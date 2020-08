Confira as funções das motobombas para otimizar o seu trabalho

Otimizar o tempo é uma das grandes buscas da sociedade moderna. Com tantas tarefas diárias, procurar alternativas que atribuam maior dinamismo na realização do trabalho é uma ótima opção. Pensando nisso, o auxílio de maquinários e instrumentos que agilizem o trabalho são mais do que bem vindos.

Hoje em dia é possível buscar equipamentos com preços acessíveis, basta pesquisar por ferramentas em promoção à venda, por exemplo. Nessa categoria, inclusive, um dos destaques são as motobombas. Usadas para transferir água de um lugar para o outro, elas se tornam indispensáveis em indústrias, construções e sistemas de irrigação de médio e grande porte.

Porém, existe vários modelos que podem atender sua demanda. Para que você não fique desamparado na procura por uma máquina que melhor te atenda, separamos algumas dicas para que possa conhecer melhor sobre o assunto e caso decida comprar motobombas online, já vai saber um pouco mais sobre esse universo.

Com essa ferramenta você consegue trabalhar em ambientes residenciais, indústrias ou, até mesmo, na agricultura. No entanto, elas tem algumas especificações que podem se adaptar melhor conforme o ambiente. Antes de mais nada, no momento da compra, observe alguns pontos.

Altura e o comprimento da tubulação que irá captar água, isso serve tanto para casos de sucção quanto transporte; Pesquise a vazão e quantidade de água que é preciso para transportar; e por fim, analise a tubulação e conexões disponíveis para o tipo de trabalho.

Um vez, que você já considerou essas etapas, é hora de escolher um modelo. Eles se dividem entre:

Autoescorvante, que elimina o ar de dentro da máquina de maneira automática, permitindo o funcionamento imediato do motor logo que acionado.

O modelo de centrífuga apresenta maior vazão e menor pressão, o que acaba sendo uma ótima opção para curtas distâncias.

Já o modelo de motobomba injetora faz trabalho com menor vazão e maior pressão, boa alternativa para irrigar campos e também para lava-jatos.

Ainda há a ferramenta submersa que, como o próprio nome já induz, realiza o trabalho embaixo da água, promovendo a retirada de água de lagos e poços.

Por fim, as motobombas multiestagio contam com um equilíbrio entre vazão e pressão, podendo ser usada tanto para grandes campos, quanto para sucção.