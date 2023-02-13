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Confira as atrações do Carnaval 2023 no circuito do Pelourinho

salvador
13.02.2023, 13:18:00
(Carol Garcia/Arquivo/GOVBA)

Confira as atrações do Carnaval 2023 no circuito do Pelourinho

Ordem das atrações foram informadas pela prefeitura

Chegamos na semana de Carnaval e a hora de matar a saudade da maior folia de rua do mundo está próxima. A Prefeitura de Salvador já divulgou a ordem das atrações nos circuitos, embora ainda não tenha informado os horários.

Confira as atrações no Pelourinho (Circuito Batatinha). 

QUAL A MÚSICA DO CARNAVAL 2023? VOTE AGORA NO TROFÉU CORREIO FOLIA

Quinta-feira (16)
A partir de 20h
EXPRESSÃO NEGRA
KORIN EFAN
DARAJU DE ODE 
NOVA FLOR
QUESTÃO DE GOSTO 
TAMOIOS
FILHOS DA FEIRA
MALCON X 
OMINIRÁ DE ODÉ 
TAMBORES & CORES 
FILHOS DE ONIRA 

Desfilando no contra fluxo, a partir de 20h: 
NAMORAL 
REGGAE O BLOCO 
CORRENTE DO SAMBA 
TOALHA DA SAUDADE 
SKA REGGAE
ACARÁ 
LAROYE ARRIBA 
RODOPIÔ

Sexta-feira (17)
A partir de 17h
OLODUM 
MUTUÊ
AMIGOS DE BABÁ 
BOMBOCADO 
TÔ AÊ 
JOGO DE IFÁ 
ARCA DE AXÉ 
LAROYE ARRIBA 
CORISCO
BLOCO AXUM 
DANDARA 
AGBARA 
AFRO LIBERDADE 
ARAYÊ 
NAMADU NOSSO PLANETA 
FILHOS DE OXALÁ 
AFOXÉ PELOURINHO
MUCUM’G 
AFOXÉ PRETO VELHO 
AFRO PALAFITTAS 
FILHOS DE JAGUN

Desfilando no contra fluxo, a partir de 18h
TEMPLO DOS ORIXÁS
GERA DOIS O BLOCO 
CHAMEGO
AFRO 
DANÇA BAHIA 
LAROYÊ 
OS NEGÕES

Sábado (18)

A partir de 17h
CATADINHO DO SAMBA (caráter especial) 
BLOCO DA SAUDADE 
MANIA DE SAMBAR
O MANGUE 
ORIOBÁ 
TOMALIRA 
LAROYÈ
ARRIBA 
SWING DO PELÔ 
CABEÇA DE GELO 
CHABIS’C 
FILHOS DE NANA 
SURF REGGAE
KAYALA DA BAHIA 
RODOPIÔ 
DIAMANTE NEGRO 
ALERTA MENTE NEGRA 
MULHERES NA FOLIA 
REGGAE DA PAZ
CURUZU CITY 
SHOW AXÉ DUM_DUM 
GINGA E REMANDIOLA 

Desfilando no contra fluxo, a partir das 17h
ABUSE E USE 
GINGA DO NEGRO 
JOGO DO IFÁ 
AXÉ DADÀ 
QUINTAL DO SAMBA
SAMBETÃO
MANIA DE SAMBAR 
VAMOS NESSA 
FILHOS DE JHÁ 
FILHOS DE KORIN EFAN 
FILHOS DE NANÃ 
FOUR DAYS 
ILÊ OYÁ

Domingo (19)
A partir de 17h
FILHOS DE GHANDY
KIZUMBA 
LUAÊ 
QUERO VER MOMO 
OLORUM BABA MI 
SÓ SAMBA DE RODA
IDARÁ 
CARNAPELÔ
MALCON X 
DANÇA BAHIA 
VELHA GUARDA DOS NEGÕES 
LEVA EU 
AIRALOGUM 
SKA REGGAE
OS NEGÕES 
SAMBRASIL 

Desfilando no contra fluxo, a partir de 16h
MUTANTES 
FILHOS DE GHANDY 
FURACÃO 2001 
KAMBALAGWANZE 
ALABÊ 
FILHOS DO CONGO 
AFRO LIBERDADE

Segunda-feira (20)
A partir de 17h
FILHOS DE KORIN
EFAN
MUTANTES 
TEMPERO DE NEGRO 
AFROBOGUM 
LAROYÊ ARRIBA 
MANIA DE SAMBAR 
INSABA MAZA 
BABAFOMAN 
AFOXÉ OMO IZO 
FUTURO DO REGGAE 
ARCA DE AXÉ 
ALERTA MENTE NEGRA
BLOCO DA CAPOEIRA 
ILÊ OYÁ, KIBELEZA 
SAMBETÃO 
FILHOS DE JHÁ

Desfilando no contra fluxo, a partir de 18h
FILHOS DE OMOLUM 
DANDARA 
ASPIRAL DO REGGAE 
OKAMBI 
FILHOS DE JHA
ARAIÈ 
CABEÇA DE GELO 
CORISCO 
CHAMEGO AFRO

Terça-feira (21)
A partir de 17h
SWING DO PELÔ 
FILHOS DE NANÃ 
FURACÃO 2001 
OBÁ DE XANGÔ 
BLOCÃO DA LIBERDADE 
KABALAGWANZE 
VEM SAMBAR
SAMBA E FOLIA 
RELÍQUIAS AFRICANAS 
SAMBA TERRAMAR
ARRAYÊ 
JOGO DO IFÁ
AMBIENTAL ECOSSISTEMA 
OS NEGÕES 
AFRO DESCENDENTES 
OLORUM BABA MI 
AFOXÉ PELOURINHO 
MALCON X

Desfilando no contra fluxo, a partir de 16h30
FILHOS DE GANDHY 
FILHAS DE GANDHY 
TA RINDO DE Q 
OKAMBI 
FILHOS DE OMOLUM 
FILHOS DE JHÁ

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.

***

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