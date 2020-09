Confira as opções de filmes para ver no fim de semana

Voltando em um ritmo ainda lento, os cinemas estão guardando os grandes lançamentos para quando o público tomar coragem de encher as salas. Por enquanto, seguem no clima de reprises ou de estreia de filmes menos badalados, como o terror A Ilha da Fantasia, a aposta das redes UCI (Barra, Bahia e Paralela), Cinépolis (Salvador Norte Shopping e Bela Vista) e Cine Imperial (Lapa).

Dos mesmos produtores de sucessos como Atividade Paranormal (2009) e Sobrenatural (2011), A Ilha da Fantasia recria em formato de terror a clássica série de mesmo nome da rede ABC, lançada em 1977 nos Estados Unidos, e que fez muito sucesso em vários países. Aqui no Brasil inclusive, com seu clima ameno e divertido. Mas agora o diretor Jeff Wadlow aposta em outros elementos para atrair o público.

A Ilha da Fantasia é um resort paradisíaco que promete realizar qualquer fantasia dos sortudo levados até lá. No local, o enigmático sr. Roarke transforma em realidade os sonhos mais secretos dos visitantes. Os escolhidos foram: Gwen (Maggie Q), uma mulher que deseja voltar para a noite que foi proposta em casamento; Melanie (Lucy Hale), uma garota em busca de vingança contra a bully que a atormentava na infância; Patrick (Austin Stowell), jovem soldado que quer honrar o pai, morto em combate; e Brax (Jimmy O. Yang) e JD (Ryan Hansen), dois irmãos - um hétero e um gay.

Mas quando as suas fantasias se tornam pesadelos, os hóspedes precisam solucionar o mistério da ilha para conseguir escapar com vida. Com seu terno branco (herança da série original), ele recebe seus hóspedes, todos com sonhos bem distintos, mas também lhes dá um aviso: os resultados podem não ser o que se pretendia.

Para rodar nas locações da ilha, a produção levou o elenco e a equipe para Fiji, no Pacífico Sul, onde moraram em um navio de cruzeiro nas duas primeiras semanas de filmagens.

HORÁRIOS

UCI Barra - 15h, 17h50, 20h30

UCI Shopping da Bahia - 15h20, 18h, 20h40

UCI Paralela - 15h, 17h40, 20h20

Cinépolis Salvador Norte - 14h15, 16h50 e 19h25

Cinépolis Bela Vista - 14h30, 17h , 19h40

Cine IImperial/Lapa - 16h30 3 19h10





Outros destaques

Fuga de Pretória - A programação do Cinépolis Bela Vista inclui esta semana (24 a 30) o drama Fuga de Pretória, de Francis Annan, com Daniel Radcliff. O filme retrata a história verdadeira de Tim Jenkin (Radcliffe) e Stephen Lee (Daniel Webber), jovens sul-africanos que carregavam a marca de “terroristas” e foram presos em 1978 por trabalharem em operações secretas para o partido proibido de Nelson Mandela, o ANC. Encarcerados na Prisão de Segurança Máxima de Pretória, eles decidem enviar uma mensagem ao regime do Apartheid. Sessão única às 16h20.

Festival de Volta para o Cinema - O festival que marca o retorno gradual da programação tem oferecido a oportunidade do público rever grandes sucessos de público e crítica dos últimos anos. No Center Lapa, os destaques desta semana são Divertidamente , Harry Potter e a Pedra Filosofal , Pantera Negra e Scooby . Na Rede UCI, estão de volta os longas Minions, Minha Mãe é uma Peça 2 (foto), Os Vingadores, Harry Potter e a Pedra Filosofal e Turma da Mônica - O Filme. Já na rede Cinépolis tem Scooby - O Filme , Minions e Tubarão. As sessões começam a partir das 14h.

Para quem quer curtir um filminho dentro do carro





Daniel Radcliffe e Daniel Webber em Fuga de Pretória

Drive-In do Goethe-Institut - O drive-in do Goethe-Institut, no Vale do Canela, apresenta esta semana uma programação que dialoga com o Dia Europeu

das Línguas, com os filmes Transtorno Explosivo da alemã Nora Fingscheidt (quinta, 24, 20h); o francês Swagger, de Olivier Babinet (sexta, 25, 20h); o alemão Die Goldfische, de Alireza Golafshan (sábado, 26, 18h) e o espanhol Viver é Fácil com os Olhos Fechados, de David Trueba (sábado, 26, 21h). Ingresso: R$ 10 por veículo, no Sympla.

Drive-In Bahia Marina - A programação de filmes desta semana começa com a comédia nacional Entrando numa Roubada, de André Moraes (quinta, 24, 19h15) e segue com o drama Prova de Coragem, de Roberto Gervitz, baseado no livro de Daniel Galera (25,19h); na sequência, tem o terror Maria e João : O Conto das Bruxas, de Osgood Perkins (25, 21h). Os ingressos custam R$ 88 por veículo (para quatro pessoas) e são vendidos no site do Sympla.