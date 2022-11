Confira as estreias de novembro do Globoplay

No catálogo Original Globoplay, os lançamentos são as séries Encantado's e Flordelis. Outros destaques do mês são os novos capítulos de Todas as Flores e as novelas de sucesso Quatro por Quatro e Alma Gêmea, além da cobertura especial para a Copa do Mundo

01/11

A Cor do Poder T2 - Série exclusiva

Sinopse: Separados por sua cor, mas unidos pelo amor proibido e pela injustiça ardente, Sephy Hadley e Callum McGregor estão lutando por mais do que simplesmente o direito de estar juntos. O relacionamento deles se torna cada vez mais complicado à medida que atingem a

maioridade e, diante de um cenário de preconceito, desconfiança e rebelião, o romance apaixonado que se constrói entre eles os leva a um perigo terrível



03/11

O Clube das Divorciadas T2 - Série exclusiva

Sinopse: Três amigas de longa data se reaproximam após o divórcio de uma delas. Unido, o trio segue se apoiando na carreira, no amor... e nas pequenas vinganças. Na T2, Ari vai para Los Angeles construir sua própria firma de advocacia e lida com o relacionamento à distância. Na sua antiga empresa, ela recomenda Jayla, uma nova integrante para o grupo de amigas. Bree e Gary tentam ajustar as rotinas para manter o romance aceso. E Hazel volta de sua turnê com um novo amor.



04/11

Flordelis - Documentário original

Sinopse: Série documental que narra duas linhas temporais distintas, entrecortadas dentro de cada episódio: a saga de Flordelis, de sua infância à acusação pelo assassinato do marido, passando por fases importantes de sua vida e a investigação da morte de Anderson do Carmo até o julgamento dos

acusados.



07/11

Quatro por Quatro - Novela resgate

Sinopse: Quatro carros dirigidos por mulheres descontroladas se chocam no caótico trânsito do Rio de Janeiro. Assim se dá o encontro entre a dondoca Abigail, a dona de casa Auxiliadora, a tímida secretária Tatiana e a manicure Babalu. Elas acabam presas na mesma cela e bastam alguns minutos para que descubram que, naquele mesmo dia, todas haviam perdido o homem amado. Uma por todas, todas por uma, elas decidem se unir em um projeto de vingança contra seus algozes, desejando a eles a mesma dor que sentiam



10/11

Escola Base – Um repórter enfrenta o passado - Documentário original

Sinopse: Primeiro repórter a noticiar uma acusação de abusos de crianças em idade pré-escolar, Valmir Salaro é o condutor do documentário que revê o caso da Escola Base, ocorrido em março de 1994. Os denunciados eram inocentes e o caso virou escândalo nacional. 28 anos depois, Salaro encara dolorosos reencontros com os acusados e personagens dessa história.



18/11

Encantado's - Série original

Sinopse: É no Encantado, tradicional bairro do subúrbio carioca, que os irmãos Olímpia e Eraldo Ponza se dividem na administração dos negócios da família – o supermercado Encantado’s e a escola de samba que ocupa um espaço do estacionamento, a Jóia do Encantado. Com a morte de Seu Geraldo, dono dos empreendimentos, instaura-se uma acirrada disputa dos irmãos e um verdadeiro campo de batalha, em meio a gôndolas, promoções, plumas e paetês.



21/11

Alma Gêmea - Novela resgate

Sinopse: A trama é sobre o amor eterno de um homem e uma mulher tragicamente separados e que, cerca de 20 anos depois, voltam a se encontrar quando ela reencarna em um novo corpo



OUTROS LANÇAMENTOS DE NOVEMBRO:



Mulheres do Movimento - Minissérie exclusiva

Sinopse: Uma série antológica que narra o movimento pelos direitos civis dos negros contado pelas mulheres que fizeram parte dele. Baseado na história real de Mamie Till-Mobley, uma das precursoras do Movimento dos Direitos Civis dos Negros após ter seu filho assassinado.



Terra Brava - Novela exclusiva

Sinopse: Para vingar a morte do pai, Diogo volta a sua terra natal e descobre que terá que destruir a mãe da mulher no qual está apaixonado.



Pixinguinha: um homem carinhoso - Filme exclusiva

Sinopse: Vida e obra de Pixinguinha, pai da MPB, gênio incompreendido e muito à frente de seu tempo, só teve sua importância reconhecida muitos anos depois.



Copa do mundo Qatar 2022

Com início no dia 20 de novembro, a maior competição de seleções do mundo terá uma cobertura especial na plataforma. Os torcedores poderão acompanhar uma transmissão alternativa de 22 partidas com a narração de Tiago Leifert e comentários de Lisca Doido, Fernanda Colombo e o Estatístico Thomaz Freitas.

Conteúdo aberto para não assinantes



Os Segredos de Anna - Série exclusiva

Sinopse: Com a mãe em coma, uma linda família vive entre lágrimas e risadas, passado e presente, e mistério e verdade.



Mãe, Vou Viver de HQ - Documentário original

Sinopse: Acompanhe a trajetória dos irmãos gêmeos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá através de um olhar próximo e íntimo destes dois artistas brasileiros, que são sucesso nos mercados de HQs dos EUA, da Europa e do Brasil. Suas obras já foram publicadas em 13 línguas e o livro DAYTRIPPER alcançou o 1º lugar entre os HQs mais vendidos na lista do The New York Times.



Saga Transformers - Filmes

Sinopse: Transformers - O Filme, Transformers: A Vingança dos Derrotados, Transformers: O Lado Oculto da Lua, Transformers 4 - A Era da Extinção, Transformers: O Último Cavaleiro



Cheaters: Amor e Traição - Séries exclusiva

Sinopse: Em uma viagem, Josh e Fola traem seus respectivos parceiros. Porém, ao chegar em casa, descobrem que serão vizinhos e precisam lidar com a culpa e o medo de serem descobertos.



Digimon Adventure T2 - Infantil

Sinopse: Um grupo de crianças é levado para outro mundo, o Digimundo, e junto com seus parceiros Digimons precisam salvá-lo das forças do mal.

Ano de produção: 1999