Confira as mudanças no trânsito e barreiras nos circuitos do Carnaval

Com o início do Carnaval na quinta-feira (16), o trânsito próximo aos circuitos oficiais será modificado. Além dos portais de acesso à festa, serão instaladas barreiras fixas em ruas do entorno da festa (veja no mapa abaixo).

Nas zonas de restrição, só poderão circular veículos credenciados e identificados com adesivos emitidos pelo órgão de trânsito de Salvador e entregues antes do carnaval. Os bairros contemplados são: Barra, Ondina, Canela, Rio Vermelho, Graça, Corredor da Vitória, Campo Grande e Largo Dois de Julho.

Algumas vias terão restrições parciais de circulação ou serão acessadas apenas por transportes coletivos, carros de aplicativos, táxis ou mototáxis. São elas: Av. Centenário, Av. Oceânica, Av. Garibaldi e Av. Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela).

Também haverá a proibição de estacionamento em alguns locais.

Confira abaixo as mudanças que vão acontecer nos dias de festa:

CIRCUITO SÉRGIO BEZERRA (BARRA)

Estacionamento e tráfego de veículos proibidos (das 15h de quarta-feira (15) às 4h da quinta (16):

Avenida Sete de Setembro (trecho compreendido entre o Porto da Barra e o Largo do Farol da Barra), Largo do Farol da Barra, Avenida Oceânica (trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra até Rua José Sátiro de Oliveira, e nas vias transversais).

Barreiras Fixas (BF), a partir das 12:00 do dia 15/02:

BF 01 - Avenida Almirante Marques de Leão / Largo do Farol da Barra;

BF 02 - Avenida Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira;

BF 03 - Avenida Sete de Setembro / Rua Alfredo Magalhães;

BF 04 - Avenida Oceânica / Rua Professor Lemos Brito;

BF 05 - Avenida Oceânica / Rua Marquês de Caravelas;

BF 06 - Avenida Oceânica / Rua Francisco Otaviano;

BF 07 - Avenida Oceânica / Professor Fernando Luz;

BF 08 - Avenida Oceânica / Rua Leoni Ramos;

BF 09 - Avenida Oceânica / Rua Doutor Artur Neiva;

BF 10 - Avenida Oceânica / Rua Carlos Chiacchio (estrutura PM);

BF 11 - Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira (parte baixa);

BF 12 - Av. Oceânica / Rua Professor Sabino Silva / Rua N (Largo do Camarão);

II - Barreiras Móveis (BM), a partir das 17:00 do dia 15/02:

BM 01 - Largo da Vitória / Ladeira da Barra (só permitir o acesso de morador);

BM 02 - Av. Princesa Isabel / Saída da Rua Oito de Dezembro (só permitir o acesso de veículos

credenciados);

BM 03 - Av. Princesa Isabel / Retorno próximo a Rua Oscar Carrascosa (só permitir o acesso de

veículos credenciados;

BM 04 - Av. Sete de Setembro (Ladeira da Barra) / Av. Princesa Isabel - Porto da Barra;

BM 05 - Rua Cesar Zama / Rua Prof. Lemos de Brito (Morro do Gavazza) - (só permitir o acesso de

morador credenciado às zonas roxa 1, 2 e vermelha 3);

BM 06 - Rua Afonso Celso / Rua Prof. Lemos de Brito (só permitir o acesso de morador credenciado

à zona vermelha 3 e desvio do tráfego para Rua Marquês de Caravelas);

BM 07 - Rua Miguel Burnier (tráfego invertido) / Rua Marquês de Caravelas / Rua Afonso Celso

(monitoramento do cruzamento);

BM 08 - Rua Airosa Galvão / Rua Miguel Burnier (só permitir o acesso de morador e veículos

credenciados à zona vermelha 4);

BM 09 - Av. Centenário / último retorno (só permitir o acesso de morador e veículos credenciados à

zona vermelha 4);

BM 10 - Av. Centenário / Retorno compartilhado (só permitir o acesso de veículos credenciados às

zonas vermelha 4, 6 e amarela 7);

BM 11 - Rua Sabino Silva / Rua José Sátiro de Oliveira (monitoramento do cruzamento);

BM 12 - Av. Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira (desvio do tráfego para o Morro do Gato);

BM 13 - Av. Oceânica / Av. Milton Santos (desvio do tráfego para Garibaldi).

