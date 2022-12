Confira as vagas do Simm em Salvador para esta sexta-feira (2)

o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 66 vagas de emprego para esta sexta-feira (2). Os candidatos devem acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS

Consultor de vendas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter CNH A.

Salário R$1.700,00 + benefícios

2 Vagas





Auxiliar administrativo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter informática intermediária, desejável vivência com financiamento de veículos.

Salário R$1.400,00 + benefícios

1 Vaga





Técnico em Informática

Ensino superior cursando Sistema de Informação ou áreas afins, 6 meses de experiência, imprescindível ter CNH B.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Assistente de Depósito

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência como almoxarife e com materiais como parafuso, habilidade cálculos e medidas em centímetros e polegada

Salário R$1.500,00 + benefícios

1 Vaga





Confeiteiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindíveil experiência com preparo de doces, tortas, bolos e salgados

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (estágio)

Ensino superior incompleto exclusivamente em Administração (estar cursando somente do 1º ao 5º semestre), sem experiência, requisitos imprescindíveis: conhecimento de informática, habilidade para navegação em plataformas diversas, conhecimento de matemática com e cálculos de juros, multas e descontos, boa dicção

Bolsa: 700,00 + benefícios

6 Vagas





Operador de Teleatendimento (estágio)

Ensino superior incompleto exclusivamente em Administração (estar cursando somente do 1º ao 5º semestre), sem experiência, requisitos imprescindíveis: conhecimento de informática, habilidade para navegação em plataformas diversas, conhecimento de matemática com e cálculos de juros, multas e descontos, boa dicção

Bolsa: 700,00 + benefícios

6 Vagas





Operador de Processos Químico

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter curso Técnico em Química ou Instrumentação.

Salário R$1.500,00 + benefícios

1 Vaga





Ajudante de Cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade total de horário, manusear fogão e grelha, habilidade no preparo de salgados, pães e tortas, vaga zoneada para bairros próximo a Avenida Tancredo Neves

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Cozinheiro de Restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade total de horário, manusear fogão e grelha, vaga zoneada para bairros próximo a Avenida Tancredo Neves

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Garçom

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar a noite e vaga zoneada para os bairros próximos ao Rio Vermelho

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Auxiliar Administrativo (estágio)

Ensino superior incompleto em Administração (estar cursando entre 4º e o 6º semestre a noite), ter conhecimento em informática

Bolsa: 827,48 + benefícios

2 Vagas





Padeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 Vaga





Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter boa dicção e conhecimento em Informática.

Salário R$1.313,00 + benefícios

1 Vaga





Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Auxiliar administrativa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo

6 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em Informática, desejável conhecimento na área hospitalar.

Salário R$1.415,00 + benefícios

1 Vaga