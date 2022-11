Confira looks para você sair do óbvio na hora de torcer pelo Brasil

A Copa do Mundo chegou e já está rolando toda uma programação de “festinhas” para torcer pela seleção brasileira. Tem quem prefira reunir os amigos em casa e aqueles que escolhem os eventos privados, com direito até a shows musicais. Independentemente da sua preferência, o look para torcer com estilo pode ir muito além da camisa oficial da Seleção e um shortinho jeans. Para dar uma força às fashionistas de plantão, diversas marcas de moda lançaram coleções inspiradas no clima do mundial de futebol. As cores azul, verde, amarelo e branco são obrigatórias. Partindo daí, o caminho certeiro é investir nos paetês, aplicações reluzentes e acessórios com muito brilho para tirar tudo do óbvio. Entramos de cabeça nessa jogada e montamos três looks para te inspirar a ser o destaque da partida.

Dupla perfeita

Azul e verde rendem composições lindas. Para torcer com conforto, combinamos calça verde com blusa cropped de paetês azuis. Os brincos amarelos e sandália verde acendem o visú.

Canarinho

O verde é a cor dominante do look, a bolsinha amarela casa bem trazendo a clássica combinação do Brazilcore.

Retrô chique

Camiseta branca com alusão a Copa de 1970, quando o Brasil foi tricampeão, tem detalhes em pedrarias e saia de paetês verdes como dupla perfeita. Pulseiras azuis e brincos verdes arrematam a produção.

***

Ficha técnica

Fotos Caio Diniz | Produção de moda Paula Magalhães e Helenildo Amaral | Beleza Tom Moreira, do Salão Sá Marina | Modelo Ainoã Nogueira, da Home Model | Peças Camiseta cropped azul e body verde, ambos em paetês, estão disponíveis na Juliana Viena Shop. Saia de paetês verdes do Brechó da Betty. Demais peças são da Abx Contempo Barra Center.