BM 14 - Av. Sete de Setembro / Rua Barão de Itapuã.

- Sentido Duplo de Tráfego, a partir das 17h do dia 15, nas seguintes vias: Avenida Sete de Setembro (no trecho compreendido entre a Rua Afonso Celso e o Porto da Barra).

- Inversão do sentido de tráfego de veículos, a partir das 17h do dia 15, nas seguintes

vias: Rua Miguel Burnier, Rua Dom Marcos Teixeira, trecho entre a Av. Almirante Marques de Leão e

a Rua Afonso Celso.



CIRCUITO DODÔ (BARRA / ONDINA)

A partir das 4h do dia 16 de fevereiro às 13h do dia 22 de fevereiro

Proibição do estacionamento de veículos:

Avenida Sete de Setembro (trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra e o Campo Grande)

Avenida Oceânica

Avenida Centenário

Rua Miguel Burnier

Avenida Princesa Isabel

Avenida Princesa Leopoldina (em ambos os sentidos, a partir da Av. Princesa Isabel, sentido Graça)

Rua Marquês de Caravelas (trecho compreendido entre a Avenida Oceânica e a Rua Miguel Burnier)

Rua Afonso Celso

Avenida Almirante Marques de Leão

Rua Dias D’ Ávila

Rua Dom Marcos Teixeira

Rua Alfredo Magalhães

Rua Professor Lemos de Brito (trecho compreendido entre a Avenida Oceânica e a Rua Afonso Celso)

Rua Francisco Otaviano

Rua Prof. Fernando Luz

Rua Leoni Ramos

Rua Augusto Frederico Schmith

Rua Oscar Carrascosa (lado direito)

Avenida Milton Santos

Av. Presidente Vargas (Rua N)

Rua Doutor Oswaldo Ribeiro

Rua da Paciência

Rua João Gomes

Avenida Anita Garibaldi (trecho compreendido entre a Praça Lord Cochrane até a Concessionária AUDI, em ambos os lados, sentido Rio Vermelho, e sentido Centro, em toda extensão, em ambos lados, a partir do Posto de Combustível até a Praça Lord Cochrane, excluindo o bolsão do monumento Clériston Andrade)

Avenida Reitor Miguel Calmon - Vale do Canela (em toda a sua extensão, exceto o trecho entre o Colégio Odorico Tavares e o Supermercado Hiperideal)

Rua Deocleciano Barreto (entre a interseção com a Avenida Centenário e o imóvel de n° 226)

Rua Juiz Rosalvo Torres (lado esquerdo, a partir da interseção com a Rua Desembargador Baldoino Andrade, sentido Barris)

Rua Agnelo de Brito (no entorno do1 Canteiro Central, divisor de pista, na confluência com a Av. Anita Garibaldi, e no sentido Garibaldi, lado esquerdo)



Proibição do tráfego de veículos, exceto os credenciados, nas seguintes vias:

Largo do Farol da Barra

Rua Dom Marcos Teixeira

Rua Alfredo Magalhães

Rua Professor Lemos de Brito (trecho compreendido entre a Rua Afonso Celso e a Avenida Oceânica)

Rua Marquês de Caravelas (trecho compreendido entre a Rua Miguel Burnier e a Avenida Oceânica)

Rua Francisco Otaviano

Rua Professor Fernando Luz

Rua Leoni Ramos

Rua Dr. Artur Neiva

Rua José Sátiro de Oliveira (trecho compreendido entre a Rua Guadalajara e a Avenida Oceânica)

Rua Professor Artur de Sá Menezes

Rua da Casa de Pedra

Rua Roschild Moreira

Avenida Oceânica (toda extensão)

