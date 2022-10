Confira o garimpo de moda feito por Paula Magalhães

Alaranjou

As cores vibrantes despontam com força nessa época de termômetros nas alturas. E se o rosa e o verde estão entre os tons mais queridinhos do momento, o laranja não fica atrás no páreo se o intuito é colorir o visu. Quem curte uma boa referência, presta atenção na campanha da marca Loft 747 (loft747.com.br), apresentando a coleção Tropical Summer. O laranja ganha uma vibe mais sofisticada quando aparece de mão dadas com a monocromia, seja no vestido combinando com a sandália ou ainda no mix de duas peças chiques para enfrentar com tudo esse calor baiano.

Primaverão

Uma sandália divertida é a cara dos dias mais quentes. E se você quer descolar uma para entrar nesse mood Primavera Verão da melhor forma, vale dar aquela espiadinha no lançamento da Melissa (melissa.com.br), batizada de Babe Spring, decorada com flores e pintada em tons mais acesos. Leve para casa por R$ 119,9.

Cor é poder

As maximalistas não abrem mão de um look todo colorido. Mas as minimalistas podem injetar esses tons mais fortes nos acessórios. Atrás de um para chamar de seu com essa pegada? Olhos abertos para a bolsa da Zara (zara.com.br), acolchoada, de ombro e azul neon. Custa R$ 199.

De efeito

Que tal um brinco bafônico e democrátcio que você possa ir da praia até aquele happy hour com as amigas em um típico dia solar? O vixe amou essa aposta da Le Briju (Lebriju.com.br),em amarelo que custa R$ 42. Agora, basta escolher um look do dia lacrativo para casar bem com a peça.

Beeem tropical

Boys descolados podem investir em uma camisa bem fashionista e tropical para dar um toque de ousadia à produção. Dica de stylist: uma peça maximalista como esse achado da Flowy Signature (flowysignature.com) combina bem com uma bermuda branca ou com qualquer cor presente na estampa da camisa. Anota a dica. Preço: R$ 219

Vista a casa

Quantas vezes a gente procura uma peça que se destaque na mesa e seja capaz de deixar a casa com mais bossa? Pois esse vaso decorativo, listrado e colorido, deixa aquele cantinho da casa com nova roupagem bem rapidinho. Também serve como uma ótima sugestão de presente. Onde achar? Nas lojas da Camicado (camicado.com.br). Sai por R$ 99.









Nota 10: Uma senhora de 90 anos mostrou que você pode ser fashionista em qualquer idade, para isso basta atitude. Ela apostou em look bem pensado e roubou a cena no batizado da bisneta

Nota 0: Várias amigas em um bar e uma em especial disse que não ia comer nem beber para não rachar a conta. Até ai, ok. Mas ficar bebericando e petiscando, disfarçadamente, é de última. Todo mundo nota, mana.