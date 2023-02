Confira as atrações do Carnaval 2023 no circuito do Pelourinho

Chegamos na semana de Carnaval e a hora de matar a saudade da maior folia de rua do mundo está próxima. A Prefeitura de Salvador já divulgou a ordem das atrações nos circuitos, embora ainda não tenha informado os horários.

Confira as atrações no Pelourinho (Circuito Batatinha).

Quinta-feira (16)

A partir de 20h

EXPRESSÃO NEGRA

KORIN EFAN

DARAJU DE ODE

NOVA FLOR

QUESTÃO DE GOSTO

TAMOIOS

FILHOS DA FEIRA

MALCON X

OMINIRÁ DE ODÉ

TAMBORES & CORES

FILHOS DE ONIRA

Desfilando no contra fluxo, a partir de 20h:

NAMORAL

REGGAE O BLOCO

CORRENTE DO SAMBA

TOALHA DA SAUDADE

SKA REGGAE

ACARÁ

LAROYE ARRIBA

RODOPIÔ

Sexta-feira (17)

A partir de 17h

OLODUM

MUTUÊ

AMIGOS DE BABÁ

BOMBOCADO

TÔ AÊ

JOGO DE IFÁ

ARCA DE AXÉ

LAROYE ARRIBA

CORISCO

BLOCO AXUM

DANDARA

AGBARA

AFRO LIBERDADE

ARAYÊ

NAMADU NOSSO PLANETA

FILHOS DE OXALÁ

AFOXÉ PELOURINHO

MUCUM’G

AFOXÉ PRETO VELHO

AFRO PALAFITTAS

FILHOS DE JAGUN

Desfilando no contra fluxo, a partir de 18h

TEMPLO DOS ORIXÁS

GERA DOIS O BLOCO

CHAMEGO

AFRO

DANÇA BAHIA

LAROYÊ

OS NEGÕES

Sábado (18)

A partir de 17h

CATADINHO DO SAMBA (caráter especial)

BLOCO DA SAUDADE

MANIA DE SAMBAR

O MANGUE

ORIOBÁ

TOMALIRA

LAROYÈ

ARRIBA

SWING DO PELÔ

CABEÇA DE GELO

CHABIS’C

FILHOS DE NANA

SURF REGGAE

KAYALA DA BAHIA

RODOPIÔ

DIAMANTE NEGRO

ALERTA MENTE NEGRA

MULHERES NA FOLIA

REGGAE DA PAZ

CURUZU CITY

SHOW AXÉ DUM_DUM

GINGA E REMANDIOLA

Desfilando no contra fluxo, a partir das 17h

ABUSE E USE

GINGA DO NEGRO

JOGO DO IFÁ

AXÉ DADÀ

QUINTAL DO SAMBA

SAMBETÃO

MANIA DE SAMBAR

VAMOS NESSA

FILHOS DE JHÁ

FILHOS DE KORIN EFAN

FILHOS DE NANÃ

FOUR DAYS

ILÊ OYÁ

Domingo (19)

A partir de 17h

FILHOS DE GHANDY

KIZUMBA

LUAÊ

QUERO VER MOMO

OLORUM BABA MI

SÓ SAMBA DE RODA

IDARÁ

CARNAPELÔ

MALCON X

DANÇA BAHIA

VELHA GUARDA DOS NEGÕES

LEVA EU

AIRALOGUM

SKA REGGAE

OS NEGÕES

SAMBRASIL

Desfilando no contra fluxo, a partir de 16h

MUTANTES

FILHOS DE GHANDY

FURACÃO 2001

KAMBALAGWANZE

ALABÊ

FILHOS DO CONGO

AFRO LIBERDADE

Segunda-feira (20)

A partir de 17h

FILHOS DE KORIN

EFAN

MUTANTES

TEMPERO DE NEGRO

AFROBOGUM

LAROYÊ ARRIBA

MANIA DE SAMBAR

INSABA MAZA

BABAFOMAN

AFOXÉ OMO IZO

FUTURO DO REGGAE

ARCA DE AXÉ

ALERTA MENTE NEGRA

BLOCO DA CAPOEIRA

ILÊ OYÁ, KIBELEZA

SAMBETÃO

FILHOS DE JHÁ

Desfilando no contra fluxo, a partir de 18h

FILHOS DE OMOLUM

DANDARA

ASPIRAL DO REGGAE

OKAMBI

FILHOS DE JHA

ARAIÈ

CABEÇA DE GELO

CORISCO

CHAMEGO AFRO

Terça-feira (21)

A partir de 17h

SWING DO PELÔ

FILHOS DE NANÃ

FURACÃO 2001

OBÁ DE XANGÔ

BLOCÃO DA LIBERDADE

KABALAGWANZE

VEM SAMBAR

SAMBA E FOLIA

RELÍQUIAS AFRICANAS

SAMBA TERRAMAR

ARRAYÊ

JOGO DO IFÁ

AMBIENTAL ECOSSISTEMA

OS NEGÕES

AFRO DESCENDENTES

OLORUM BABA MI

AFOXÉ PELOURINHO

MALCON X

Desfilando no contra fluxo, a partir de 16h30

FILHOS DE GANDHY

FILHAS DE GANDHY

TA RINDO DE Q

OKAMBI

FILHOS DE OMOLUM

FILHOS DE JHÁ

