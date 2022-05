Confira as estreias de maio do Disney+ e Star+

DISNEY+

Filmes

Os Tênis Encantados (13/5)

El é um futuro designer de tênis do Queens que trabalha no estoque da loja de calçados da sua falecida mãe, mas ele esconde seu talento artístico do padrasto estressado e de dois meio-irmãos mesquinhos, que estragam qualquer oportunidade que aparece para ele. Até que El conhece a filha de uma lenda do basquete e magnata dos tênis. Com o incentivo da melhor amiga e um toque de magia do Fado-Padrinho, ele cria coragem para usar seu talento e correr atrás do sonho de virar um designer de verdade no ramo dos tênis.



Tico e Teco: Defensores da Lei (20/5)

Nessa comédia de ação que mistura live-action com animação, os esquilinhos estão vivendo entre animações e humanos em Los Angeles, mas suas vidas são bem diferentes agora. Já faz décadas que a série de sucesso deles foi cancelada, e o Tico (dublado por John Mulaney) cedeu a uma vida de domesticidade suburbana como um vendedor de seguros. O Teco (dublado por Andy Sandberg), por outro lado, fez cirurgia computadorizada e aposta na nostalgia na tentativa de reviver seus dias de glória. Quando um antigo membro do elenco desaparece misteriosamente, eles precisam voltar a agir.



Cozinhas de Emergência (27/5)

Cozinhas de emergência, de Ron Howard, apresenta o chef José Andrés e a evolução de sua organização sem fins lucrativos, World Central Kitchen, ao longo de doze anos ̶ passando de um desconexo grupo de voluntários a uma das organizações de ajuda humanitária mais conceituadas no setor de assitência em catástrofes. Devido ao aumento sem precedentes dos desastres naturais causados pela mudança climática, essa história é mais importante do que nunca.

Séries

Obi-Wan Kenobi (27/5)

Em Obi-Wan Kenobi, a nova minissérie da Lucasfilm, Ewan McGregor revive o icônico Mestre Jedi. A história começa 10 anos após os dramáticos eventos de Star Wars: A Vingança Dos Sith, onde Obi-Wan Kenobi enfrenta sua maior derrota: a queda e corrupção de seu melhor amigo e aprendiz Jedi, Anakin Skywalker. A série marca o retorno de Hayden Christensen no papel de Darth Vader.



The Quest: A Missão (11/5)

Série de competição imersiva e inovadora leva oito adolescentes para o mundo fantástico e fictício de Everealm, onde eles devem salvar um reino cumprindo uma antiga profecia. Durante essa série de oito episódios, os heróis ficam imersos em um mundo de fantasia com um castelo, uma família real, Moiras etéreas e uma Feiticeira com sede de destruição e poder.



Fim de Semana em Família (25/5)

Todos os fins de semana, Fred cuida de suas filhas, Clara (15), Victoire (12) e Romy (9). Cada uma delas tem uma mãe diferente com a qual moram durante a semana. Uma nova madrasta se junta à essa mistura feliz quando Fred se apaixona loucamente por Emma, uma Canadense, estudante de doutorado em psicologia infantil.

Outras estreias:

4/5

● Invasion Earth (série) - Temporada 1

● Yukon: Plantão Veterinário (série) - Temporada 9

6/5

● Amazonia Eterna (documentário)

● O Lar das Crianças Peculiares (filme)

11/5

● PJ Masks - Heróis de Pijama (série) - Temporada 5

● A Vida por um Fio (série) - Temporada 1

● T.O.T.S.: Serviço de Entrega de Filhotes (série) - Temporada 2

11/5

● Molly McGee e os Fantasmas (série) - Temporada 1

● Gabby Duran - Babá de Aliens (série) - Temporada 1

● Os Top Dez dos Anos 80 (série) - Temporada 1

● Aprendendo com Disney Junior (série) - Temporada 2

● Engenharia Fantástica (série) - Temporada 1

20/5

● The Snale and the whale (filme)

25/4

● Tal Sydney, Tal Max (série) - Temporada 1

● Lacinhos da Minnie: Organizadora de Festas (série) - Temporada 1

● Witness to Disaster (série) - Temporada 1

● Austrália: Vida Selvagem (série) - Temporada 1

27/5

● Elcano e Magalhães: A Primeira Volta ao Mundo (filme)

● Bikes (filme)



STAR+

Séries

Justiça por Malik Oussekine (11/5)

Na noite de 5 de dezembro de 1986, Malik Oussekine, de 22 anos, é espancado até a morte pela polícia. "Justiça por Malik Oussekine" é uma minissérie de quatro episódios sobre a luta da família Oussekine por justiça, recontando os acontecimentos, mostrando suas esperanças e desilusões e retratando um país em conflito.

Justiça por Malik Oussekine (divulgação)

The Thing About Pam (25/5)

Estrelada e produzida por Renée Zellweger, a minissérie composta por seis episódios é baseado no assassinato de Betsy Faria em 2011 que resultou na condenação de seu marido Russ, embora ele insistisse que não. Mais tarde, ele foi exonerado. Esse crime brutal levou a uma cadeia de eventos que expôs um plano diabólico envolvendo a melhor amiga de Betsy, Pam Hupp.

