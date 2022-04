Confira as estreias de abril da HBO Max e do Globoplay

A HBO Max e o Globoplay divulgaram as novidades em seus catálogos para abril. Na lista de filmes da HBO, os grandes destaques são os longas Batman, protagonizado por Robert Pattinson, e Venom: Tempo de Carnificina, que entram na plataforma nos dias 17 e 24 de abril, respectivamente. Os assinantes também poderão acompanhar novos episódios de séries como Gentleman Jack (2ª Temporada), The Flight Attendant (2ª Temporada) e Barry (3ª Temporada), além das estreias de Tokyo Vice, protagonizada por Ansel Elgort e A Cidade é Nossa, com o ator Jon Bernthal.

Já na Globoplay, a segunda temporada da série Desalma, as novelas América e a mexicana Amar a Morte, além da série exclusiva ‘Leonardo Da Vinci’, estão entre os lançamentos do mês. Confira os lançamentos.

Globoplay

4/4

Amar a Morte (Novela exclusiva): Três homens com histórias distintas são ligados por um acontecimento na hora de suas mortes. Agora, dois deles precisarão lidar com os desafios de terem reencarnado no corpo de outra pessoa.



6/4

A Retaliação (Série exclusiva): Alon Shenhav, um detetive extraordinário, retorna à sua cidade natal, onde busca deter uma violenta organização criminosa.



7/4

O Símbolo Perdido (Série exclusiva): Adaptação da obra de Dan Bown. Robert Langdon, um famoso simbologista de Harvard, precisa desvendar uma série de enigmas mortais para salvar seu mentor e prevenir uma conspiração global.

11/04

Malhação 2009 (Novela): Marina é apaixonada por seu melhor amigo, Luciano. O romance acaba não decolando até que tudo muda quando Alex, Veridiana e Norma Jean aparecem em suas vidas.



14/04

Sissi (Série exclusiva): Sissi é uma jovem duquesa que se tornou a imperatriz da Áustria após se casar com o Imperador Franz Joseph I. Corajosa e destemida em sua nova vida na corte, ela descobrirá os desafios e as dificuldades de estar à frente de um país.



18/04

Caminho das Índias (Novela, versão completa): Maya vive uma paixão proibida com Bahuan, que esconde pertencer à casta mais baixa da Índia. Uma gravidez inesperada e a pressão da família levam a jovem a se casar com Raj.



25/04

América (Novela): Movida pelo desejo de realizar seu grande sonho, uma brasileira atravessa a fronteira do México e chega ilegalmente aos EUA. A novela conta a história de amor de Sol, que teve uma infância miserável, e Tião, que quer ser um campeão de rodeios.



28/04

Desalma (Série, segunda temporada): O drama sobrenatural ambientado na fictícia Brígida, uma colônia ucraniana no Paraná, ganha novos contornos com a chegada de Traian Troader (Fábio Assunção), um antigo bruxo que carrega em si uma maldição e busca um acerto de contas com a bruxa Haia (Cassia Kis).



Outros lançamentos de abril na Globoplay:

Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou (Documentário)

O Clube (Série exclusiva, segunda temporada)

The Handmaid’s Tale (Série, quarta temporada)

FBI (Série, terceira temporada)

Estação Temple (Série exclusiva, segunda temporada)

Nudes (Série exclusiva)

Leonardo Da Vinci (Série exclusiva)



HBO Max