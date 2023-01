Confira as estreias de janeiro no Globoplay

O ano de 2023 começa com entretenimento garantido no Globoplay. São opções para a família toda, que passam por filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e a nova edição do Big Brother Brasil.

Sob o comando de Tadeu Schmidt, mais uma edição do ‘Big Brother Brasil’ está batendo na porta. Onze câmeras ao vivo e um mosaico com sinais simultâneos permitem que os assinantes acompanhem o dia a dia dos participantes da casa mais vigiada do Brasil. Usuários do pacote + Canais Ao Vivo têm acesso ao BBB A Eliminação, além de trechos do programa, enquanto não assinantes podem conferir o reality da TV Globo na íntegra, as edições do Click BBB e do Bate-papo BBB, a live de anúncio dos participantes, o Big Day, além de escutar os melhores momentos no podcast BBB Tá On.

Em cinco episódios, a série documental Original Boate Kiss - A Tragédia de Santa Maria retrata a incansável luta por justiça dos sobreviventes e dos pais das vítimas do incêndio que matou 242 pessoas na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, na cidade universitária gaúcha. Dez anos depois, a docussérie traz depoimentos exclusivos de testemunhas que estavam dentro da boate e imagens inéditas da noite da tragédia.

A comédia Bem-vinda a Quixeramobim’é uma das estreias do mês e promete arrancar muitas risadas. Coproduzido pela Globo Filmes e com direção de Halder Gomes, diretor à frente de outros sucessos como Cine Holliúdy, o filme traz as aventuras da influenciadora digital Aimée (Monique Alfradique), que vê a vida mudar radicalmente após a prisão de seu pai, um milionário envolvido num esquema de corrupção.

02/01

Malhação – ID (Novela resgate)

Sinopse: A trama gira em torno do romance de Bernardo, um rapaz mimado e sem limites, e Cristiana, menina pé no chão, filha do caseiro da mansão do protagonista.

Elenco: Fiuk, Christiana Ubach, Mariana Molina, Murilo Couto

Ano: 2009



04/01

Hotel Portofino (Série exclusiva)

Sinopse: Na década de 1920 da Riviera Italiana, Bella Ainsworth gerencia o Hotel Portofino e precisa lidar com os desafios da ascensão do fascismo

Elenco: Oliver Dench, Natascha McElhone, Louisa Binder, Mark Umbers, Assad Zaman

Ano: 2022



05/01

Law & Order T21 (Série)

Sinopse: Mais de uma década após seu fim, o clássico Law & Order retorna com o detetive Kevin Bernard e o promotor público Jack McCoy solucionando crimes a partir de dois pontos de vista distintos: a investigação policial e o processo judicial em corte.

Elenco: Anthony Anderson, Jeffrey Donovan, Camryn Manheim, Hugh Dancy, Odelya Halevi

Ano: 2022



06/01 (filme)

Bem-vinda a Quixeramobim

Sinopse: Aimée é uma influencer milionária que tem todos os bens da família bloqueados, exceto uma fazenda no interior do Ceará que herdou de seu avô. Ela parte para o sertão na tentativa de vender a propriedade, mas com vergonha da nova realidade, inventa que irá tirar um "período sabático", por um ano. Assim, terá que lidar com sua nova vida e sustentar a mentira nas redes sociais

Elenco: Monique Alfradique, Max Petterson, Edimilson Filho, Chandelly Braz, Rossicleia

Ano: 2022



09/01 (série resgate)

Som & Fúria

Sinopse: A minissérie mostra o cotidiano de uma companhia de teatro habituada a encenar textos de Shakespeare, focando nas relações entre os atores que protagonizam dramas em cima dos palcos, mas que vivem conflitos, fofocas e intrigas nos bastidores.

Elenco: Pedro Paulo Rangel, Felipe Camargo, Andréa Beltrão, Dan Stulbach, Daniel Dantas, Daniel de Oliveira, Débora Falabella, Ary França, Juliano Cazarré, Paulo Betti, Regina Casé, Rodrigo Santoro, Wagner Moura (participação especial) e Fernanda Montenegro (participação especial).

