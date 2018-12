Confira novos preços dos ingressos do Festival de Verão

Foi liberado nesta segunda-feira (3) um novo lote de ingressos para o Festival de Verão, que acontece nos dias 8 e 9 de dezembro (sábado e domingo), na Arena Fonte Nova. Agora, os preços variam de R$ 65 a R$ 657. No sábado, passam pelo palco principal Rael, Anitta, Natiruts, Nação Zumbi, Inner Circle, Alpha Blondy, Planet Hemp, nesta ordem. No domingo, Xand Avião, Wesley Safadão, Jorge e Mateus, Alok, Ivete Sangalo, Gusttavo Lima.

Os ingressos já estão liberados e seguem disponíveis na Loja Oficial do #FV (sem taxa de conveniência), localizada no Shopping da Bahia, na Loja Imaginarium do Shopping Barra, Lojas South ou Balcões Pida dos principais shoppings de Salvador, ou pela internet através do site www.fv18.com.br. Clientes Bradesco podem adquirir o ingresso do Espaço Mix (pista) com 50% de desconto sobre o valor da inteira, liberada a compra de apenas um ingresso por dia por cartão de Bradesco Débito ou Crédito.

Serviço

Data: 8 e 9/12/2018

Horário de abertura dos portões: 14h

Local: Arena Fonte Nova

Line Up:

Sábado – Rael, Anitta, Natiruts, Nação Zumbi, Inner Circle, Alpha Blondy, Planet Hemp

Domingo – Xand Avião, Wesley Safadão, Jorge e Mateus, Alok, Ivete Sangalo, Gusttavo Lima



Ingressos

Sábado, 08/12/2018

Espaço Mix – R$ 65,00 (meia)* e R$ 130,00 (inteira)

Espaço Vibe – R$ 165,00

Lounge Fly – R$ 310,00 (Masc) e R$ 290,00 (Fem)

Domingo (9)

Espaço Mix – R$ 90,00 (meia)* e R$ 180,00 (inteira)

Espaço Vibe – R$ 200,00

Lounge Fly – R$ 420,00 (Masc) e R$ 390,00 (Fem)

Passaporte (sábado e domingo)

Espaço Mix – R$139,00 (meia)* e R$278,00 (inteira)

Espaço Vibe – R$328,00

Lounge Fly – R$657,00 (Masc) e R$612,00 (Fem)



* Para meia-entrada é obrigatória a apresentação de documento comprobatório no momento da compra e na entrada do evento.



Pontos de Venda FV 2018**:

Shopping da Bahia - Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores, Salvador - BA

Loja Oficial #FV – Piso 3

Loja South – Piso 2

Posto SalvadorCARD do Shopping Fazenda Grande II - Estr. do Coqueiro Grande, 1361, Térreo - Cajazeiras, Salvador - BA,

Shopping Bela Vista - Al. Euvaldo Luz, 92, Horto Bela Vista, Salvador - BA

Loja South – Piso L1 Centro

Shopping Paralela - Av. Luís Viana, 8544, Alphaville, Salvador - BA

Loja South – Piso L1

Salvador Shopping - Avenida Tancredo Neves, 3133, Salvador – BA

Balcão Pida – Piso L1

Salvador Norte Shopping - Rodovia BA-526, nº 305. São Cristóvão, Salvador - BA

Loja South – Piso L1

Shopping Piedade - Rua Junqueira Ayres, nº 165, Barris, Salvador - BA

Balcão Pida

Shopping Center Lapa - Rua Portão da Piedade, 155, Piedade, Salvador - BA

Loja South – Piso 2

Shopping Barra - Av. Centenário, 2992, Barra, Salvador - BA

Loja Imaginarium – Piso L2 Norte

*** Nas compras, tanto pela internet como nos PDVS, é cobrada taxa de conveniência de 8%, com exceção da Loja Oficial do Festival de Verão, localizada no Shopping da Bahia e Posto SalvadorCard do Shopping Fazenda Grande II.

Classificação: 14 anos (Espaço Mix e Espaço Vibe) e 18 anos (Lounge Fly)