Renée Zellweger em The Thing About Pam (divulgação)

O que você não sabia sobre o humor brasileiro (25/5)

Esta série documental apresentada por Fábio Porchat tem como objetivo responder o que nos faz rir e outras questões relacionadas ao humor durante seis episódios, através de depoimentos dos mais renomados humoristas brasileiros, vozes de especialistas e material humorístico de arquivo. Rafael Cortez, Carol Zoccoli, Yuri Marçal, Carlos Alberto de Nóbrega, Dani Calabresa, Marcelo Adnet, Tom Cavalcante, Paulo Vieira, Hélio de La Peña, Paulo Bonfá, Daniel Furlan, Raul Chequer, Noemia Oliveira e Gregório Duvivier refletem, acompanhados de material humorístico de todas as épocas, sobre a essência do humor, seus limites, sua relação com a política e as redes sociais, revelando histórias inéditas e curiosidades sobre seu trabalho como comediantes.

Bless the Harts (18/5)

A comédia de animação segue os Hart, uma família sulista que está sempre sem dinheiro e lutando para sobreviver. Um dia esperam realizar o sonho americano, mas já são ricos - com muitos amigos, família e risos. Jenny Hart é uma mãe solteira, que sustenta a família, e trabalha como garçonete. Embora Jenny seja a chefe da família, ela costuma entrar em conflito, ou em tramas, com sua mãe, obcecada por jogar na loteria, e com sua filha inteligente e criativa, Violet. O namorado de Jenny há 10 anos, Wayne Edwards, é o amor de sua vida e o padrasto de Violet. No final das contas, os Hart podem não ter muito, mas têm tudo que precisam.

Dollface (11/5)

A segunda temporada segue Jules (Kat Dennings) e suas amigas: pós-pandemia, pós-desilusões, a caminho de completar 30 anos. Reunida com suas amigas, Jules deve manter o grupo unido enquanto cada uma delas segue seu caminho e constrói um relacionamento mais profundo consigo mesma.

Filmes

Vale Night (20/5)

Cansada de lidar com as responsabilidades do primeiro filho, Daiana resolve pegar um “Vale Night” para passar a noite com as amigas, mas para isso precisa deixar o filho com o pai da criança. Vini, também entediado, decide levar o bebê para o baile funk, onde tudo vai bem até que ele perde o menino e parte em busca da criança por toda a comunidade, se colocando em situações inusitadas e divertidas para que Daiana não perceba nada.



Casal de Fachada (20/5)

Em Casal de Fachada, a estrela de cinema mundialmente famosa Olivia (Samara Weaving) enfrenta um desastre de relações públicas quando um paparazzi tira sua foto com seu amante casado, Vincent (Max Greenfield). O manobrista dedicado Antonio (Eugenio Derbez) aparece acidentalmente na mesma foto e é contratado para posar como o novo namorado de Olivia como álibi. Essa armadilha com Olivia coloca Antonio no centro das atenções e o leva a um caos inesperado. Nesta comédia romântica cheia de mal-entendidos, dois mundos e suas culturas colidem enquanto Olivia e Antonio começam a se conhecer mais profundamente.

Outras estreias

4/5

● Queima de Arquivo (Temporada 1- Temporada 7)

6/5

● Missão Impossível

● Missão Impossível 2

● Missão Impossível 3

● Missão Impossível - Protocolo Fantasma

● Missão Impossível - Nação Secreta

● Missão Impossível - Efeito Fallout

● Top Gun

● Minha Super Ex-Namorada

● Regras Não Se Aplicam

● A Caldeira do Diabo

● Ronaldo

● Os Reis da Sua

● Ano Um

● O Rei da Comédia

● O Intruso

● Mike and the Mad Dog (Programa de TV)

11/5

● Escravidão - Uma História de Injustiça (Temporada 1)

● Criminal Minds: Beyond Borders (Temporada 2)

● Cobra (Temporada 2)

● Britannia (Temporada 3)

13/5

● Los Angeles - Cidade Proibida

● O Negociador

● Era uma Vez na América

● Perseguição em Alto Mar - Espécies em Risco

● La La Land

18/5

● Bel-Air (Temporada 1)

● Férias na Prisão (Temporada 11)

● Real Housewives of New Jersey (Temporada 11)

● Real Housewives of Orange County (Temporada 15)

● Loyal (Temporada 1)

● Real Housewives of Atlanta (Temporada 12)

● Real Housewives of Beverly Hills (Temporada 9)

● Real Housewives of New York (Temporada 12)

20/5

● Crepúsculo: Amanhecer Parte 1

● Crepúsculo: Amanhecer Parte 2

● Crepúsculo: Eclipse

● Crepúsculo: Lua Nova

● Crepúsculo

● Vovó…Zona

● Vovó…Zona 3: Tal Pai, Tal Filho

● O Sentinela

● Endiabrado (2000)

● O Cliente

● Assassinos por Natureza

● Flores de Aço (2012)

● Crô em Família

● A Vilã (AKA Aknyeo)

● JFK

25/5

● Million Dollar Listing: New York (Temporada 9)

● Nasdrovia (Temporada 2)

● The Masked Singer (Temporada 5)

● The Next Thing You Eat (Temporada 1)

● Seven Types of Ambiguity (Temporada 1)

27/5

● O Destino de Uma Nação