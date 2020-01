Confira o Mapa do Festival de Verão 2020

“Não se assustem se vocês verem no Festival de Verão um Deadpool ou um Homem-Aranha". Essa foi uma das frases que o gestor da iContent, Luis Moreira, usou para apresentar a estrutura para os órgãos públicos que trabalharão no evento que acontece nos dias 1º e 2 de fevereiro, na Arena Fonte Nova. É que o FV20 vai ter um espaço voltado para games e cosplay, a Arena eXPerience. “Só não pode ter cosplay de ninja com espada”, brincou, levando os policiais militares ao riso.

Não só eles, na verdade. Estavam presentes também na reunião membros da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal (GCM), funcionários da Arena Fonte Nova, dentre outros. Na ocasião, foi apresentado também o mapa do Festival, que poderá ser acessado pelo setor norte do estádio, na ladeira da Fonte das Pedras, e no setor sul, pelo Dique do Tororó.

Uma das entradas do setor sul dá acesso direto ao Palco Dique, montado no estacionamento da Arena Fonte Nova. Esse é um dos palcos principais do Festival de Verão. O outro, o Palco Arena, está montado atrás do local onde fica uma das traves do gramado. O espaço Arena e Dique serão ligados através de uma passarela, para o público DiGalera, e um túnel, para o público DiFrente e Camarote.

Já a Arena eXPerience, onde também será montado um Food Park, com direitos a pratos exclusivos para o FV20, e uma versão pocket da Feira da Sé, ficará no estacionamento EDG, próximo à ladeira da Fonte das Pedras. “Todos os espaços possuem acessibilidade e foram pensados para que o público pudesse se locomover tranquilamente”, garantiu Giusepe Mazzoni, arquiteto responsável pela estrutura do evento.

Para preservar a segurança do público, a Polícia Militar garantiu um efetivo de 700 homens, 350 em cada dia de festa. “Sendo que 50% do efetivo total será formado por policiamento especializado”, disse o Major Ramos, representante da PM. Já o agente Ednaldo Nascimento, da Transalvador, afirmou que as linhas de ônibus que atendem a região terão seu horário estendido, para facilitar a volta do público. “Teremos também um acréscimo de 15 ônibus reguladores, que estarão disponíveis para atender a demanda do evento”, disse.

O metrô também funcionará com horário estendido, até 2h da madrugada do domingo e 2h30 da madrugada da segunda. A previsão para o encerramento dos shows é pouco depois das 1h da madrugada. “Especialmente no palco Dique, os shows se encerrarão às 22h, para o som não prejudicar as pessoas que moram ao redor da Arena Fonte Nova”, afirmou Luis Moreira. Os palcos foram montados com uma estrutura de 50m de largura e 16m de altura em locais que não permitam que o som de um artista interfira no de outro.

O Festival de Verão 2020 também vai ter transmissão ao vivo dos canais Multishow e Bis. Até sábado (25), os ingressos para a festa custam R$ 140 | R$ 70, para a Arena DiGalera, R$ 190 para o Espaço DiFrente e R$ 390 (mas) | 350 (fem), para o Camarote Mirante Premium. Há ainda a opção do Ingresso Amigo, que permite adquirir dois ingressos no mesmo dia por um valor promocional. Na Arena DiGalera (pista), a casadinha sai por R$ 240 (inteira) ou R$ 120 (meia). Já no Espaço DiFrente (camarote com acesso exclusivo à frente dos palcos), os dois ingressos custam R$ 350. A promoção não é válida para o Camarote Mirante Premium e no domingo (26) tem virada de preço.

Outra novidade disponível é o FV Card, que já pode ser adquirido pelo público. O cartão será utilizado no dia do evento para o consumo de bebidas e alimentos. Ele pode ser comprado antecipadamente na Loja Oficial do Festival de Verão, no Shopping da Bahia, por R$ 5. Tanto o valor do cartão como o que foi recarregado e não consumido será restituído no final do evento mediante devolução.