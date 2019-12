Confira as tendências de cabelo e maquiagem do Afro Fashion Day para o Verão

Pele maquiada natural e iluminada, olhos marcados por delineados supercoloridos, lábios nude ou levemente rosados, cabelos crespos, ora trançados ora bastante desfiados, e penteados que valorizam a nuca e a orelha.



A beleza do Afro Fashion Day apostou na simplicidade, mas sem deixar de lado a identidade que faz da passarela mais negra do Brasil um evento aguardado ano a ano.



Parte da espera se justifica pelas tendências lançadas na passarela, e facilmente aplicáveis no dia a dia. Afinal, quem é que não sai de um desfile de moda inspiradíssimo para fazer bonito também?



Cada ato contou com uma maquiagem específica, seguindo a homenagem aos blocos afro iniciada pelos Filhos de Gandhy, seguida pelo Cortejo, Muzenza, Malê, Olodum, e encerrada pelo Ilê Aiyê.



Os homens foram os primeiros a entrar na passarela, com os looks inspirados nas cores e tecidos do tradicional afoxé. Neles,"cara limpa", com uma base leve e matte, para atenuar a luminosidade do fim de tarde. Em alguns, se percebia a uso de um gloss transparente na boca, dando um efeito molhado.



Nas meninas, além dessas tendências, houve a aplicação de delineados coloridos nos olhos. “A ideia era fazer uma relação com os grafismos e cores presente nas estampas dos blocos”, explica o curador de moda Fagner Bispo, responsável pelo briefing. Pelo quinto ano consecutivo, quem assinou toda a beleza do desfile foi Dino Neto, ao lado de uma equipe de mais 12 profissionais.



Os contornos, que deram ainda mais expressividade ao olhar, não ficaram restritos à região imediatamente superior dos cílios.

Linhas, arcos e semiarcos se fundiram para formar um desenho único, que alcançava facilmente o supercílio. Ótimo aliado, o preto apareceu ao lado de cores mais intensas, como o amarelo. Mas houve maquiagens em que a ousadia foi maior, e cores vibrantes se misturaram sem medo.



Levemente iluminada, a pele ganha o toque bronze com um dourado discreto na maçã do rosto. Aliás, os rostos aparecem em evidência por conta dos cortes geométricos e dos penteados laterais ou presos no alto da cabeça. Vale o clássico rabo de cavalo, e também os coques desfiados.



As tranças são um elemento onipresente: podem ser fininhas, caídas próximas à orelha; mais grossas, estilo nagô, posicionadas no alto da cabeça; ou feitas com fibra sintética, o que confere ainda mais durabilidade ao penteado. “Resgatamos algo que era bastante comum anos atrás, quando houve a febre dos maxi brincos, que são esses penteados mais lateralizados. Também abusamos das tranças para obter esse resultado”, explica o cabeleireiro Alberto Alves, que junto à equipe pesquisou referências em artistas internacionais, filmes, e até mesmo em jogos de videogame.



Confira as cinco tendências listadas pelo maquiador Dino Neto, e que podem ser facilmente replicadas no Verão, afinal nenhuma delas exige muito investimento financeiro.

1) Pele maquiada natural e iluminada

No calor, uma base matte vai bem para tirar a oleosidade da pele, e manter o efeito cara limpa durante todo o dia. Para combinar com a luminosidade da época, ainda vale um iluminador dourado.

(Foto: Florian Boccia e Marina Silva/ CORREIO)

2) Olhos marcados por delineados supercoloridos

Os contornos dão expressividade ao olhar, e quando feitos com muitas cores são a cara do Verão. Na passarela, eles tomaram toda a pálpebra e ganharam contornos mais grossos, de modo a serem visto de longe. No dia a dia, eles podem ser um pouco mais discretos, mas não menos ousados. A tendência já está rolando há alguns meses dentro e fora do Brasil. A cantora Rihanna chegou a lançar uma linha de delineadores coloridos pela Fenty Beauty. Mas não é preciso pagar tão caro para estar na moda. Você pode usar algum batom colorido com um pincel chanfrado ou até uma sombra com um pincel molhado para fazer o gatinho. Invista nas cores,e se jogue!

(Foto: Florian Boccia/ Divulgação)



3) Lábios nude ou levemente rosados com efeito gloss

Gloss clarinho, em tom de boca, funciona como um curinga na produção de quem não quer abrir mão do toque especial com brilho. Vale para os simples, e para os que exageram nos olhos.

(Foto: Florian Boccia/ Divulgação)



4) Cabelos crespos, trançados e desfiados

Se apaixonar pelos hairstyles das passarelas ficou cada vez mais fácil: é que a moda vem apostando em looks cada vez menos conceituais, mais "usáveis" e mais próximos da realidade. As tranças continuam com tudo, e uma opção cheia de estilo é a trança raiz bordada, que além de valorizar o rosto, pode ser aplicada junto a coques e rabos de cavalo desfiados.

(Foto: Florian Boccia/ Divulgação)



5) Penteados que valorizam a nuca e a orelha

Os acessórios são aliados superpoderosos nessa tendência, e dão ainda mais destaque aos penteados. Dão um toque especial itens coloridos, bijuterias metalizadas e presilhas com búzios.

(Foto: Florian Boccia/ Divulgação)

Equipe:

Da esq. para dir.: Devisson Esquivel, Yan Braga, Eliana Pimentel, Rose Brito, Luiz Santana, Valecio Santos, Romário Aragão, Dino Neto, Mario Moraes e Alberto Alves, e as trançadeiras Michele Araujo, Graziele Carvalho, Rejane Braga e Laís Regina (Foto: Florian Boccia/ Divulgação)

O Afro Fashion Day é uma realização do jornal Correio, com o patrocínio do Salvador Shopping, apoio institucional da Saltur, Vem Pro Centro, Pelourinho Dia & Noite e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio Instituto ACM e Salvador Bahia Airport e parceria Sebrae, Melissa, Vizzano, Imaginarte, A3 Print e Mariposa Pelourinho.

MARCAS DE ROUPA

1 Abanto 2 Adriana Meira Atelier 3 Ateliê CasaLinda 4 Black Atitude 5 Cantuai 6 Carol Barreto 7CP2P 8 Cynd Biquíni 9 Closet Clothing 10 Com Amor, Dora 11 Costa Ribeiro 12 Crioula 13 Colabzona 14 Filipe Dias 15 Goya Lopes 16 Incid 17Jeanne Gubert 18 Jeferson Ribeiro 19 João Damapejú 20 Katuka Africanidades 21Lú Samarato 22 Marc Bell 23 MB Conceito 24 Meninos Reis 25 Mônica Anjos 26 N Black 27 Negrif 28 Porto de Biquíni 29 Realeza 30 Regina Navarro Bella Oyá 31 Rey Vilas Boas 32 Silverino Ojú 33 Soudam 34 Soul Dila



MARCAS DE ACESSÓRIOS

1 Ateliê 2 Boutique Negralá 3By Aninha 4Kelba Deluxe 5 La Abuela 6 Maria Coruja Ateliê 7 Outerelas 8 Preta Brasil 9 Sonbrille 10 Sou Diva, Tá Bom Pra Você 11 Turbanque 12 Wari 13 Ziê