI

RATHAPLAN

ZUM ZUM MEL (infantis)

BLOCO DA SAUDADE

DIDÁ

A partir de 13h30:

TRIO O POETA

TRIO TARGINO GODIM

TRIO FORRÓ ELÉTRICO

CANELIGHT

AS MUQUIRANAS

BOLA CHEIA

TRIO FILHOS DA BAHIA

BABY LÉGUAS/UNIVERSITÁRIO

AS KUVITEIRAS

ME DEIXE A VONTADE

TRIO ARMANDINHO, DODO E OSMAR

PROJETO ESPECIAL FAVELÊ/QUABALES

VEM SAMBAR

É COM ESSE QUE EU VOU

TRIO EDU CASA NOVA

BLOCO DE CAJÁ

MALÊ DEBALÊ

MUZENZA

BANKOMA

JAKÈ

AFINIDADE

VAMOS NESSA

FOUR DAYS

TRIO COMCAR

TRIO ARRASTÃO

DA ALEGRIA, ILÊ AYIÊ

Domingo (19)

A partir de 10h

MAMULENGO

PIPOCA DO ALGODÃO DOCE

IBEJI

RATHAPLAN (infantis) TRIO FIT DANCE

PIPOCA DO MUDEI DE NOME

EXCLUSIVA INFANTIL

ZUM ZUM MEL

A partir de 14h

TRIO DO FORRÓ

PIERROT TRADIÇÂO DE PLATAFORMA

TRIO BAIANA SYSTEM

TRIO ALINE

TRIO O KANNALHA

PROJETO ESPECIAL NELSON RUFINO

COMMANCHES DO PELÔ

TRIO PARANGOLÉ

AS SUBURBANAS

TRIO TIMBALADA

TRIO O POLEMICO

TRIO AFROCIDADE

100 CENSURA

MUQUISAMBA

TRIO TIERRY

BLOCÃO DA LIBERDADE

TRIO THIAGO AQUINO

TRIO JAU

BANANA REGGAE

FALA MEU LORO

OS NEGÔES

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

TRIO COMCAR

Segunda feira (20)

A partir de 10h:

DIDÁ

COMMANCHERÊ (infantil)

PIPOCA DO ALGODÃO DOCE

BLOCO DA SAUDADE

A partir de 13h

PROJETO ESPECIAL TRIO DO FORRÓ

TRIO LINCOLN

TRIO CLAUDIA LEITTE

TRIO ESCANDURRAS

AS MUQUIRANAS

MUDANÇA DO GARCIA

TRIO IGOR KANNARIO

TRIO A DAMA

AS KUVITEIRAS

TRIO 7KASSIO

TRIO DANIEL VIEIRA

TRIO COMCAR

BLOCO DE CAJÁ

ILÊ AYIÊ

MILLENAR

PAGODÃO

FOUR DAYS

2 DA GIRA

Terça-feira (21)

A partir de 11h30

VAMOS NESSA (bloco infantil)

A partir de 13h

PIPOCA DO MUDEI

PIPOCA DE DURVAL

PIPOCA DE SAULO

OLODUM PIPOCA

TRIO LEO SANTANA

TRIO PSIRICO

TRIO XANDDY HARMONIA

BUZANFAN DE GERÔNIMO

AS MUQUIRANAS

TRIO BROWN

TRIO ALEXANDRE PEIXE

COMMANCHE DO PELÔ

TRIO O POETA

TRIO COMCAR

PIPOCA DO ILÊ AYIÊ

100 CENSURA

MUZENZA

FILHOS DO CONGO

OKANBI

PROJETO ESPECIAL VEM SAMBAR SALVADOR

