Confira dicas de maquiagem para pele negra e arrase no Verão

“Pele de bonita!” Essa é a definição do produtor de moda do Afro Fashion Day para a beleza das modelos na passarela no desfile que aconteceu na semana passada. Celebrando o mês da Consciência Negra, o evento levou mais de 1,2 mil pessoas ao Museu du Ritmo e mostrou a beleza natural da pele negra, como fez questão de ressaltar Dino Neto, que comandou a equipe de beleza do desfile.

(Foto: Lucas Assis/Divulgação)

“A ideia é realçar a beleza sem interferência das cores, valorizando a pele, matizando e deixando os lábios bem molhados”, comenta o maquiador. A maquiagem é bem simples: base, pó, delineador bem marcado, muito rímel, sombra e iluminador em tons que combinam com a pele negra como dourado, bronze e cobre. Nos meninos, só prime, pó e pronto. “É muito do que se tem usado nas semanas de moda do mundo, que é uma make simples”, comenta Fagner.

Um dos pontos principais foi a pele matificada. “A gente tira o brilho do rosto com uma base, selando com pó, com exceção em dois pontos”, diz Dino. O maquiador ressalta que o ponto alto da maquiagem é o gloss, que deixa lábios e olho com aspecto molhado, garantindo frescor ao look.

Cabelos coloridos

Se na maquiagem faltou cor e não rolou nem um batom mate, as cores invadiram os cabelos. Vinte modelos usaram tranças feitas pela equipe do cabeleireiro Alberto Alves. “A ideia foi fugir do óbvio, que seria pensar nas cores na maquiagem, por isso fomos para o cabelo”, comenta Fagner.

Foram usados 70 metros de fibras em sete cores: azul, laranja, roxo, rosa, vermelho, amarelo e verde, do designer de perucas e cabelos Edy Diamante Negro. “Esse trabalho ressalta a beleza do cabelo afro”, finaliza.

Faça você mesma

Começando

O primeiro passo é, depois da pele limpa, aplicar um prime. O maquiador Dino Neto usou apenas uma base para todo o rosto. “Matizamos a pele para tirar o brilho”. Depois, aplique uma fina camada de pó com batidas leves do pincel.

Desenho

Use a mesma base como corretivo, aplicando com as pontas dos dedos e dando batidas. Em seguida, desenhe a sobrancelha com um lápis seco. Use um pincel de cerdas duras e finas para ajustar o desenho, dando contornos menos duros.

Olhos

Um dos destaques da maquiagem do desfile deste ano foi o olho marcado com bastante delineador, num desenho simples sobre a pálbebra. Nada de usar sombra ou colocar outras cores.

Lápis

Continuando o desenho dos olhos, use um lápis de olhos para contornar a pálbebra de baixo. “Para não deixar aquele aspecto egípcio, pegue uma sombra de um tom bem próximo e passe com um pincel, dando uma esfumada no lápis”, comenta Dino.

Complete

O olho fica mais marcado ainda com rímel. Dino usa dois tipos, um rímel para alinhar os fios e dar cor e outro para aumentar o volume. “Este último pode aplicar bastante”, diz. Com a ajuda de um pincel em leque use iluminador bronze, dourado ou cobre.

Finalização

Para acabar a make toda natural e deixar um aspecto molhado na pele, o maquiador usa um gloss tanto nos olhos quanto na boca. Essa etapa dá um ar fresco para a maquiagem. “E fica lindo na passarela”, comenta Dino. Agora é arrasar!