Rua Dr. Oswaldo Ribeiro (Via Marginal à Avenida Oceânica)

Av. Milton Santos



Desvios do tráfego de veículos, nas seguintes vias:

Largo da Vitória

Avenida Princesa Isabel (Rua Carrascosa)

Curva da Paciência

Avenida Anita Garibaldi / Av. Milton Santos

Avenida Centenário (retorno compartilhado, proximidades do acesso ao Shopping Barra)



- Inversão do sentido de tráfego, nas seguintes vias: Rua Miguel Burnier, Rua Juiz Rosalvo Torres (a partir da interseção com a Rua Desembargador Baldoino de Andrade até a saída para a Av.

Centenário, barraca de frutas), Rua Macapá.

Sentido duplo de tráfego, conforme a seguir:

I - Rua Barão de Itapoan (da Orla até a interseção com a Rua Barão de Sergy), Rua Cesar Zama (trecho entre a Rua Dra. Praguer Fróes e a Rua Professor Lemos Brito), Rua Augusto Frederico Schmith (acesso através da Rua Belo Horizonte - restrito aos moradores / acesso local), Avenida Sete de Setembro (a partir da Rua Barão de Itapoan até a Rua Afonso Celso), Rua Afonso Celso (da interseção com a Rua Prof. Lemos de Brito à interseção com a Avenida Sete de Setembro), Via marginal à Av. Oceânica (trecho compreendido entre o Largo do Camarão e a Av. Milton Santos), Rua Eurycles de Mattos (trecho compreendido entre a Tv. Garibaldi e a Rua Vila Matos).

II - Das 14h0 às 5h do dia subsequente, na Rua Manoel Barreto (a partir da Rua Dr. Antônio Rocha até a interseção com a Rua Djalma Ramos).

- Sentido único de tráfego, nas seguintes vias: Rua Djalma Ramos (interseção com a Rua Manuel Barreto à interseção com a Rua Martagão Gesteira) e Rua Dr. Antônio Rocha



- Barreiras Fixas (BF), das 4h do dia 16/02 às 13h do dia 22/02:

BF 01 - Avenida Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira;

BF 02 - Avenida Oceânica / Rua Alfredo Magalhães;

BF 03 - Avenida Oceânica / Rua Professor Lemos de Brito;

BF 04 - Avenida Oceânica / Rua Marquês de Caravelas;

BF 05 - Avenida Oceânica / Rua Francisco Otaviano;

BF 06 - Avenida Oceânica / Professor Fernando Luz;

BF 07 - Avenida Oceânica / Rua Leoni Ramos;

BF 08 - Avenida Oceânica / Rua Dr. Artur Neiva;

BF 09 - Avenida Oceânica / Rua Carlos Chiacchio (estrutura da PM);

BF 10 - Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira (parte baixa);

BF 11 - Travessa Marques de Leão / Rua Afonso Celso;

BF 12 - Avenida Reitor Miguel Calmon / acesso à Avenida Centenário;

BF 13 - Avenida Centenário / Rua Augusto Frederico Schmidt;

BF 14 - Avenida Centenário / retorno próximo ao Calabar, sentido Barra (Barreira Semi-fixa);

BF 15 - Avenida Centenário / retorno após o Calabar, sentido Barra (em frente à Rua Juiz Rosalvo

Torres);

BF 16 - Avenida Centenário / Rua Juiz Rosalvo Torres / Rua Desembargador Baldoino Andrade;

BF 17 - Av. Centenário / Rua Deocleciano Barreto;

BF 18 - Rua José Sátiro de Oliveira / Rua Guadalajara (estaca);

BF 19 - Avenida Oceânica / Rua Prof. Sabino Silva / via marginal da Av. Oceânica (Largo do Camarão);

BF 20 - Avenida Oceânica / Acesso à via Marginal (em frente ao imóvel nº 2031);

BF 21 - Marginal da Avenida Oceânica / Avenida Oceânica (em frente ao imóvel nº 2019);

