Confira dois shows para curtir no fim de semana

Panteras Negras - Formada por Zinha Franco (baixista) Line Santana (bateria), Dedê Fatuma (percussão) e Suyá Nascimento (guitarra), a banda Panteras Negras leva sua música instrumental ao Mercadão CC, no Rio Vermelho, neste sábado (29), no show Panteras Black Womem. A programação começa a partir das 20h30 e as minas vão interagir com três artistas internacionais ligadas à musicadade afrobaiana: a francesa Anaïs, a nigeriana Okwei Odili e a americana Michaela Harisson. A primeira está radicada em São Paulo e as outras duas em Salvador, onde tocam diferentes projetos. Ingressos: R$ 10.

Michaela e Morrison - No domingo (01), Michaela Harrison apresenta o show inédito Amada: Um Tributo Musical a Toni Morrison, no Teatro Jorge Amado, Pituba, a partir das 19h. Na homenagem à escritora Toni Morrison (1931-2019), MIchaela passeia por gêneros como jazz, blues e soul através de canções de Nina Simone, Tracy Chapman, Sweet Honey In The Rock, além de composições autorais. O espetáculo trata de questões fundamentais nos livros de Morrison como o legado da escravidão, a resistência do povo negro e a importância do jazz. Michaela está acompanhada da banda Os Brothers: Marcio Pereira (guitarra), Alexandre Vieira (contrabaixo), e Ivan Torres (bateria) e contará com a participação especial da cantora de jazz americana Lisa Sanders. Ingressos: R$ 40 | R$ 20