Confira o novo visual de Neymar para retorno à Seleção Brasileira

Neymar vai retornar à Seleção Brasileira e de cabelo novo. O camisa 10 mudou o visual para disputar as oitavas de final da Copa do Mundo, contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), às 16h, no estádio 974. No domingo (4), ele pintou o cabelo e vai entrar em campo platinado.

"O brabo de visual novo para o retorno, vai com tudo irmão #ousadia @neymarjr. Que Deus abençoe você e a nossa seleção", postou Nariko no Twitter. O barbeiro cuida do visual de Neymar e outros atletas brasileiros.

O camisa 10 do Brasil desfalcou a equipe verde e amarela contra Suíça e Camarões. Ele contundiu o tornozelo durante a estreia da Seleção no Mundial, na vitória por 2x0 diante da Sérvia, no dia 24 de novembro.