BF 22 - Rua Professor Sabino Silva (Largo do Camarão), via marginal Av. Oceânica - Rua N -

estabelecer desvio para o Calabar - rota de emergência;

BF 23 - Rua Dr. Oswaldo Ribeiro / Rua Dr. Helvécio Carneiro Ribeiro;

BF 24 - Rua Dr. Oswaldo Ribeiro / Rua Baependi;

BF 25 - Av. Milton Santos / Rua Dr. Oswaldo Ribeiro (Rua N);

BF 26 - Rua Almirante Barroso / Rua Odorico Odilon (Federação);

BF 27 - Av. Milton Santos / Rua Senta Púa;

BF 28 - Av. Milton Santos / Av. Anita Garibaldi;

BF 29 - Av. Milton Santos / Av. Anita Garibaldi (Posto de Combustível);

BF 30 - Rua Macapá / Rua Raymundo Pereira de Magalhães - Instituto Pestalozzi (Mista);

BF 31 - Avenida Oceânica / Vila Matos;

BF 32 - Avenida Anita Garibaldi / Rua Eurycles de Mattos / Vila Matos;

BF 33 - Avenida Anita Garibaldi / saída do estacionamento do Hospital Jorge Valente em direção ao

Alto de Ondina;

BF 34 - Avenida Anita Garibaldi / Retorno Banco Central;

BF 35 - Av. Sete de Setembro / Rua Cesar Zama (Barreira Semi-fixa);

BF 36 - Av. Milton Santos / Travessa Macapá;

BF 37 - Rua Nossa Senhora de Fátima / Rua Macapá - em “L” (Teatro ISBA);

BF 38 - Avenida Oceânica / Travessa Bartolomeu de Gusmão;

BF 39 - Av. Centenário / retorno próximo ao 5º Centro;

BF 40 - Rua Djalma Ramos / Rua Deocleciano Barreto.



Barreiras Móveis (BM), das 13h do dia 16/02 às 13h do dia 22/02:

BM 01 - Rua Manuel Barreto / Rua Dr. Antônio Rocha / Rua Rio São Pedro;

BM 02 - Rua da Graça / Rua Oito de Dezembro;

BM 03 - Largo da Vitória / Corredor da Vitória;

BM 04 - Largo da Vitória / Ladeira da Barra;

BM 05 - Avenida Princesa Isabel / saída da Rua Oito de Dezembro;

BM 06 - Avenida Princesa Isabel / canteiro central próximo à saída da Rua Oscar Carrascosa;

BM 07 - Avenida Sete de Setembro (Ladeira da Barra) / Avenida Princesa Isabel (Porto da Barra);

BM 08 - Av. Sete de Setembro / Rua Barão de Itapuã;

BM 09 - Rua Cesar Zama / Rua Prof. Lemos de Brito (Morro do Gavazza);

BM 10 - Rua Afonso Celso / Rua Prof. Lemos de Brito;

BM 11 - Rua Miguel Bournier (tráfego invertido) / Rua Marquês de Caravelas / Rua Afonso Celso;

BM 12 - Rua Airosa Galvão / Rua Miguel Burnier;

BM 13 - Avenida Centenário / Último retorno;

BM 14 - Avenida Centenário / Rua Prof. Sabino Silva (Shopping Vitória Center);

BM 15 - Avenida Centenário / Rua Juiz Rosalvo Torres (Praça);

BM 16 - Avenida Centenário / Rua Juiz Rosalvo Torres (desviando o tráfego, sentido Barris para a Rua

Juiz Rosalvo Torres, evitando o ponto de ônibus);

BM 17 - Avenida Centenário / Rua Ranulfo Oliveira (Calabar);

BM 18 - Rua Martagão Gesteira / Rua Djalma Ramos;

BM 19 - Rua Djalma Ramos / Rua Deocliciano Barreto;

BM 20 - Rua Djalma Ramos / Rua Manoel Barreto;

