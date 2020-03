Confira eventos cancelados em Salvador

O decreto que proíbe eventos e atividades para mais de 500 pessoas em Salvador tem prazo indeterminado. De acordo com a prefeitura, a medida só será revertida quando as condições sanitárias “voltarem à normalidade”.

O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto neste sábado (14) e afeta shows, festivais, apresentações de circo e jogos de futebol a partir de segunda-feira (16). Outros eventos que aconteceriam neste fim de semana também foram cancelados.

Eventos que foram cancelados neste fim de semana:

Festival Viver Bem - O evento beneficente, que aconteceria neste fim de semana (14 e 15) no Salvador Shopping, foi adiado e uma data será divulgada em breve. O espaço também adiou a corrida Santander Track&Field Run Series Salvador Shopping para o próximo dia 18.

Feira Boa Praça – A feira de artesanato, arte e gastronomia, que aconteceria neste fim de semana (14 e 15) na Praça Nossa Senhora da Assunção, na Pituba, foi cancelada.

Baby Rockers – O espetáculo infantil que aconteceria no Teatro ISBA neste fim de semana (14 e 15) foi suspenso. De acordo com a organização, quem adquiriu ingresso deve procurar seu canal de compra para solicitar o reembolso. Uma nova data será informada.

Forró no Parque – O show de Zelito Miranda no Largo Pedro Archanjo neste domingo (15) foi cancelado. Segundo a produção, uma nova dará será anunciada.

Neojiba – O projeto suspendeu todos os eventos externos, que incluem concertos no Parque do Queimado e outras apresentações abertas ao público dos grupos de todos os seus núcleos, até 31 de março de 2020. Com a decisão, o concerto que aconteceria neste domingo (15) no Parque do Queimado foi suspenso, bem como os dos dias 22 e 29 de março. As aulas e atividades internas do Programa estão mantidas. Qualquer alteração será comunicada a todos.

Baile do Meio Dia – A edição especial do baile, dedicado ao Mês da Mulher e batizado de Mês da Mulher que Também Conduz no Baile do Meio Dia, que aconteceria neste domingo (15) no P71 Beach Hall, foi cancelada.

Eventos nos próximos finais de semana já cancelados

Beer Festival – O evento, que aconteceria nos dias 21 e 22na área externa do Salvador Shopping, foi cancelado. O Beer mistura degustação de cerveja, com uma programação musical. Nesta edição estavam previstos shows de Lutte, Filhos de Jorge, Bailinho de Quinta, Clariana, Faustão e Peixe

Festival Internacional de Artistas de Rua – A direção do tradicional evento de arte de rua resolveu adiar a edição 2020 para o mês de novembro em Salvador e nas cidades de Senhor do Bonfim e Morro do Chapéu.

MUDE – Moda Urbana Descolada – Promovido pela prefeitura, o festival de moda, arte urbana e gastronomia estava programado para acontecer entre 26 e 29 de março, com uma intensa programação, em vários espaços do Centro Histórico. A nova data ainda não foi divulgada

Festival da Cidade – A sétima edição do evento que marcaria o aniversário de 471 anos de Salvador foi suspensa. O evento realizado pela prefeitura, e que teria shows de Psirico, Wesley Safadão e Alok, ainda não tem nova data.