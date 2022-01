Confira esquema de vacinação das crianças contra covid-19 nesta terça-feira (18)

A Prefeitura de Salvador inclui na vacinação infantil contra a Covid-19, desta terça-feira (18), as crianças de 8 a 11 anos com comorbidades. Dois pontos fixos serão montados exclusivamente para acolhimento desse público. Outros dez pontos fixos de imunização continuarão contemplando as crianças com 10 e 11 anos de idade. Todos os locais funcionam das 8h às 16h.

Os menores de 5 a 11 anos com deficiência permanente (motora, auditiva, visual e intelectual) também seguem incluídos na estratégia, com três pontos funcionando exclusivamente para atendimento desses pequeninos. Não há pontos na modalidade drive-thru para este público.

Para todas as crianças, os pais ou responsáveis devem preencher o Formulário de Vacinação, tanto no local de imunização ou levar impresso – o documento pode ser acessado no link (clique aqui).

Para ter acesso à vacina, devem ser apresentados também os seguintes documentos:

CRIANÇAS DE 8 A 11 ANOS COM COMORBIDADES ACOMPANHADAS DO PAI OU MÃE

Deverão ser apresentados original e cópia do documento de identificação da criança, cartão de vacina, cartão SUS de Salvador, relatório médico atestando a comorbidade; e original e cópia do documento de identificação com foto do pai ou mãe presentes no ato da vacinação. No local será preenchido o Formulário de Vacinação. O documento também está disponível no site da SMS, podendo ser impresso e preenchido antecipadamente para apresentação no ponto de vacina.

CRIANÇAS DE 8 A 11 ANOS COM COMORBIDADES ACOMPANHADAS DE OUTRO RESPONSÁVEL MAIOR DE 18 ANOS

O Formulário de Vacinação disponível no site da SMS deve ser impresso antecipadamente para preenchimento e coleta de assinatura do pai ou mãe da criança. No ato da vacina deverão ser apresentados o Formulário, cópia do documento oficial de identificação com foto do pai ou mãe que assinou o documento, cartão de vacina, cartão SUS de Salvador, relatório médico atestando a comorbidade e documento de identificação da criança.

CRIANÇAS COM 11 E 10 ANOS COM NOME NO SITE DA SMS ACOMPANHADAS DO PAI OU MÃE

O nome da criança deve constar na lista disponível no site da SMS. No local deverão ser apresentados original e cópia do documento de identificação da criança e cartão de vacina, além do documento oficial de identificação com foto do pai ou da mãe presentes na vacinação. No local será preenchido o Formulário de Vacinação. O documento também está disponível no site da SMS, podendo ser impresso, preenchido antecipadamente e apresentado no ponto de vacina, otimizando a imunização.

CRIANÇAS COM 11 E 10 ANOS COM NOME NO SITE DA SMS ACOMPANHADAS DE OUTRO RESPONSÁVEL MAIOR DE 18 ANOS

O nome da criança deve constar na lista disponível no site da SMS. No ato da vacinação deverá ser apresentada original e cópia do documento de identificação da criança e cartão de vacina. No caso de a criança estar acompanhada por um representante, o Formulário de Vacinação deverá ser impresso antecipadamente para preenchimento e coleta da assinatura do pai ou mãe do menor. No ato da vacina deverá ser apresentada também cópia do documento de identificação com foto do pai ou mãe que assinou o Formulário de Vacinação.

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA DE 5 A 11 ANOS ACOMPANHADAS DO PAI OU MÃE

Deverão ser apresentados original e cópia do documento de identificação da criança, cartão de vacina, cartão SUS de Salvador, relatório médico atestando a deficiência permanente; além do original e cópia do documento de identificação com foto do pai ou mãe presentes no ato da vacinação. No local será preenchido o Formulário de Vacinação. O documento também está disponível no site da SMS podendo ser impresso e preenchido antecipadamente para apresentação no ponto de vacina.

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA DE 5 A 11 ANOS ACOMPANHADAS DE OUTRO RESPONSÁVEL MAIOR DE 18 ANOS

O Formulário de Vacinação disponível no site da SMS deve ser impresso antecipadamente para preenchimento e coleta de assinatura do pai ou mãe da criança. No ato da vacina deverão ser apresentados o Formulário, cópia do documento oficial de identificação com foto do pai ou mãe que assinou o documento, cartão de vacina, cartão SUS de Salvador, relatório médico atestando a deficiência permanente e documento de identificação da criança.

Confira os pontos de imunização das crianças com 10 e 11 anos com o nome no site da SMS:

Pontos fixos: Arena Fonte Nova (Nazaré), Clube de Periperi, USF Cajazeiras V, 5º Centro de Saúde (Barris), Parque da Cidade (Itaigara), CSU Pernambués, USF Cambonas, UBS Marechal Rondon, USF Vale do Matatu e USF Parque de Pituaçu.

Confira os pontos de imunização das crianças com deficiência de 5 a 11 anos:

Pontos fixos: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Pituba (13h às 17h), ION - Instituto de Organização Neurológica da Bahia – Ondina e NACPC - Núcleo de Assistência à Criança com Paralisia Cerebral.

Confira os pontos de imunização das crianças com comorbidades de 8 a 11 anos:

Pontos fixos: USF Beira Mangue (São Bartolomeu) e USF Zulmira Barros (Costa Azul).