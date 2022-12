Confira as vagas de emprego abertas essa semana

Para quem busca novas oportunidades de retornar ou ingressar no mercado de trabalho e começar o ano de 2023 com um novo emprego, grandes empresas brasileiras estão em busca de novos colaboradores para compor as equipes. Confira:



ZAMP® (Burger King®e Popeyes®)

A ZAMP®,companhia detentora das marcas Burger King® e POPEYES® no País, abriu 748 vagas de trabalho em atendimento com exigência de Ensino Médio em curso ou completo. As inscrições nas vagas de atendimento podem ser realizadas via WhatsApp, pelo bot de recrutamento no número (11) 94317-6360, e por meio da entrega do currículo na loja mais próxima. No corporativo, a Companhia busca 27 profissionais para ocupar diferentes cargos em todas as áreas, incluindo treinamento e operações. Uma das vagas tem base em Salvador, BA e as demais são todas para a sede da companhia, no Estado de São Paulo. Para conhecer as oportunidades do corporativo e se inscrever no processo seletivo, basta acessar o banco de vagas da empresa no https://www.linkedin.com/company/zamp/

Grupo Alliar

O laboratório CDB, marca do Grupo Alliar em São Paulo,tem cinco vagas abertas para recepcionistas e quatro para enfermeiros. Há ainda uma posição para analista de qualidade na sede da Companhia na capital paulista. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail vagas@alliar.com com o título do cargo no assunto. Com 13 marcas em 10 estados brasileiros, a Alliar é uma das maiores redes de medicina diagnóstica do país.

Incognia

A Incognia, empresa global pioneira em identidade digital baseada em localização para prevenção à fraude mobile e autenticação sem fricção, está com vagas abertas para profissionais de tecnologia e negócios que buscam integrar um time de alta performance que está revolucionando o mercado de segurança digital. As oportunidades são para trabalho remoto nos cargos de engenheiro de backend (Java), engenheiro de backend sênior (Ruby), engenheiro fullstack sênior, engenheiro de confiabilidade de sites (SRE) e executivo de vendas pleno e sênior. Para aqueles que buscam um novo desafio, podem acessar o link do portal de vagas e se candidatar diretamente às oportunidades. Os anúncios de vagas informam não apenas os detalhes das posições abertas, como também a faixa salarial, dando mais transparência para o candidato. https://www.incognia.com/pt/carreiras

Lalamove

A Lalamove, startup líder global de entregas sob demanda,está com 9 vagas abertas para profissionais de diversas áreas na cidade de Osasco - SP. As oportunidades são para os cargos de: Analista de Processos Sênior, Analista de Qualidade, Executivo de Customer Sucess, Executivo de Vendas, Key Account Executive, Operations Team Leader, Sales OPS Coordinator, Training & Quality Analyst e Analista de Contabilidade Sênior. Todas as vagas são para o formato de trabalho híbrido. Para se candidatar, basta acessar o site da Lalamove. https://www.lalamove.com/career-listing

Grão Direto

A Grão Direto, agtech referência na comercialização digital de commodities agrícolas, está com inscrições abertas para 15 vagas de trabalho, buscando ampliar o time com novos talentos de diversas áreas e que possuam experiências com o mercado do agronegócio e tecnologia. Há oportunidades para Product Owner ou Product Manager, Full Stack Developer, Analista de Segurança da Informação, Líder de Sustentabilidade - ESG, Full Stack Developer, UX Researcher, Designer Gráfico, Analista de Marketing, Líder de Customer Success, Analista Comercial, entre outras. Vagas contam com salário compatível ao mercado e benefícios tradicionais, além de alguns especiais, como almoço grátis em restaurantes conveniados, incentivo financeiro para quem pratica atividades de bem-estar, auxílio-mudança e até bônus para quem indica talentos. Há oportunidades para trabalho presencial, híbrido e 100% remoto. Para participar do processo seletivo, basta fazer a inscrição acessando a aba ‘trabalhe conosco’ no site da empresa. O canal também traz mais informações sobre cada uma das vagas.

https://www.graodireto.com.br/

DogHero

A DogHero, sinônimo de categoria e maior empresa de serviços para pets da América Latina, conecta tutores de pets a anfitriões, estes últimos que podem exercer trabalhos de hospedagem, pet sitter e creche, em um modelo de trabalho que se enquadram nas diferentes rotinas e disponibilidade de quem busca por renda extra. Os apaixonados por pets têm a possibilidade de exercer uma função apaixonante - que demanda responsabilidade, é claro - e serem remunerados por isso. Anfitriões cadastrados na plataforma chegam a receber R$ 6 mil pela prestação de serviços. As cidades com mais oportunidades, neste momento, são: Rio de Janeiro e Niterói (RJ); São Paulo, Santos, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Osasco, Campinas (SP); Curitiba (PR); Brasília (DF); Belo Horizonte (MG); Salvador (BA); Porto Alegre (RS); Recife (PE); Florianópolis (SC); Goiânia (GO); e Fortaleza (CE). Para quem deseja se cadastrar na plataforma para iniciar sua jornada como herói (anfitrião) da DogHero, basta acessar o link:https://www.doghero.com.br/seja-heroi-doghero.

Blue3

A Blue3, um dos maiores escritórios de investimentos da XP Inc., está com onze vagas abertas para atuar nas áreas de assessor de investimentos, analista jurídico, analista de marketing, representante de vendas e outras áreas. As vagas são para atuar nos escritórios de São Paulo, Ribeirão Preto e Franca. Atualmente,a empresa conta com mais de 670 profissionais que atuam em 14 diferentes cidades com o objetivo de atender a mais de 35 mil clientes. Para se candidatar, é só acessar linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=3385015266&f_C=10560582&geoId=92000000&originToLandingJobPostings=3385015266%2C3391834831%2C3384556555%2C3391837287%2C3387580706%2C3363510788%2C3391837317%2C3367443427%2C3367791615.