BM 21 - Avenida Centenário / Primeiro retorno após o Calabar, sentido Barra - ônibus de transporte

coletivo;

BM 22 - Avenida Centenário / Acesso ao Shopping Barra;

BM 23 - Avenida Centenário / Retorno compartilhado;

BM 24 - Rua Professor Sabino Silva (Largo do Camarão), via marginal Av. Oceânica - Rua N

BM 25 - Av. Milton Santos / Travessa Baependi;

BM 26 - Av. Milton Santos / Rua Prof. Edgard Mata;

BM 27 - Avenida Anita Garibaldi / Rua Prof. Edgard Mata;

BM 28 - Avenida Oceânica / Rua Senta Pua;

BM 29 - Avenida Oceânica / Rua Eurycles de Mattos (Curva da Paciência);

BM 30 - Ladeira do Jardim Zoológico / em frente à entrada do Jardim Zoológico;

BM 31 - Rua Macapá / Rua Raymundo Pereira de Magalhães - Instituto Pestalozzi (mista);

BM 32 - Avenida Oceânica / Av. Milton Santos (Praça Bahia Sol / ISBA).

BM 33 - Avenida Anita Garibaldi / Rua do Corte Grande.



CIRCUITOS OSMAR E BATATINHA (CENTRO)

Das 13h do dia 16 de fevereiro de 2023 às 13h do dia 22 de fevereiro:

Proibição do estacionamento de veículos, nas seguintes vias: Av. Sete de Setembro, Rua Chile, Rua da Misericórdia, Rua João das Botas, Rua Leovigildo Filgueiras (trecho compreendido entre a Rua Comendador José Alves Ferreira e o Largo do Campo Grande), Largo da Vitória, Corredor da Vitória, Rua Direita da Piedade, Rua Coqueiros da Piedade, Ladeira da Montanha, Rua da Ajuda, Rua Rui Barbosa, Rua do Tijolo, Rua São Francisco, Rua Ordem 3ª de São Francisco, Rua Araújo Pinho (trecho compreendido entre o Largo do Campo Grande e a Rua Marechal Floriano), Rua João das Botas, Rua Renato Medrado, Travessa Corneta Lopes, Rua Tuiuti, Rua Pau da Bandeira, Rua do Saldanha, Av. Vale dos Barris (lado esquerdo, no trecho do estacionamento São Raimundo ao Orixás Center), Rua Politeama de Baixo (lado direito, no trecho entre o Sabor na Brasa e o Prédio Minhocão).



Proibição do tráfego e do estacionamento de veículos, nas seguintes vias: Largo do Campo Grande (Praça Dois de Julho), Rua Forte de São Pedro, Rua Dr. Aloísio de Carvalho, Rua Dr. Chrysippo de Aguiar, Avenida Sete de Setembro (trecho compreendido entre o Corredor da Vitória e a Praça Castro Alves), Rua Senador Costa Pinto, Rua Carlos Gomes, Rua da Faísca, Rua da Forca, Rua Pedro Autran, Rua Jonathas Abott, Travessa Salvador Pires, Rua Clóvis Spínola, Rua São Raimundo, Praça da Piedade, Largo de São Bento, Rua Visconde de Ouro Preto, Praça Castro Alves, Rua Chile, Praça Municipal, Rua da Misericórdia, Praça da Sé, Rua José Gonçalves, Rua do Tesouro, Rua do Tira Chapéu, Rua Virgílio Damásio, Rua do Pau da Bandeira, Rua Guedes de Brito, Largo do Terreiro de Jesus, Rua da Oração, Rua 12 de Outubro e Rua Monte Alverne.



Desvios do tráfego de veículos, nas seguintes vias: Largo da Vitória, Politeama, Avenida Contorno - acesso ao Largo dos Aflitos e Rua Banco dos Ingleses, Avenida Joana Angélica, Ladeira da Praça, Tabuão e Rua São Francisco.

Inversão no sentido de tráfego, na Rua Gamboa de Cima (trecho compreendido entre o Largo

dos Aflitos e a Rua Banco dos Ingleses, em direção Av. Contorno).



