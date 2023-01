Confira lista de festas que marcam o retorno da Festa de Iemanjá em Salvador

O retorno da Festa de Iemanjá está cada vez mais próxima. E para quem não aguentava mais esperar, não vão faltar opções para matar a saudade. De eventos públicos a privados, Salvador sediará festividades em todos os turnos do dia 2 de fevereiro. Algumas delas, acontecerão antes mesmo do dia oficial.

Sem decretos para cancelar ou limitar a comemoração, o reencontro com a Rainha do Mar, no mar, na Orla do Rio Vermelho, em Salvador, está garantido, e o melhor, para além da famosa festa de largo. Confira as opções mapeadas pelo CORREIO.

Festa de Yemanjá

Local: Colônia dos Pescadores, no Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: A definir

Valor: Gratuito

Festa de Yemanjá com Sylvia Patricia

Local: Praça da Rua Almirante Barroso, Alto de São Gonçalo - Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 18h

Valor: gratuito

O povo em festa convida Batekoo - Inauguração da Casa Batekoo Salvador

Local: Doca 1 - Polo de Economia Criativa - Av. da França, Comércio

Data: 01 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: 22h

Valor: lote 3 - R$41; lote 4 - R$46; lote 5 - R$51

Para Ela, Yemanjá

Local: Rua Ilhéus, 158 - Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 15h

Valor: individual R$160 + R$16 de taxa; individual meia entrada R$ 80 + R$8 de taxa; individual meia social R$80 + R$8 de taxa

Baile do Bem - segunda edição

Local: Hidem Salvador - Pelourinho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 19h

Valor: R$30 (couvert)

Festa de Yemanjá na Casa da Mãe

Atrações: Jussara Silveira e Luciano Salvador, participação de Mazzo, Stela Maris e Suzana Bello

Local: Casa da Mãe - Largo de Santana, Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 15h

Valor: R$150 (incluso combo de bebidas com quatro latas de cerveja ou duas roscas)

Vendas: (71) 99926-2101 (whatsapp)

Dia de Iemanjá no Restaurante Boteco Português

Atrações: DJ Falcão e cantor Gabo Lopes

Local: Rua Borges do Reis, 16 - Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 12h

Valor: R$50 (couvert artístico) - criança até 12 anos não paga

Reservas: botecoportugues.com.br / mais informações: (71) 3565-0599

Água Fresca no Sollar Baía

Local: Avenida Lafayette Coutinho, s/n - Comércio

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 16h

Informações: (71) 98450-0955

Iemanjá no Fera Palace e Nank Gastrobar

Local: Fera Palace

Data: 02 de fevereiro

Horário: 16h

Atrações: pocket show de Jhaca e Djs Gueri e Leo Melo

Local: Nank Gastrobar

Data: 02 de fevereiro

Horário: 13h

Atrações: Lucas e My Friends

Valor: R$250 - 3° lote

Vendas: (71) 98883-9111