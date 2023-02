Confira as atrações do Carnaval de Salvador 2023 no sábado (18) no circuito Barra-Ondina

O terceiro dia de folia na Barra-Ondina terá diversão para todas as idades. O Carnaval no circuito Dodô no sábado (18) começa mais cedo, às 10h, no bloco infantil Happy. O restante das atrações começam a se apresentar às 15h. Na lista, blocos como Coruja, Nana e Fissura.

A ordem das apresentações ainda não foi definida, mas deve ser divulgada até quarta-feira (15). Confira a lista:

Sábado (18)

A partir de 10h:

HAPPY (infantil)

A partir de 15h:

MEU AMOR VOLTO JÁ

DANIEL VIEIRA

THIAGO AQUINIO

PSIRICO

PARANGOLÉ

CORUJA

VUMBORA

NANA,

TIMBALADA

FISSURA

PIPOCA DO ATTOXXA

O VALE

DANIELA MERCURY

VOA VOA

LINCOLN

HIAGO

TAYRONE

TÔ LIGADO

SIRI COM TODI

TRIO DH8

TA RINDO DE QUE

AMBIENTAL E ECOSISTEMA