Barreiras Fixas (BF), de 00:00 do dia 16/02 às 13:00 do dia 22/02:

BF 01 - Avenida Sete de Setembro / Rua Banco dos Ingleses (faixa à esquerda);

BF 02 - Avenida Sete de Setembro (Caixa Econômica) / Rua Clovis Spínola;

BF 03 - Avenida Sete de Setembro / Rua Pedro Autran;

BF 04 - Avenida Sete de Setembro / Rua da Forca;

BF 05 - Avenida Sete de Setembro / Rua do Paraíso;

BF 06 - Avenida Sete de Setembro / Largo de São Bento;

BF 07 - Rua Carlos Gomes / Acesso compartilhado para o Largo Dois de julho;

BF 08 - Rua Carlos Gomes (PROCON) / Rua da Faísca;

BF 09 - Rua Carlos Gomes / Rua Horário Cesar;

BF 10 - Av. Joana Angélica / Praça da Piedade (Instituto Histórico Geográfico);

BF 11 - Rua da Ajuda / Rua do Tira Chapéu;

BF 12 - Rua do Saldanha / Rua do Tijolo (Rua 28 de Setembro);

BF 13 - Ladeira da Praça / Rua do Saldanha (lado direito);

BF 14 - Rua do Saldanha / Rua Guedes de Brito;

BF 15 - Rua Carlos Gomes / Ladeira Santa Tereza;

BF 16 - Rua Carlos Gomes / Tv. Jônatas About;

BF 17 - Rua da Ajuda / Rua do Tesouro;

BF 18 - Rua da Ajuda / Rua das Vassouras.

Barreiras Móveis (BM), das 13h do dia 16/02 às 13h do dia 22/02:

BM 01 - Rua Banco dos Ingleses / Rua Gamboa de Cima;

BM 02 - Rua Banco dos Ingleses / Av. Sete de Setembro (pista da direita);

BM 03 - Ladeira do Gabriel / Ladeira dos Aflitos;

BM 04 - Rua Tuiuti / Rua Carlos Gomes;

BM 05 - Largo do Campo Grande / Corredor da Vitória;

BM 06 - Vale do Canela / Viaduto Menininha do Gantóis;

BM 07 - Rua Claudio Fontenele / Av. Reitor Miguel Calmon;

BM 08 - Rua João das Botas / Rua Leovigildo Filgueiras (TCA);

BM 09 - Rua Leovigildo Filgueiras / Rua Com. José A. Ferreira;

BM 10 - Rua Padre Feijó / Rua Com. Horácio Urpia Júnior;

BM 11 - Rua Politeama de Baixo / Colégio Idéia;

BM 12 - Viaduto São Raimundo / SEMAL;

BM 13 - Rua Politeama de Cima / Rua Direita da Piedade;

BM 14 - Av. Joana Angélica / Rua Prof. Americo Simas;

BM 15 - Av. Joana Angélica / Travessa Américo Simas;

BM 16 - Av. Joana Angélica / Rua da Mouraria;

BM 17 - Av. Joana Angélica / Rua da Mangueira;

BM 18 - Rua do Paraíso / Rua Américo Simas;

BM 19 - Rua do Taboão / Ladeira do Pelourinho;

BM 20 - Rua Padre Augustinho Gomes / Ladeira do Pelourinho;

BM 21 - Av. José Joaquim Seabra / Rua Padre Augustinho Gomes;

BM 22 - Av. José Joaquim Seabra / Rua do Tijolo;

BM 23 - Ladeira da Montanha (parte baixa) / Rua Pinto Martins;

BM 24 - Ladeira da Montanha (parte alta) / Praça Castro Alves;

BM 25 - Rua da Ajuda / Ladeira da Praça / Rua José Gonçalves;

BM 26 - Rua Baixa dos Sapateiros / Largo do Pelourinho (apoio PM);

BM 27 - Rua São Francisco / Rua do Tijolo (apoio PM).