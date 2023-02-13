Confira as atrações do Carnaval 2023 no circuito do Pelourinho

Chegamos na semana de Carnaval e a hora de matar a saudade da maior folia de rua do mundo está próxima. A Prefeitura de Salvador já divulgou a ordem das atrações nos circuitos, embora ainda não tenha informado os horários.
Confira as atrações no Pelourinho (Circuito Batatinha).
QUAL A MÚSICA DO CARNAVAL 2023? VOTE AGORA NO TROFÉU CORREIO FOLIA
Quinta-feira (16)
A partir de 20h
EXPRESSÃO NEGRA
KORIN EFAN
DARAJU DE ODE
NOVA FLOR
QUESTÃO DE GOSTO
TAMOIOS
FILHOS DA FEIRA
MALCON X
OMINIRÁ DE ODÉ
TAMBORES & CORES
FILHOS DE ONIRA
Desfilando no contra fluxo, a partir de 20h:
NAMORAL
REGGAE O BLOCO
CORRENTE DO SAMBA
TOALHA DA SAUDADE
SKA REGGAE
ACARÁ
LAROYE ARRIBA
RODOPIÔ
Sexta-feira (17)
A partir de 17h
OLODUM
MUTUÊ
AMIGOS DE BABÁ
BOMBOCADO
TÔ AÊ
JOGO DE IFÁ
ARCA DE AXÉ
LAROYE ARRIBA
CORISCO
BLOCO AXUM
DANDARA
AGBARA
AFRO LIBERDADE
ARAYÊ
NAMADU NOSSO PLANETA
FILHOS DE OXALÁ
AFOXÉ PELOURINHO
MUCUM’G
AFOXÉ PRETO VELHO
AFRO PALAFITTAS
FILHOS DE JAGUN
Desfilando no contra fluxo, a partir de 18h
TEMPLO DOS ORIXÁS
GERA DOIS O BLOCO
CHAMEGO
AFRO
DANÇA BAHIA
LAROYÊ
OS NEGÕES
Sábado (18)
A partir de 17h
CATADINHO DO SAMBA (caráter especial)
BLOCO DA SAUDADE
MANIA DE SAMBAR
O MANGUE
ORIOBÁ
TOMALIRA
LAROYÈ
ARRIBA
SWING DO PELÔ
CABEÇA DE GELO
CHABIS’C
FILHOS DE NANA
SURF REGGAE
KAYALA DA BAHIA
RODOPIÔ
DIAMANTE NEGRO
ALERTA MENTE NEGRA
MULHERES NA FOLIA
REGGAE DA PAZ
CURUZU CITY
SHOW AXÉ DUM_DUM
GINGA E REMANDIOLA
Desfilando no contra fluxo, a partir das 17h
ABUSE E USE
GINGA DO NEGRO
JOGO DO IFÁ
AXÉ DADÀ
QUINTAL DO SAMBA
SAMBETÃO
MANIA DE SAMBAR
VAMOS NESSA
FILHOS DE JHÁ
FILHOS DE KORIN EFAN
FILHOS DE NANÃ
FOUR DAYS
ILÊ OYÁ
Domingo (19)
A partir de 17h
FILHOS DE GHANDY
KIZUMBA
LUAÊ
QUERO VER MOMO
OLORUM BABA MI
SÓ SAMBA DE RODA
IDARÁ
CARNAPELÔ
MALCON X
DANÇA BAHIA
VELHA GUARDA DOS NEGÕES
LEVA EU
AIRALOGUM
SKA REGGAE
OS NEGÕES
SAMBRASIL
Desfilando no contra fluxo, a partir de 16h
MUTANTES
FILHOS DE GHANDY
FURACÃO 2001
KAMBALAGWANZE
ALABÊ
FILHOS DO CONGO
AFRO LIBERDADE
Segunda-feira (20)
A partir de 17h
FILHOS DE KORIN
EFAN
MUTANTES
TEMPERO DE NEGRO
AFROBOGUM
LAROYÊ ARRIBA
MANIA DE SAMBAR
INSABA MAZA
BABAFOMAN
AFOXÉ OMO IZO
FUTURO DO REGGAE
ARCA DE AXÉ
ALERTA MENTE NEGRA
BLOCO DA CAPOEIRA
ILÊ OYÁ, KIBELEZA
SAMBETÃO
FILHOS DE JHÁ
Desfilando no contra fluxo, a partir de 18h
FILHOS DE OMOLUM
DANDARA
ASPIRAL DO REGGAE
OKAMBI
FILHOS DE JHA
ARAIÈ
CABEÇA DE GELO
CORISCO
CHAMEGO AFRO
Terça-feira (21)
A partir de 17h
SWING DO PELÔ
FILHOS DE NANÃ
FURACÃO 2001
OBÁ DE XANGÔ
BLOCÃO DA LIBERDADE
KABALAGWANZE
VEM SAMBAR
SAMBA E FOLIA
RELÍQUIAS AFRICANAS
SAMBA TERRAMAR
ARRAYÊ
JOGO DO IFÁ
AMBIENTAL ECOSSISTEMA
OS NEGÕES
AFRO DESCENDENTES
OLORUM BABA MI
AFOXÉ PELOURINHO
MALCON X
Desfilando no contra fluxo, a partir de 16h30
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
TA RINDO DE Q
OKAMBI
FILHOS DE OMOLUM
FILHOS DE JHÁ
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