Confira lista de festas para curtir em Salvador no dia de Iemanjá

A data da maior festa dedicada a um orixá fora do continente africano está a apenas doze dias de distância. De fora, pode aparentar pouco tempo, mas a espera já é grande demais para os baianos, que há dois anos não celebram o dia de Iemanjá em razão das medidas de combate à covid-19. Sem decretos para a cancelar a comemoração, o reencontro com a festa no mar na Orla do Rio Vermelho, em Salvador, no dia 02 de fevereiro, está garantido. Mas, além da famosa festa de largo, quem estiver na capital baiana poderá curtir uma série de festas privadas que volta com força total após um biênio de pausa.

As atrações são variadas para agradar todos os gostos. Tem opção de passeio para quem prefere entrar no clima da festa um dia antes e aguardar o nascer do sol no mar, opção de show para quem gosta de agito e não dispensa música boa, e opção de eventos em restaurantes para quem prioriza comemorar sem deixar de saborear as delícias gastronômicas disponíveis na cidade.

Confira a lista com o roteiro de festas no dia de Iemanjá feita pelo CORREIO:

• Festa de Yemanjá

Local: Colônia dos Pescadores, no Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: A definir

Valor: Gratuito

• Enxaguada de Yemanjá

Atrações: Carlinhos Brown, Thiaguinho, Jau, Margareth Menezes e Timbaladies

Local: Villa Caramuru (antigo Mercado do Peixe), no Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 15h

Ingressos: Pista Meia Unissex (2º lote) - R$ 165,00/ Pista Inteira Unissex (2º lote) - R$ 330,00/ Lounge Meia Unissex (2º lote) - R$ 330,00/ Lounge Inteira Unissex (2º lote) - R$ 660,00

Compre aqui

• Iemanjá na Casa Rosa

Atrações: Marcia Castro, Cortejo Afro, Nêssa, Marcia Short, Aila Menezes, Hiran, Magary Lord e DJ el Cabong, além de surpresas.

Local: Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 13h

Ingressos: 1º lote: R$ 80 (incluída a feijoada)/ 2º lote: R$ 120 (incluída a feijoada)/ 3º lote: R$ 160 (incluída a feijoada)

Compre aqui

• Festival Oferendas

Local: Lálá Casa de Arte (Rua da Paciência, 329 – Rio Vermelho)

Data: 01 e 02 de fevereiro (quarta e quinta-feira)

Horário: Dia 1º, às 19h; dia 02, às 12h.

Ingressos: R$ 140 (um dia) ou R$ 250 (dois dias)

Atrações do dia 1º de fevereiro: DJ Adrielle Coutinho; Metá Metá convida Alessandra Leão e Jadsa; DJ Carneiro (Primavera, Te Amo); Coletivo Xaréu convida Mateus Aleluia Filho e Ana Paula Albuquerque; Hiran convida Wendel, Sued Nunes e Marí Alves; DJ Marí Alves; Rei Lacoste convida Pivoman, Giovani Cidreira e Bebé; DJ Patricktor4 e Felipe Cordeiro; Marcia Castro e convidados.

Atrações do dia 02 de fevereiro: DJ Mozaum; DJ Riffs; Josyara e convidados; Bárbara Eugência; DJ Ubunto; Nara Couto convida Jonathan Ferr; Gabi Guedes, Felipe Guedes e Ellen Oléria; DJ Tutu Moraes; Jéssia Areias convida Neila Kadhí; DJ Jerônimo Sodré e DJ Grace Kelly.

Compre aqui

• Yemanjá VIP

Atrações: Cheiro de Amor, Batifum e Negra Cor

Feijoada e open de água, cerveja e refrigerante (14h às 16h)

Local: Casa Cloc Cerimonial, Ladeira do Gabriel, 334, Dois de Julho.

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 14h

Ingressos: 1º lote: R$ 177,78

Compre aqui

• Yemanjá Beira Mar - Feijoada, Music & Sunset

Atrações: Música Dj, Dj Katy Apino e Djs Convidados

Local: Final da Rua Pedra da Sereia (Casa de Pedra)

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 11h

Ingressos: A Dupla #vemchegando - R$ 160,00 (+ R$ 16,00 taxa) / Acesso Vip (Buffet Feijoada + 1 Bebida) - R$ 109,09 (+ R$ 10,91 taxa)

Compre aqui

• Yemanjá Sem Fronteiras

Atrações: Felipe Carlos, CBX Samba Club, Nandda Fernandes e Lukas Voice

Local: Largo da Mariquita, Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 12h

Ingressos: Pista Meia Unissex (1º lote) - R$ 90,00 + R$9,00 de taxas / Pista Infantil Unissex (1º lote) - R$ 40,00 + R$4,00 de taxas /Camarote All Inclusive (1º lote) - R$ 220,00 + R$22,00 de taxas / Camarote All Inclusive Infantil Unissex (1º lote) - R$ 90,00 + R$9,00 de taxas

Compre aqui

• Bombar Saúda Yemanjá - Ano III

Atrações: Dj Assis / MULU (SP) / Fora da Real e convidados / Sistema Paggotrap e convidados / O Poeta (show completo) / Alvaro Réu

Local: Bombar, R. Canavieiras, 24, Salvador - BA

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 11h

Ingressos: R$ 100,00 (+ R$ 10,00 taxa)

Compre aqui

Solar Gastronomia fará festa de Iemanjá que contará com atrações musicais e delícias gastronômicas (Foto: Marina Silva/CORREIO)

• Festa de Iemanjá 2023 no Solar Gastronomia

Atrações: Matheus Aleluia Filho, Eric Assmar, Bago de Jazz com Jó Music e DJ May

Local: Solar Gastronomia (Rua Fonte do Boi, 24 B, Rio Vermelho)

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 11h

Ingressos: R$ 120 (1º lote)

Compre aqui



• Casa Blue Bistrô

Atrações: Samba Maria e Três4

Buffet livre de Feijoada (13h às 15h)

Local: Ondina Apart Hotel. Avenida Oceânica, 2400, Restaurante da Piscina, 2 Piso, Ondina

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 13h

Ingressos: Ingresso único - R$ 130,00 (+ R$ 13,00 taxa)

Compre aqui

• Camarote Odoyá Sobre o Mar

O que: Todos os Santos vão levar flores para a Rainha do Mar e o empresário e agitador cultural, Nino Nogueira, vai festejar o tradicional dia 02 de fevereiro, em grande estilo, ao lado de poucos e bons amigos. O brunch dançante terá trilha sonora comandada pelo DJ Roger N'Roll.

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 9h

Ingressos: Só para convidados

• Iemanjá Blue

O que: Além da tradicional feijoada para o almoço, o evento contará com rituais como banho de folhas, balaio de flores, entrega de oferendas e queima de fogos. A partir das 11h até as 22h, DJs convidados embalam a festividade com muita música brasileira e experiências sensoriais.

Local: Blue Praia Bar, no Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 10h

Ingressos: Acesso Unisssex (3º lote) - R$ 110,00

Compre aqui

• Casa Bohemia

Local: Casa Bohemia Salvador (Rua Borges dos Reis, 103, Rio Vermelho)

Data: 01 e 02 de fevereiro (quarta e quinta-feira)

Horário: 16h à 0h no dia 1º; 11h à 0h no dia 02 de fevereiro

Atração do dia 1º de fevereiro: DJ Roger N'Rool

Atrações do dia 02 de fevereiro: DJ Rico Chamusca e Rafael Perry

Reserve aqui

• Casa de Tereza

O que: O Restaurante Casa de Tereza, da chef Tereza Paim, vai saudar Iemanjá no dia 02 de fevereiro. Enquanto turistas e visitantes prestam suas homenagens à Rainha do Mar, a chef, devota de Iemanjá, arma a famosa "Barraca de Tereza", do lado externo do restaurante, oferecendo muita sustância. No cardápio o público vai poder pedir itens como mingau de tapioca e de milho, mugunzá, bolos, sanduíche buraco quente, sarapatel, bolinho de feijoada, maniçoba e mais.

Local: Restaurante Casa de Tereza (Rua Odilon dos Santos, 45, Rio Vermelho)

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 6h às 17h

Reserve aqui

• Noite de Iemanjá

Atrações: Rafa e Pipo Marques, e DJ Marina Diniz

Local: Rooftop do Hotel Fasano, no Centro Histórico

Data: 01 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: 20h

Reservas e informações: eventos.ssa@fasano.com.br ou (71) 2201-6300.

• 2222 Boat - Um Canto para Yayá

O que: Entrega dos presentes no Rio Vermelho acompanhado de um pocket show surpresa em homenagem a Iemanjá, passeio no mar que durará o dia inteiro regado a música e drinks. OPEN BAR com drinks de gin, cerveja, água. Menu criado pelo Chef Matheus Almeida.

Local: Saída do Terminal Náutico de Salvador, Comércio (em frente ao Mercado Modelo)

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: Saída às 10h e retorno às 18h30

Ingressos: All Inclusive - 1º Lote até dia 31/1 - R$500,00 + taxas / All Inclusive - 2º Lote a partir do dia 01/02 - 600,00 + taxas/ Open Bar - 1º Lote até dia 31/01 - R$290,00 + taxas/ Open Bar - 2º Lote a partir do dia 01/02 - R$390,00 + taxas/ Valor especial de R$320,00 para pessoas pretas e trans em demanda social

Compre aqui

• Alvorada de Iemanjá

O que: Bate-volta da Travessia da Pedra da Sereia até o Largo da Cira. Café da manhã e feijoada (opcional).

Local: Rua Pedra da Sereia (Casa de Pedra)

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 3h às 8h

Ingressos: R$ 80,00 (+ R$ 8,00 taxa) / R$ 100,00 (+ R$ 10,00 taxa) / Experiência Alvorada VIP (Café & Feijoada) R$ 150,00 (+ R$ 15,00 taxa)

Compre aqui

• Vale de Verão - Ressaca de Iemanjá

Atrações: Felipe Carlos, CBX Samba Club, Nandda Fernandes e Lukas Voice

Local: Largo da Tieta, Pelourinho

Data: 03 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 18h

Ingressos: Pista (1º lote) - R$ 35,00 (+ R$ 3,50 taxa) / Open Bar (1º lote) - R$ 120,00 (+ R$ 12,00 taxa)

Compre aqui