Confira lista completa do Circuito Osmar para o Carnaval 2023

O Carnaval de Salvador voltou após dois anos sem a maior festa de rua do mundo devido a covid-19. O clima dos festejos já estão circulando pela cidade e a lista completa dos trios, horários e ordem de cada caminhão foi divulgada.

O prefeito da capital, Bruno Reis, já tinha anunciado a programação completa para o Carnaval de 2023 no último dia 7, mas a lista completa da festa, que tem como o tema “O melhor carnaval do mundo voltou”, foi atualizada. Confira abaixo a programação do circuito Osmar, no Campo Grande.

16 de fevereiro (quinta-feira)

PROJETO ESPECIAL FOBIQUINHA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR – 18:00h

TRIO PIPOCA DA DANIELA MERCURY – 18:15h

PIPOCA DO MUDEI DE NOME- 18:30h

TRIO LA FURIA- 18:45h

TRIO THIAGO AQUINO- 19:00h

A MULHERADA- 19:15h

TRIO PSIRICO- 19:30h

ALERTA GERAL (COM XANDE DE PILARES, DÉLCIO LUIZ E MIUDINHO)- 19:45h

PAGODE TOTAL (COM BANDA PAGODE TOTAL / GRUPO SAMBA E SUOR / GRUPO CAJÁ PRA BAIXO) – 20:15h

AMOR E PAIXÃO COM NELSON RUFINO / BATIFUN /FORA DA MÍDIA E PARTICIPAÇÃO DE DUDU NOBRE) – 20:45h

BLOCO DA CAPOEIRA (COM TONHO MATÉRIA)

BANKOMA- 21:30h

TRIO ESCANDURRAS- 22:00h

PROIBIDO PROIBIR (O POLÊMICO)- 22:15h

FOGUEIRÃO- 22:45h

QUERO VER MOMO- 23:00h

SAMBA & FOLIA (SAMBA TDN / PAGODI DO NANY / PAPARICO)- 23:15h

AFRO REGGAE BAHIA- 23:30h

SAMBA TERRAMAR- 23:45h

TRIO COMCAR- 00:00h



17 de fevereiro (sexta-feira)

*A partir das 14h às 16h

ZEU LOBO ALCATÉIA BANDO COLETIVO PELOURINHO

MOVIMENTO MUSICAL PINAÚNA POWER

ESPAÇO MUSICAL

OS EFICIENTES

NETO BITENCOURT

OS MY FRIENDS

LUANA MATOS

NADIJANE

SOM DO SISAL

MARCIONILIO PRADO

ADRIANO REZENDE

PAULO RAIO

ALINE ATAIDE

BANDA ELECTRIC TEAM

FORRÓ SOBEPOEIRA

BANDA RETRATO FALADO

BANDOS LOOS CANDELAS

ROBSON DALTRO

DALI COSTA

CLAUDIA COSTTA

*A partir das 17h

TRIO ALEXANDRE LEÃO- 16:45h

PROJETO ESPECIAL ESCOLA MUSICAL IRMÃOS MACEDO – 17:00h

TRIO CHICANA- 17:15h

TRIO É O TCHAN- 17:30h

TRIO JUAN E RAVENA- 18:00h

TRIO NÊSSA – 18:15h

TRIO NANDO BORGES- 18:30h

TRIO CBX – 18:45h

POLIMANIA (COM O POLÊMICO)- 19:15h

TRIO MAMBOLADA- 19:45h

TRIO FANTASMÃO- 20:00h

TRIO ED CITY- 20:15h

EXCLUSIVA DO SAMBA (DÉLCIO LUIZ E FORA DA MÍDIA)- 20:30h

ALVORADA (COM ARLINDINHO / MARQUINHOS / SENSAÇÃO / ROBERTO MENDES / ALOISIO MENEZES / MARCO POCA OLHO / GRUPO BAMBEIA / TIAGO DANTAS / ROMILSON / BIRA / ARNALDO RAFAEL / VALDELIO FRANÇA) – 21:00h

REDUTO DO SAMBA (XANDE DE PILARES)- 21:30h

OLODUM- 22:00h

FILHOS DE MARUJO- 22:30h

CORTEJO AFRO- 22:45h

SAMBA POPULAR (COM A GRANDE FAMÍLIA / SAMBA TRATOR / GRUPO MOVIMENTO / JUNIOR PASSOS) – 23:00h

Q FELICIDADE (COM SAMBA E SUOR + SAMBA 10)- 23:30h

SOWETO (FORA DA MIDIA)- 00:00h

AS TRANSFORMISTAS- 00:15h

BBG BIG BLOCO DO GUETO- 00:30h

MILLENAR- 00:45h

CLUBE DO SAMBA- 01:00h

TRIO COMCAR- 01:15h

18 de fevereiro (sábado)

*A partir das 10h

TODO MENINO É UM REI – 10:15h

PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ- 10:45h

IBEJI – 11:15h

RATHAPLAN- 11:45h

ZUM ZUM MEL (infantis)- 12:15h

BLOCO DA SAUDADE – 12:45h

DIDÁ- 13:45h

*A partir das 13h30

TRIO O POETA – 14:15h

TRIO TARGINO GODIM- 14:30h

TRIO FORRÓ ELÉTRICO- 14:45h

CANELIGHT- 15:00h

AS MUQUIRANAS (COM PAGODART)- 15:30h

BOLA CHEIA- 16:00h

TRIO FILHOS DA BAHIA- 16:30h

BABY LÉGUAS/UNIVERSITÁRIO- 16:45h

AS KUVITEIRAS (COM LÁ FÚRIA)- 17:00h

ME DEIXE A VONTADE- 17:30h

TRIO ARMANDINHO, DODO E OSMAR- 18:00h

PROJETO ESPECIAL FAVELÊ/QUABALES- 18:15h

VEM SAMBAR (JULIO SERENO / DAVID (EX REVELAÇÃO) / SWINGUE DO FORA DA MIDIA)- 18:30h

É COM ESSE QUE EU VOU- 19:00h

TRIO EDU CASA NOVA- 19:15h

PIPOCA DE TODES (FREV NCIA ELÉTRICA COM PARTICIPAÇÃO DE LÉO KRET, A NINFETA, CHOCOLATE BATIDÃO) – 19:30h

BLOCO DE CAJÁ (O MAESTRO) – 19:45h

MALÊ DEBALÊ- 20:00h

MUZENZA- 20:30h

BANKOMA – 21:00h

JAKÈ- 21:30h

AFINIDADE (COM NOSSO RITMO) – 22:00h

TRIO COMCAR – 23:00h

ILÊ AIYÊ – 23:15h

19 de fevereiro (domingo)

*A partir das 11h

MAMULENGO – 11:00h

PIPOCA DO ALGODÃO DOCE – 11:15h

IBEJI – 11:00h

RATHAPLAN (infantis) – 12:00h

TRIO FIT DANCE – 12:30h

PIPOCA DO MUDEI DE NOME – 12:45h

EXCLUSIVA INFANTIL – 13:00h

ZUM ZUM MEL – 13:15h

PIERROTS TRADIÇAO E PLATAFORMA – 13:30h

PROJETO ESPECIAL NELSON RUFINO (COM NELSON RUFINO)- 13:45h

TRIO BAIANASYSTEM-14:00h

TRIO ALINNE ROSA- 14:15h

TRIO PARANGOLÉ- 14:30h

TRIO O KANNALHA – 14:45h

COMMANCHES DO PELÔ (PATRULHAS DO SAMBA)- 15:00h

MUQUISAMBA (COM ESCANDURRAS) – 15:30h

AS SUBURBANAS – 16:15h

TRIO TIMBALADA- 16:45h

TRIO O POLÊMICO- 17:00h

TRIO AFROCIDADE- 17:15h

100 CENSURA- 17:30h

BLOCÃO DA LIBERDADE- 18:15h

TRIO THIAGO AQUINO- 18:45h

TRIO JAU- 19:00h

BANANA REGGAE (THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS)- 19:15h

FALA MEU LORO (BAMBEIA / GAL DO BECO)- 19:30h

OS NEGÔES- 19:45h

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA- 20:00h

TRIO COMCAR- 20:30h

20 de fevereiro (segunda feira)

*A partir das 12h

DIDÁ – 12:00h

COMMANCHERÊ (COM K ENTRE NÓS / JORGINHO COMANCHEIRO / EDINHO ALÔ D)- 12:30h

PIPOCA DO ALGODÃO DOCE- 12:45h

BLOCO DA SAUDADE- 13:00h

*A partir das 13h

PROJETO ESPECIAL TRIO DO FORRÓ (VAL MACAMBIRA) – 13:30h

TRIO LINCOLN- 13:45h

TRIO CLAUDIA LEITTE- 14:00h

TRIO ESCANDURRAS- 14:15h

AS MUQUIRANAS (COM PSIRICO)- 14:30h

MUDANÇA DO GARCIA-15:00h

TRIO IGOR KANNARIO- 16:00h

TRIO A DAMA- 16:15h

AS KUVITEIRAS (COM O POLÊMICO)- 16:30h

TRIO CARLINHOS BROWN – 17:45h

TRIO 7KASSIO- 17:15h

TRIO DANIEL VIEIRA- 17:30h

TRIO LUIZ CALDAS- 17:45h

MALÊ DEBALÊ – 18:00h

BLOCO DO CAJÁ (SWING DO T10)- 18:30h

ILÊ AYIÊ- 18:45h

BLOCO HIAGO DANADINHO – 19:15h

MILLENAR- 19:30h

PAGODÃO- 19:45h

FOUR DAYS- 20:15h

2 DA GIRA- 20:30h

TRIO COMCAR – 20:45h

21 de fevereiro (terça-feira)

VAMOS NESSA (SAMBA DO PRETINHO + SAMBA VAMOS NESSA E CONVIDADOS) – 12:15h

PIPOCA DO OLODUM – 12:30h

PIPOCA DO MUDEI-12:45h

PIPOCA DE DURVAL-13:00h

PIPOCA DE SAULO-13:15h

TRIO LEO SANTANA- 13:30h

TRIO PSIRICO- 13:45h

PIPOCA DA RAINHA (COM DANIELA MERCURY) – 14:00h

TRIO XANDDY HARMONIA- 14:15h

TRIO LINCOLN – 14:30h

TRIO LÁ FÚRIA – 14:45h

AS MUQUIRANAS (COM PARANGOLÉ) – 15:00h

TRIO CARLINHOS BROWN – 15:30h

BUZANFAN DE GERÔNIMO – 15:45h

TRIO O POETA – 16:00h

TRIO PIPOCA ALEXANDRE PEIXE – 16:15h

COMMANCHE DO PELÔ (PATRULHAS DO SAMBA E CONVIDADOS) – 16:30h

TRIO RUMPILEZZ / LAZZO – 17:00h

PIPOCA DO ILÊ AYIÊ – 17:15h

100 CENSURA – 17:30h

MUZENZA – 17:45h

FILHOS DO CONGO (PANTERA NEGRA + FILHOS DO CONGO) – 18:15h

PROJETO ESPECIAL VEM SAMBAR SALVADOR (SAMBAXEQUE) – 19:30h

TRIO ARRASTÃO DA ALEGRIA – 19:45h

TRIO COMCAR – 20:00h