Confira como será o funcionamento dos Correios durante o Carnaval

O Carnaval começa na próxima quinta-feira (16), mas os atendimentos em todas as unidades dos Correios vão funcionar normalmente na sexta-feira (17), assim como a rotina de entregas de cartas e encomendas em todo o país.

Já no sábado (18), o serviço de entregas vai ser realizado e o expediente só vai funcionar apenas nas nas agências que já atendem nesse dia. Nos dias 20 e 21, segunda e terça-feira, todas as agências do país estão fechadas, mas o atendimento da Central de Atendimento dos Correios - CAC vai funcionar normalmente.

O atendimento vai ser retomado apenas na quarta-feira (22) de cinzas, com a abertura das agências a partir das 12h.