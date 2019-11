Confira o gabarito extraoficial da primeira prova do Enem

A primeira parte das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 aconteceram neste domingo (3) e o restante acontece no próximo domingo, dia 10. Os participantes chegam às 13h, horário de Brasília, e as provas começam às 13h30, com duração total de 5h30 no primeiro dia.

São mais de 5 milhões de inscritos confirmados para realizarem a prova. Vale lembrar que as notas do Enem poderão ser usadas para ingresso no ensino superior: para tentar uma vaga em instituição pública por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), com bolsa parcial ou integral em faculdade particular com o Programa Universidade para Todos (ProUni) ou financiar sua faculdade por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, agora é possível estudar em Portugal com as notas do Enem.

Programação:

Dia 3/11

Redação;

45 questões de Linguagens e Códigos;

45 questões de Ciências Humanas

Dia 10/11

45 questões de Matemática;

45 questões de Ciências da Natureza

Os gabaritos oficiais do Enem só serão divulgados no dia 13 de novembro. Porém, professores do Bernoulli Sistema de Ensino fizeram a correção das 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e mais 45 de Ciências Humanas e divulgaram o gabarito extraoficial do exame (veja abaixo)

Além disso, os candidatos tiveram que elabor uma redação dissertativo-argumentativa sobre o tema “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”.

Confira abaixo o gabarito não oficial:

