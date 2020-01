Confira o calendário esportivo da temporada 2020

A principal competição esportiva de 2020 será de virar a noite. Não é força de expressão. O destaque do calendário esportivo deste ano são os Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam em 24 de julho. Será noite no país oriental, mas o dia estará começando para os brasileiros, já que o horário previsto da cerimônia de abertura irá começar às 8h de Salvador.

Para tentar minimizar os impactos do fuso horário, os japoneses tentaram regular o máximo alguns eventos, ainda assim, quem gosta de Olimpíada terá que se preparar para perder noites e dormir de dia até 9 de agosto, quando os Jogos serão encerrados.

No entanto, 16 dias depois, começam os Jogos Paralímpicos. Tome mudança de rotina de novo para curtir os 540 eventos de 22 modalidades na competição.

Futebol

O futebol é um esporte secundário em olimpíadas, mas o calendário de 2020 promete. Já em março começam as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022. O Brasil estreia contra a Bolívia, no dia 26, a princípio.

Em junho, se prepare: Copa América e Eurocopa começam no mesmo dia 12. A primeira será realizada conjuntamente entre Argentina e Colômbia. A Seleção Brasileira, atual campeã, faz seu primeiro jogo contra dois dias depois da abertura, contra a Venezuela, em Cali, território colombiano.

A Euro terá um novo sistema de sedes. Serão 12 cidades recebendo os jogos, com as semifinais e as finais sendo realizadas no Estádio de Wembley, em Londres.

Confira o calendário completo:

Janeiro

2 - Início da Copa São Paulo de Futebol Júnior

13-20 - Florida Cup, em Orlando, nos Estados Unidos

15 - Primeira rodada do Campeonato Baiano

18 - UFC 246, em Las Vegas, nos Estados Unidos

20 - Início do Aberto da Austrália de Tênis, em Melbourne

21 - Primeira rodada da Copa do Nordeste

21 - Primeira rodada da Copa Libertadores

25 - Final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Fevereiro

2 - Super Bowl LIV, em Miami

2 - Final do Aberto da Austrália de Tênis, em Melbourne

4 - Primeira rodada da Copa Sul-Americana

8 - UFC 247, em Houston, nos Estados Unidos

9 - Início do Brasileirão Feminino da Série A1

Março

7 - UFC 248, em Las Vegas, nos Estados Unidos

15 - GP da Austrália de Fórmula 1

22 - GP do Bahrein de Fórmula 1

26 - Primeira etapa do Mundial de Surfe, em Gold Coast, na Austrália

26 - Início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo

Abril

5 - GP do Vietnã de Fórmula 1

14 - Primeiro jogo das finais da Superliga Feminina

17 - Primeira etapa da Diamond League de Atletismo, em Doha, NO Catar

18 - Início dos playoffs da NBA

18 - UFC 249, em Nova Iorque, nos Estados Unidos

19 - Primeiro jogo das finais da Superliga Masculina

19 - GP da China de Fórmula 1

26 - Final do Campeonato Baiano

Maio

2 - Primeira rodada da Série B

3 - GP da Holanda de Fórmula 1

3 - Primeira rodada da Série A

6 - Final da Copa do Nordeste

10 - GP da Espanha de Fórmula 1

24 - GP de Mônaco de Fórmula 1

24 - Início do Aberto da França de Tênis (Roland Garros), em Paris

30 - Final da Liga dos Campeões da UEFA, em Istanbul, na Turquia

Junho

4 - Início das finais da NBA

7 - GP do Azerbaijão de Fórmula 1

7 - Final do Aberto da França de Tênis (Roland Garros), em Paris

12 - Abertura da Eurocopa, em Roma, na Itália

12 - Abertura da Copa América, em Buenos Aires, na Argentina

14 - GP do Canadá de Fórmula 1

28 - GP da França de Fórmula 1

29 - Início do Torneio de Wimbledon de Tênis, em Londres

Julho

5 - GP da Áustria de Fórmula 1

12 - Final da Eurocopa, em Londres, na Inglaterra

12 - Final da Copa América, Barranquilla, na Colômbia

12 - Final do Torneio de Wimbledon de Tênis, em Londres

19 - GP da Inglaterra de Fórmula 1

24 - Abertura da Olimpíada de Tóquio, no Japão

Agosto

2 - GP da Hungria de Fórmula 1

9 - Encerramento da Olimpíada de Tóquio, no Japão

24 - Início do Aberto dos Estados Unidos de Tênis, em Nova Iorque

25 - Abertura da Paralimpíada de Tóquio, no Japão

30 - GP da Bélgica de Fórmula 1

Setembro

6 - Encerramento da Paralimpíada de Tóquio, no Japão

6 - GP da Itália de Fórmula 1

11 - Última etapa da Diamond League de Atletismo, em Zurique, na Suíça

13 - Final do Aberto dos Estados Unidos de Tênis, em Nova Iorque

13 - Final do Brasileirão Feminino da Série A1

20 - GP de Singapura de Fórmula 1

27 - GP da Rússia de Fórmula 1

Outubro

11 - GP do Japão de Fórmula 1

25 - GP dos Estados Unidos de Fórmula 1

Novembro

1 - GP do México de Fórmula 1

2-8 - WTA Finals de Tênis, em Shenzhen, na China

7 - Final da Copa Sul-Americana

8 - Última rodada da Série B

12-22 - ATP Finals de Tênis, em Londres, na Inglaterra

15 - GP do Brasil de Fórmula 1

21 - Final da Copa Libertadores

29 - GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

Dezembro

6 - Última rodada da Série A

8 - Última etapa do Mundial de Surfe, em Pipeline, no Havaí

31 - Corrida de São Silvestre, em São Paulo