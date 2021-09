Confira as estreias do Disney+ e do Star+ em outubro

DISNEY+:

Dia 1/10

LEGO Star Wars: Contos Aterrorizantes

Alvin e os Esquilos

Dia 6/10

The Lodge – Música e Segredos - Temporadas 1 e 2

Raio-X do Planeta Terra - Temporada 1

Rumo às Estrelas - temporada 1



Dia 8/10

Muppets Haunted Mansion: A Festa Aterrorizante

Alvin e os Esquilos 2

Lost on Everest





Dia 13/10

Just Beyond

Corrida ao redor da Terra - Temporada 1

Randy Cunningham: Ninja total - Temporadas 1 e 2

Ciência do Absurdo - Temporadas 5 a 8

Série juvenil da Disnwy em oito episódios é inspirada nas obras de R.L. Stine, de Rua do Medo (divulgação)

Dia 15/10

Under Wraps: Uma Múmia no Halloween

Alvin e os Esquilos 3



Dia 20/10

Engineering connections - Temporada 1 e 2

Kingdom of the Mummies - Temporada 1

Gathering Storm - Temporada 1

Ducktales: Os Caçadores de Aventuras - Temporada 3

Dia 22/10

Alvin e os Esquilos: Na Estrada



Dia 27/10

Zorro - Temporadas 1 e 2

Holly Hobbie - Temporada 2

TOTS: Serviço de Entrega de Filhotes - Temporada 2

Em Busca das Cobras - Temporada 2

Mira: A Detetive do Reino - Temporada 1

América do Sul: Animais Extraordinários - Temporada 1

Dia 29/10

A Família Craft e o Código da Vinte

World's Biggest Tiger Shark?

Amigos para Sempre

STAR+

Dia 6

Angel

Grey's Anatomy - Temporada 17

Station 19 - Temporada 3

Mr. Inbetween - Temporada 3

Dia 8/10

Como se fosse a primeira vez

MIB: Homens de Preto

Gente Grande 2

Dia 13/10

he Chi - Temporada 4

The Great North

Salem

Série animada da equipe de Bob's Burguers, The Great North estreia dia 13 no Star+ (divulgação)

Dia 15/10

Jogo do Dinheiro

Capitão Phillips

What We Do In The Shadows

Veneza

Dia 20/10

Criminal Minds: Suspect Behavior - Temporada 1

American Horror Stories

Taste the Naton - Temporada 1



Dia 27/10

Chucky – A série

What We Do In The Shadows

Pride - Temporada 1

Dia 29/10

Gladiador

Divergente

O Lado Bom da Vida

A Identidade Bourne

Leis da Atração