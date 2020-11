Confira o balanço especial do Vitória no 1º turno da Série B

O Vitória começa sua campanha pelo returno da Série B neste domingo (8). O foco é em fazer um campeonato de recuperação, após terminar a primeira metade do torneio de forma frustrante. O Leão começou bem, mas engatou uma sequência conturbada e está há oito jogos sem saber o que é ganhar.

O rubro-negro entra no segundo turno na 15ª colocação, com 21 pontos. Bem diferente das primeiras rodadas, quando parecia um forte concorrente a garantir o acesso à Série A. No gráfico abaixo, é possível ver a oscilação do Vitória na tabela, com as posições a cada jogo e as distâncias para o G4 e o Z4.