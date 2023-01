Confira as vagas de trabalho do Simm para esta terça-feira (17)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 75 vagas de emprego para esta segunda-feira (16). Os candidatos devem acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Para as vagas que exigem experiência deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS

Pintor de veículos

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso ao bairro de Mussurunga

Salário R$1.302,00 + benefício

1 Vaga

Vendedor de consórcio

Ensino médio completo, sem experiência.

Comissão + benefícios 4 Vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para trabalhar em horário de shopping.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Almoxarife

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Sinaleiro ou Rigger

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Vendedor de ferramentas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: vivência como operador de caixa.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente de Farmácia

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado no ramo de Farmácia.

Salário R$1.400,53 + benefícios

4 Vagas

Pintor de obras

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para trabalhar em Ilhéus.

Salário R$2.145,00 + benefícios

40 Vagas

Motorista de Transporte Escolar (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH D, Curso de condutor de passageiro e transporte escolar, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação MEI, vaga zoneada para bairros próximos ao Shopping da Bahia (Pernambués, Saramandaia, Brotas), desejável experiência com transporte escolar

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Transporte Escolar (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação MEI, vaga zoneada para bairros próximos ao Shopping da Bahia (Pernambués, Saramandaia, Brotas), desejável experiência com crianças

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Borracheiro (vaga temporária 60 dias)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento em pneus de carreta, empilhadeiras e pá-carregadeira

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Operador de monitoramento (CFTV)

Ensino médio completo, 6 meses experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja, fácil acesso aos bairros de Salvador, curso na área

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Auxiliar de depósito ou Auxiliar Carga e Descarga Pesada

Ensino médio completo, sem experiência, vaga exclusiva para moradores de Simões Filho, ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

10 Vagas