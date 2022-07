Confira as vagas de emprego em Salvador para esta quarta-feira (20)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 63 vagas de emprego para esta quarta-feira (20). Os candidatos devem acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS

Assistente fiscal

Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento do pacote office, experiência com notas fiscais, impostos e faturamento.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Forneiro (padaria)

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.

Salário R$1.577,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de padeiro

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Simões Filho ou Suburbana.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Agente de microcrédito

Ensino médio completo, seis meses de experiência nas seguintes áreas: vendas, atendimento ao público, vendas de consórcios, créditos bancários, curso na área será um diferencial.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário R$1.305,08 + benefícios

1 vaga

Chefe de cozinha

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar a noite, ter perfil de liderança.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Garçom

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar a noite e vaga zoneada para moradores da Cidade Baixa e bairros próximos.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar a noite e vaga zoneada para moradores da Cidade Baixa e bairros próximos.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Barman

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar a noite e vaga zoneada para moradores da Cidade Baixa e bairros próximos.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Estoquista

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Garçom

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade total de horário.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Conferente de mercadoria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e experiência anterior em câmara fria.

Salário R$2.237,43 + benefícios

3 vagas

Separador de mercadoria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e experiência anterior em câmara fria.

Salário R$1.337,89 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Cuidador de idosos

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter curso na área.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Estoquista

Ensino médio completo, seis meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no bairro da Pituba.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Cumim

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade total de horário

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Chefe de bar

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade total de horário

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Técnico em Enfermagem (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, desejável ter trabalhado em UTI /Internamento

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo/laboratório (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, desejável ter trabalhado com digitação de exames de análises clínicas

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, desejável ter trabalhado com dispensação de medicamentos de farmácia.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Recepcionista de hospital ou laboratório (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

4 vagas

Maqueiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário R$1.215,82 + benefícios

7 vagas

Jardineiro

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.317,00 + benefícios

1 vaga



Representante comercial

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento em Informática, desejável conhecimento na área de Imobiliária.

Salário a combinar + benefícios

4 vagas

Encanador

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: CNH B e desejável CNH A, possuir carro utilitário branco e moto (5 anos do uso) ou moto ser morador de Pirajá e região

Salário R$2.104,77 + benefícios

3 vagas

Agente de vendas

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A, possuir moto, vivência com vendas, desejável ser morador de Pirajá e região

Salário R$1.446,44 + benefícios

2 vagas

Representante comercial autônomo

Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível ter moto ou carro, CNH A ou B, disponibilidade para viajar, desejável ter experiência com vendas de materiais de construção.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Engenharia civil (estágio)

Ensino superior incompleto em Engenharia Civil (estar cursando do 3º ao 6º semestre), imprescindível conhecimento em Excel e Autocad.

Bolsa a combinar + benefícios

2 vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar noite, experiência com evento

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Técnico em acessório automotivo

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter CNH A e moto, conforme nova lei trabalhista a forma de contratação será no regime MEI.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Mecânico a diesel

Ensino médio completo, seis meses de experiência no conserto de equipamentos pesados (guindaste, carretas e caminhão munck) imprescindível CNH B, Curso técnico na área, ter conhecimento em mecânica, hidraúlica e pneumática.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas