Confira lista dos indicados ao 61º Grammy Awards

Foi anunciado na manhã desta sexta-feira (7), os indicados ao 61º Grammy Awards, a principal premiação no mundo da música. A lista foi revelada no programa americano This Morning, da emissora CBS. O anúncio estava previsto para a última quinta-feira (5), no entanto foi adiado devido funeral do ex-presidente dos EUA George H.W. Bush, que morreu no último sábado (1º).

Entre os indicados deste ano estão a novata na cena do rap, Cardi B, indicada em Gravação do Ano, Música do Ano e Álbum do Ano - sendo a segunda rapper feminina na categoria mais importante do prêmio, a primeira foi Lauryn Hill em 1999. A revelação do pop Dua Lipa indicada em Best New Artist. O novato do rap que ganhou a atenção dos usuários dos serviços de streaming, Post Malone indicado quatro vezes. O casal Carter, Jay-Z e Beyoncé, também aparece nas categorias de R&B da lista. Taylor Swift acabou sendo esnobada nas categorias principais da premiação e conseguiu apenas uma indicação em Melhor Álbum Pop Vocal. Camila Cabello, recordista de prêmios neste ano, acabou sendo indicada apenas duas vezes: Melhor Álbum Pop Vocal e Melhor Performance Pop Solo.

Categorias Gerais

Álbum do Ano

Invasion of Privacy - Cardi B

By the Way, I Forgive You - Brandi Carlile

Scorpion - Drake

H.E.R. - H.E.R.

Beerbongs & Bentleys - Post Malone

Dirty Computer - Janelle Monae

Golden Hour - Kacey Musgraves

Black Panther: The Album - Featuring Kendrick Lamar

Música do Ano

This Is America - Childish Gambino

Boo'd Up - Ella Mai

All The Stars - Kendrick Lamar & SZA

God's Plan - Drake

In My Blood - Shawn Mendes

The Joke - Brandi Carlile

The Middle - Zedd, Maren Morris & Grey

Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper

Gravação do Ano

I Like It - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

The Joke - Brandi Carlile

This is America - Childish Gambino

All The Stars - Kendrick Lamar & SZA

God's Plan - Drake

Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper



Rockstar - Post Malone Featuring 21 Savage

The Middle - Zedd, Maren Morris & Grey

Best New Artist

Chloe X Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

POP

Best Pop Solo Performance

COLORS - Beck

HAVANA (LIVE) - Camila Cabello

GOD IS A WOMAN - Ariana Grande

JOANNE (WHERE DO YOU THINK YOU'RE GOIN'?) - Lady Gaga

BETTER NOW - Post Malone

Best Pop Duo/Group Performance

FALL IN LINE - Christina Aguilera Featuring Demi Lovato

DON'T GO BREAKING MY HEART - Backstreet Boys

'S WONDERFUL - Tony Bennett & Diana Krall

SHALLOW - Lady Gaga & Bradley Cooper

GIRLS LIKE YOU - Maroon 5 Featuring Cardi B

SAY SOMETHING - Justin Timberlake Featuring Chris Stapleton

THE MIDDLE - Zedd, Maren Morris & Grey

Best Traditional Pop Vocal Album

LOVE IS HERE TO STAY - Tony Bennett & Diana Krall

MY WAY - Willie Nelson

NAT "KING" COLE & ME - Gregory Porter

STANDARDS (DELUXE) - Seal

THE MUSIC...THE MEM'RIES...THE MAGIC! - Barbra Streisand

Best Pop Vocal Album

CAMILA - Camila Cabello

MEANING OF LIFE - Kelly Clarkson

SWEETENER - Ariana Grande

SHAWN MENDES - Shawn Mendes

BEAUTIFUL TRAUMA - P!nk

REPUTATION - Taylor Swift

DANCE/ELECTRONIC MUSIC

Best Dance Recording

NORTHERN SOUL - Above & Beyond Featuring Richard Bedford

ULTIMATUM - Disclosure (Featuring Fatoumata Diawara)

LOSING IT - Fisher

ELECTRICITY - Silk City & Dua Lipa Featuring Diplo & Mark Ronson

GHOST VOICES - Virtual Self



Best Dance/Electronic Album

SINGULARITY - Jon Hopkins

WOMAN WORLDWIDE - Justice

TREEHOUSE - Sofi Tukker

OIL OF EVERY PEARL'S UN-INSIDES - SOPHIE

LUNE ROUGE - TOKiMONSTA



CONTEMPORARY INSTRUMENTAL MUSIC

THE EMANCIPATION PROCRASTINATION - Christian Scott aTunde Adjuah

STEVE GADD BAND - Steve Gadd Band

MODERN LORE - Julian Lage

LAID BLACK - Marcus Miller

PROTOCOL 4 - Simon Phillips



ROCK

Best Rock Performance



FOUR OUT OF FIVE - Arctic Monkeys

WHEN BAD DOES GOOD - Chris Cornell

MADE AN AMERICA - THE FEVER 333

HIGHWAY TUNE - Greta Van Fleet

UNCOMFORTABLE - Halestorm

Best Metal Performance

CONDEMNED TO THE GALLOWS - Between The Buried And Me

HONEYCOMB - Deafheaven

ELECTRIC MESSIAH - High On Fire

BETRAYER - Trivium

ON MY TEETH - Underoath

Best Rock Song



BLACK SMOKE RISING - Jacob Thomas Kiszka, Joshua Michael Kiszka, Samuel Francis Kiszka & Daniel Robert Wagner, songwriters (Greta Van Fleet)

JUMPSUIT - Tyler Joseph, songwriter (Twenty One Pilots)

MANTRA - Jordan Fish, Matthew Kean, Lee Malia, Matthew Nicholls & Oliver Sykes, songwriters (Bring Me The Horizon)

MASSEDUCTION - Jack Antonoff & Annie Clark, songwriters (St. Vincent)

RATS - Tom Dalgety & A Ghoul Writer, songwriters (Ghost)

Best Rock Album

RAINIER FOG - Alice In Chains

M A N I A - Fall Out Boy

PREQUELLE - Ghost

FROM THE FIRES - Greta Van Fleet

PACIFIC DAYDREAM - Weezer



ALTERNATIVE

Best Alternative Music Album - Vocal or Instrumental.

TRANQUILITY BASE HOTEL + CASINO - Arctic Monkeys

COLORS - Beck

UTOPIA - Björk

AMERICAN UTOPIA - David Byrne

MASSEDUCTION - St. Vincent



R&B

Best R&B Performance

LONG AS I LIVE - Toni Braxton

SUMMER - The Carters

Y O Y - Lalah Hathaway

BEST PART - H.E.R. Featuring Daniel Caesar

FIRST BEGAN - PJ Morton

Best Traditional R&B Performance

BET AIN'T WORTH THE HAND - Leon Bridges

DON'T FALL APART ON ME TONIGHT - Bettye LaVette

HONEST - MAJOR.

HOW DEEP IS YOUR LOVE - PJ Morton Featuring Yebba

MADE FOR LOVE - Charlie Wilson Featuring Lalah Hathaway

Best R&B Song

BOO'D UP - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)

COME THROUGH AND CHILL - Jermaine Cole, Miguel Pimentel & Salaam Remi, songwriters (Miguel Featuring J. Cole & Salaam Remi)

FEELS LIKE SUMMER - Donald Glover & Ludwig Goransson, songwriters (Childish Gambino)

FOCUS - Darhyl Camper Jr, H.E.R. & Justin Love, songwriters (H.E.R.)

LONG AS I LIVE - Paul Boutin, Toni Braxton & Antonio Dixon, songwriters (Toni Braxton)

Best Urban Contemporary Album

EVERYTHING IS LOVE - The Carters

THE KIDS ARE ALRIGHT - Chloe x Halle

CHRIS DAVE AND THE DRUMHEDZ - Chris Dave And The Drumhedz

WAR & LEISURE - Miguel

VENTRILOQUISM - Meshell Ndegeocello

Best R&B Album

SEX & CIGARETTES -Toni Braxton

GOOD THING - Leon Bridges

HONESTLY - Lalah Hathaway

H.E.R. - H.E.R.

GUMBO UNPLUGGED (LIVE) - PJ Morton



RAP

Best Rap Performance

BE CAREFUL - Cardi B

NICE FOR WHAT - Drake

KING'S DEAD - Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

BUBBLIN - Anderson .Paak

SICKO MODE - Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee

Best Rap/Sung Performance

LIKE I DO - Christina Aguilera Featuring Goldlink

PRETTY LITTLE FEARS - 6lack Featuring J. Cole

THIS IS AMERICA - Childish Gambino

ALL THE STARS - Kendrick Lamar & SZA

ROCKSTAR - Post Malone Featuring 21 Savage

Best Rap Song

GOD'S PLAN - Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels & Noah Shebib, songwriters (Drake)

KING'S DEAD - Kendrick Duckworth, Samuel Gloade, James Litherland, Johnny McKinzie, Mark Spears, Travis Walton, Nayvadius Wilburn & Michael Williams II, songwriters (Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake)

LUCKY YOU - R. Fraser, G. Lucas, M. Mathers, M. Samuels & J. Sweet, songwriters (Eminem Featuring Joyner Lucas)

SICKO MODE - Khalif Brown, Rogét Chahayed, BryTavious Chambers, Mike Dean, Mirsad Dervic, Kevin Gomringer, Tim Gomringer, Aubrey Graham, John Edward Hawkins, Chauncey Hollis, Jacques Webster, Ozan Yildirim & Cydel Young, songwriters (Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee)

WIN - K. Duckworth, A. Hernandez, J. McKinzie, M. Samuels & C. Thompson, songwriters (Jay Rock)

Best Rap Album

INVASION OF PRIVACY - Cardi B

SWIMMING - Mac Miller

VICTORY LAP - Nipsey Hussle

DAYTONA - Pusha T

ASTROWORLD - Travis Scott



COUNTRY

Best Country Solo Performance

WOULDN'T IT BE GREAT? - Loretta Lynn

MONA LISAS AND MAD HATTERS - Maren Morris

BUTTERFLIES -Kacey Musgraves

MILLIONAIRE - Chris Stapleton

PARALLEL LINE - Keith Urban



Best Country Duo/Group Performance

SHOOT ME STRAIGHT - Brothers Osborne

TEQUILA - Dan + Shay

WHEN SOMEONE STOPS LOVING YOU - Little Big Town

DEAR HATE - Maren Morris Featuring Vince Gill

MEANT TO BE - Bebe Rexha & Florida Georgia Line

Best Country Song

BREAK UP IN THE END - Jessie Jo Dillon, Chase McGill & Jon Nite, songwriters (Cole Swindell)

DEAR HATE - Tom Douglas, David Hodges & Maren Morris, songwriters (Maren Morris Featuring Vince Gill)

I LIVED IT - Rhett Akins, Ross Copperman, Ashley Gorley & Ben Hayslip, songwriters (Blake Shelton)

SPACE COWBOY - Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves, songwriters (Kacey Musgraves)

TEQUILA - Nicolle Galyon, Jordan Reynolds & Dan Smyers, songwriters (Dan + Shay)

WHEN SOMEONE STOPS LOVING YOU - Hillary Lindsey, Chase McGill & Lori McKenna, songwriters (Little Big Town)

Best Country Album



UNAPOLOGETICALLY - Kelsea Ballerini

PORT SAINT JOE - Brothers Osborne

GIRL GOING NOWHERE - Ashley McBryde

GOLDEN HOUR - Kacey Musgraves

FROM A ROOM: VOLUME 2 - Chris Stapleton



NEW AGE

Best New Age Album

HIRAETH - Lisa Gerrard & David Kuckhemann

BELOVED - Snatam Kaur

OPIUM MOON - Opium Moon

MOLECULES OF MOTION - Steve Roach

MOKU MALUHIA - PEACEFUL ISLAND - Jim Kimo West

JAZZ



Best Improvised Jazz Solo

SOME OF THAT SUNSHINE - Regina Carter, soloist

Track from: Some Of That Sunshine (Karrin Allyson)



DON'T FENCE ME IN - John Daversa, soloist

Track from: American Dreamers: Voices Of Hope, Music Of Freedom (John Daversa Big Band Featuring DACA Artists)



WE SEE - Fred Hersch, soloists



DE-DAH - Brad Mehldau, soloist

Track from: Seymour Reads The Constitution! (Brad Mehldau Trio)



CADENAS - Miguel Zenón, soloist

Track from: Yo Soy La Tradición (Miguel Zenón Featuring Spektral Quartet)

Best Jazz Vocal Album

MY MOOD IS YOU - Freddy Cole

THE QUESTIONS - Kurt Elling

THE SUBJECT TONIGHT IS LOVE - Kate McGarry With Keith Ganz & Gary Versace

IF YOU REALLY WANT - Raul Midón With The Metropole Orkest Conducted By Vince Mendoza

THE WINDOW - Cécile McLorin Salvant

Best Jazz Instrumental Album



DIAMOND CUT - Tia Fuller

LIVE IN EUROPE - Fred Hersch Trio

SEYMOUR READS THE CONSTITUTION! - Brad Mehldau Trio

STILL DREAMING - Joshua Redman, Ron Miles, Scott Colley & Brian Blade

EMANON - The Wayne Shorter Quartet

Best Large Jazz Ensemble Album



ALL ABOUT THAT BASIE - The Count Basie Orchestra Directed By Scotty Barnhart

AMERICAN DREAMERS: VOICES OF HOPE, MUSIC OF FREEDOM - John Daversa Big Band Featuring DACA Artists

PRESENCE - Orrin Evans And The Captain Black Big Band

ALL CAN WORK - John Hollenbeck Large Ensemble

BAREFOOT DANCES AND OTHER VISIONS - Jim McNeely & The Frankfurt Radio Big Band

Best Latin Jazz Album

HEART OF BRAZIL - Eddie Daniels

BACK TO THE SUNSET - Dafnis Prieto Big Band

WEST SIDE STORY REIMAGINED - Bobby Sanabria Multiverse Big Band

CINQUE - Elio Villafranca

YO SOY LA TRADICIÓN - Miguel Zenón Featuring Spektral Quartet



GOSPEL/CONTEMPORARY CHRISTIAN MUSIC

Best Gospel Performance/Song



YOU WILL WIN - Jekalyn Carr; Allen Carr & Jekalyn Carr, songwriters

WON'T HE DO IT - Koryn Hawthorne

NEVER ALONE - Tori Kelly Featuring Kirk Franklin; Kirk Franklin & Victoria Kelly, songwriters

CYCLES - Jonathan McReynolds Featuring DOE; Jonathan McReynolds, songwriter

A GREAT WORK - Brian Courtney Wilson; Aaron W. Lindsey, Alvin Richardson & Brian Courtney Wilson, songwriters

Best Contemporary Christian Music Performance/Song

RECKLESS LOVE - Cory Asbury; Cory Asbury, Caleb Culver & Ran Jackson, songwriters

YOU SAY - Lauren Daigle; Lauren Daigle, Jason Ingram & Paul Mabury, songwriters

JOY. - for KING & COUNTRY; Ben Glover, Matt Hales, Stephen Blake Kanicka, Seth Moslely, Joel Smallbone, Luke Smallbone & Tedd Tjornhom, songwriters

GRACE GOT YOU - MercyMe Featuring John Reuben; David Garcia, Ben Glover, MercyMe, Solomon Olds & John Reuben, songwriters

KNOWN - Tauren Wells; Ethan Hulse, Jordan Sapp & Tauren Wells, songwriters

Best Gospel Album

ONE NATION UNDER GOD - Jekalyn Carr

HIDING PLACE - Tori Kelly

MAKE ROOM - Jonathan McReynolds

THE OTHER SIDE - The Walls Group

A GREAT WORK - Brian Courtney Wilson

Best Contemporary Christian Music Album



LOOK UP CHILD - Lauren Daigle

HALLELUJAH HERE BELOW - Elevation Worship

LIVING WITH A FIRE - Jesus Culture

SURROUNDED - Michael W. Smith

SURVIVOR: LIVE FROM HARDING PRISON - Zach Williams

Best Roots Gospel Album

UNEXPECTED - Jason Crabb

CLEAR SKIES - Ernie Haase & Signature Sound

FAVORITES: REVISITED BY REQUEST - The Isaacs

STILL STANDING - The Martins

LOVE LOVE LOVE - Gordon Mote

LATIN

Best Latin Pop Album

PROMETO - Pablo Alboran

SINCERA - Claudia Brant

MUSAS (UN HOMENAJE AL FOLCLORE LATINOAMERICANO EN MANOS DE LOS MACORINOS), VOL. 2 - Natalia Lafourcade

2:00 AM - Raquel Sofía

VIVES - Carlos Vives

Best Latin Rock, Urban or Alternative Album

CLAROSCURA - Aterciopelados

COASTCITY - COASTCITY

ENCANTO TROPICAL - Monsieur Periné

GOURMET - Orishas

AZTLÁN - Zoé



Best Regional Mexican Music Album (Including Tejano)

PRIMERO SOY MEXICANA - Angela Aguilar

MITAD Y MITAD - Calibre 50

TOTALMENTE JUAN GABRIEL VOL. II - Aida Cuevas

CRUZANDO BORDERS - Los Texmaniacs

LEYENDAS DE MI PUEBLO - Mariachi Sol De Mexico De Jose Hernandez

¡MÉXICO POR SIEMPRE! - Luis Miguel

Best Tropical Latin Album

PA' MI GENTE - Charlie Aponte

LEGADO - Formell Y Los Van Van

ORQUESTA AKOKÁN - Orquesta Akokán

PONLE ACTITUD - Felipe Peláez

ANNIVERSARY - Spanish Harlem Orchestra

AMERICAN ROOTS MUSIC

As demais categorias podem ser conferidas no site do 61º Grammy Awards.