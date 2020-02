Confira o funcionamento do SalvadorCard no Carnaval

A partir desta quinta-feira (20), os postos SalvadorCard funcionarão em regime especial por conta do Carnaval. A mundança no funcionamento se estende até a Quarta-Feira de Cinzas (26). As unidades instaladas nas estações Mussurunga, Pirajá e Acesso Norte estarão disponíveis em regime de autoatendimento ao longo dos dias da folia.

O posto Shopping da Gente abre até a sexta-feira (21), das 8h às 17h30. O da Lapa fecha apenas no domingo (23) e na terça-feira (25). As unidades instaladas em shoppings obedecem ao esquema de funcionamento de cada centro comercial. Na quinta-feira (27) após o Carnaval, todos os postos reabrem no horário habitual.

Confira o horário de funcionamento de cada unidade:

Horário de funcionamento dos postos de atendimento do SalvadorCard durante o Carnaval 2020.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport e Claro.