Ano: 2009



13/01 (série documental)

Sou Corinthians

Sinopse: A série destaca os títulos mais marcantes, as crises e os grandes personagens do clube, sob o olhar e o sentimento do torcedor do Corinthians.

Ano: 2023



16/01

Elas por Elas (Novela resgate)

Sinopse: Sete amigas se reencontram após 20 anos e têm suas vidas afetadas por acontecimentos do passado e coincidências do presente.

Elenco: Eva Wilma, Aracy Balabanian, Ester Góes, Sandra Bréa, Maria Helena Dias

Ano: 1982



23/01 (Projeto Originalidade)

Salve Jorge

Sinopse: Em busca de uma vida melhor para sua família, Morena (Nanda Costa) aceita um convite para trabalhar no exterior e é enganada por uma quadrilha de tráfico internacional de pessoas.

Elenco: Nanda Costa, Rodrigo Lombardi, Claudia Raia, Totia Meireles, Alexandre Nero, Letícia Spiller, Caco Ciocler, Domingos Montagner, Cleo Pires, Dira Paes, Carolina Dieckmann, Lucy Ramos, Vera Fischer, Kíria Malheiros, Nívea Maria, Stênio Garcia, Eva Todor, Mariana Rios, Elizângela, Oscar Magrini, Murilo Rosa, Antonio Calloni, Zezé Polessa, Fernanda Paes Leme.

Ano: 2012



26/01 (Série documental original)

Boate Kiss - A Tragédia de Santa Maria

Sinopse: Marcelo Canellas conta a história de luta por justiça protagonizada por familiares das vítimas de uma das maiores tragédias do Brasil: o incêndio da Boate Kiss.

Ano: 2023



30/01 (Novela resgate)

Como uma Onda

Sinopse: A trama central é o triângulo amoroso formado pelo açoriano Daniel e as irmãs Nina e Lenita.

Ano: 2004



Outros lançamentos de janeiro



Mãe (Novela exclusiva)

Sinopse: Melek é uma criança de sete anos que sofre maus tratos da mãe e do padrasto. Mas, com a ajuda da professora Zeynep, tentará ser salva e ter uma vida melhor.

Elenco: Cansu Dere, Vahide Perçin, Beren Gökyıldız, Gonca Vuslateri, Serhat Teoman

Ano: 2016



A Volta ao Mundo em 80 dias (Série exclusiva)

Sinopse: Phileas Fogg é um metódico aristocrata de Londres. Em 1872, após ser confrontado por um cartão-postal e por seu rival Nyle Bellamy, ele decide sair de sua zona de conforto e aceita o desafio de atravessar o globo terrestre em apenas 80 dias. Como companheiros de jornada, Fogg conta com uma jovem jornalista e um servo francês.

Elenco: David Tennant, Leonie Benesch, Ibrahim Koma, Lindsay Duncan, John Light

Ano: 2021



Seal Team - Soldados de Elite T4 \9Série)

Sinopse: Os militares da elite da marinha dos Estados Unidos treinam, planejam e executam as missões mais perigosas ao redor do mundo para preservar a segurança do país. A nova temporada segue acompanhando os desafios físicos e emocionais da vida de guerra, e começa com Jason enfrentando o líder de um grupo terrorista que marcou seu início de carreira, além de despedidas no time Bravo.

Elenco: David Boreanaz, Max Thieriot, Jessica Paré, Neil Brown Jr., A.J. Buckley

Ano: 2022



MacGyver T1 a T5 (Série)

Sinopse: MacGyver é um talentoso, criativo e perspicaz jovem que cria uma organização clandestina dentro do governo dos Estados Unidos para ajudar em missões de alto risco

Elenco: Lucas Till, Tristin Mays, Justin Hires, Meredith Eaton, George Eads

Ano: 2016-2021