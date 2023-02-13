Confira as atrações do Carnaval 2023 no circuito do Campo Grande

Chegamos na semana de Carnaval e a hora de matar a saudade da maior folia de rua do mundo está próxima. A Prefeitura de Salvador já divulgou a ordem dos trios nos circuitos, embora ainda não tenha informado os horários. Confira as atrações do Campo Grande (circuito Osmar).
QUAL A MÚSICA DO CARNAVAL 2023? VOTE AGORA NO TROFÉU CORREIO FOLIA
Quinta-feira (16), a partir de 18h:
PROJETO ESPECIAL FOBIQUINHA ARMANDINHO, DODO E OSMAR
TRIO DANIELA MERCURY
PIPOCA DO MUDEI DE NOME
TRIO LA FURIA
TRIO THIAGO AQUINO
A MULHERADA
TRIO PSIRICO
ALERTA GERAL
PAGODE TOTAL
AMOR E PAIXÃO (caráter especial)
BLOCO DA CAPOEIRA
BANKOMA
TRIO ESCANDURRAS
PROIBIDO PROIBIR
FOGUEIRÃO
QUERO VER MOMO
SAMBA & FOLIA
AFRO REGGAE BAHIA
SAMBA TERRAMAR
TRIO COMCAR
Sexta-feira (17)
De 14h às 16h grupos participantes do Furdunço:
ZEU LOBO ALCATÉIA BANDO COLETIVO PELOURINHO
MOVIMENTO MUSICAL PINAUNA POWER
ESPAÇO MUSICAL
OS EFICIENTES
NETO BITENCOURT
OS MY FRIENDS
LUANA MATOS
NADIJANE
SOM DO SISAL
MARCIONILIO PRADO
ADRIANO REZENDE
PAULO RAIO
ALINE ATAIDE
BANDA ELETRIC TEAM
FORRÓ SOBEPOEIRA
BANDA RETRATO FALADO
BANDOS LOOS CANDELAS
ROBSON DALTRO
DALI COSTA
CLAUDIA COSTTA
A partir de 17h:
PROJETO ESPECIAL ESCOLA MUSICAL IRMÃOS MACEDO
TRIO CHICANA
TRIO É O TCHAN
TRIO JUAN E RAVENA
TRIO ALEXANDRE LEÃO
TRIO NESSA
TRIO NANDO BORGES
POLIMANIA
TRIO MAMBOLADA
TRIO FANTASMÃO
TRIO ED CITY
EXCLUSIVA DO SAMBA
ALVORADA
REDUTO DO SAMBA
OLODUM
FILHOS DE MARUJO
CORTEJO AFRO
SAMBA POPULAR
K FELICIDADE
SOWETO
TRIO CBX
AS TRANSFORMISTAS
BBG BIG BLOCO DO GUETO
MILLENAR
CLUBE DO SAMBA
TRIO COMCAR
Sábado (18)
A partir de 10h:
TODO MENINO É UM REI
PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ
IBEJI
RATHAPLAN
ZUM ZUM MEL (infantis)
BLOCO DA SAUDADE
DIDÁ
A partir de 13h30:
TRIO O POETA
TRIO TARGINO GODIM
TRIO FORRÓ ELÉTRICO
CANELIGHT
AS MUQUIRANAS
BOLA CHEIA
TRIO FILHOS DA BAHIA
BABY LÉGUAS/UNIVERSITÁRIO
AS KUVITEIRAS
ME DEIXE A VONTADE
TRIO ARMANDINHO, DODO E OSMAR
PROJETO ESPECIAL FAVELÊ/QUABALES
VEM SAMBAR
É COM ESSE QUE EU VOU
TRIO EDU CASA NOVA
BLOCO DE CAJÁ
MALÊ DEBALÊ
MUZENZA
BANKOMA
JAKÈ
AFINIDADE
VAMOS NESSA
FOUR DAYS
TRIO COMCAR
TRIO ARRASTÃO
DA ALEGRIA, ILÊ AYIÊ
Domingo (19)
A partir de 10h
MAMULENGO
PIPOCA DO ALGODÃO DOCE
IBEJI
RATHAPLAN (infantis) TRIO FIT DANCE
PIPOCA DO MUDEI DE NOME
EXCLUSIVA INFANTIL
ZUM ZUM MEL
A partir de 14h
TRIO DO FORRÓ
PIERROT TRADIÇÂO DE PLATAFORMA
TRIO BAIANA SYSTEM
TRIO ALINE
TRIO O KANNALHA
PROJETO ESPECIAL NELSON RUFINO
COMMANCHES DO PELÔ
TRIO PARANGOLÉ
AS SUBURBANAS
TRIO TIMBALADA
TRIO O POLEMICO
TRIO AFROCIDADE
100 CENSURA
MUQUISAMBA
TRIO TIERRY
BLOCÃO DA LIBERDADE
TRIO THIAGO AQUINO
TRIO JAU
BANANA REGGAE
FALA MEU LORO
OS NEGÔES
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
TRIO COMCAR
Segunda feira (20)
A partir de 10h:
DIDÁ
COMMANCHERÊ (infantil)
PIPOCA DO ALGODÃO DOCE
BLOCO DA SAUDADE
A partir de 13h
PROJETO ESPECIAL TRIO DO FORRÓ
TRIO LINCOLN
TRIO CLAUDIA LEITTE
TRIO ESCANDURRAS
AS MUQUIRANAS
MUDANÇA DO GARCIA
TRIO IGOR KANNARIO
TRIO A DAMA
AS KUVITEIRAS
TRIO 7KASSIO
TRIO DANIEL VIEIRA
TRIO COMCAR
BLOCO DE CAJÁ
ILÊ AYIÊ
MILLENAR
PAGODÃO
FOUR DAYS
2 DA GIRA
Terça-feira (21)
A partir de 11h30
VAMOS NESSA (bloco infantil)
A partir de 13h
PIPOCA DO MUDEI
PIPOCA DE DURVAL
PIPOCA DE SAULO
OLODUM PIPOCA
TRIO LEO SANTANA
TRIO PSIRICO
TRIO XANDDY HARMONIA
BUZANFAN DE GERÔNIMO
AS MUQUIRANAS
TRIO BROWN
TRIO ALEXANDRE PEIXE
COMMANCHE DO PELÔ
TRIO O POETA
TRIO COMCAR
PIPOCA DO ILÊ AYIÊ
100 CENSURA
MUZENZA
FILHOS DO CONGO
OKANBI
PROJETO ESPECIAL VEM SAMBAR SALVADOR
O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.