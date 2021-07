Confira o que abre e fecha em Salvador neste 2 de Julho

Neste 2 de Julho, o tradicional desfile cívico pode até não acontecer, mas a Prefeitura preparou atos comemorativos simbólicos no Largo da Lapinha. A Guarda Civil Municipal (GCM) vai manter a tradição de colocar flores e fazer a segurança das figuras dos caboclos quando expostas e o itinerário dos ônibus vai mudar na região.

Mas aos que não moram ou pretendem passar o feriado nas imediações, o CORREIO traz a programação completa do funcionamento dos serviços na cidade, para você não dar viagem perdida.

Shoppings

Shopping da Bahia

Nesta sexta-feira (02), por conta do feriado de Independência da Bahia, as lojas âncoras que possuem acordo com o Sindicato dos Comerciários irão funcionar entre 12h e 21h, assim como as praças de alimentação e restaurantes. Demais lojas e quiosques estarão fechados. As clínicas Clivale estarão fechadas e a academia Bodytech funcionará entre 09h e 13h.

Parque Shopping Bahia

Na sexta-feira (02), lojas e quiosques funcionam das 12h às 19h. Alameda Gourmet das 12h às 19h30.

Shopping Barra

Lojas âncoras e lojas que fizeram acordo com o Sindicato, Praça de

Alimentação e Drive thru – funcionam das 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – das 12h às 20h

Delivery – 10h às 22h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques - Funcionamento opcional das 13h às 19h

Drive thru - Funcionamento opcional das 13h às 19h

Restaurantes - Funcionam a partir das 12h

Shopping Itaigara

Lojas e Quiosques - Fechados

Super Bompreço - Funciona das 7h às 18h

Lotérica – Não funciona

Caixa Econômica Federal – Não funciona

Banco do Brasil – Não funciona

Drive Thru – Não funciona

Delivery de alimentação e medicamentos - Funcionarão apenas a Subway e a sorveteria La Prima, a partir das 11h

Delivery de produtos – Não funciona

Shopping Bela Vista

Lojas âncoras e praça de alimentação: das 12h às 21h

GBarbosa: das 11h às 21h

Demais lojas e quiosques terão funcionamento facultativo

Salvador Shopping

Lojas âncoras, megalojas, praça de alimentação, farmácias e drive thru: das 12h às 21h

Espaço gourmet: 12h às 21h30

Cinema: 13h às 21h

Demais lojas e quiosques seguem fechados



Salvador Norte Shopping

Lojas âncoras, megalojas, praça de alimentação, farmácias e drive thru: das 12h às 21h

Cinema: 11h30 às 19h

Demais lojas e quiosques seguem fechados



Shopping Paralela

Lojas fechadas; âncoras e praça de alimentação, das 10h às 21h; cinema conforme programação. Delivery das 10h às 23h

Mercados

Assaí

Unidades da Cidade Baixa, Paripe, Cajazeiras, Mussurunga e Lauro de Freitas funcionaram das 06 às 19h30.

Pão de Açúcar

Unidade Costa Azul abre às 08h e encerra as atividades às 19h, já a unidade do Shopping da Bahia inicia suas atividades às 12h e encerra às 21h.

Extra

Extra Vasco da Gama funciona das 7h às 19h30.

Ferreira Costa

Sexta-feira - (loja fechada)

Sábado 08h às 19:30

Domingo 08:30 às 18h

Sam's Club

7h às 9h (idosos e pessoas com comorbidades) e das 9h às 19h (demais clientes)

Todo Dia

7h às 19h

Rede SAC

Em Salvador e no interior da Bahia - atendimento suspenso

No sábado (3) apenas os postos localizados no SAC Bela Vista, Salvador Shopping, Shopping da Bahia e SAC Barra vão funcionar.



Travessias Salvador - Mar Grande

As travessias Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo vão operar normalmente no feriado de 2 de Julho e durante todo o final de semana. Os horários para as lanchinhas de Mar Grande são sempre de hora em hora: a primeira saída de Mar Grande é às 5h e a última às 18h. De Salvador, o primeiro horário saindo do Terminal Náutico ocorre às 6h30 e o último às 19h30.

Morro de São Paulo tem 5 horários - Para quem programou passar o feriadão em Morro de São Paulo, os catamarãs vão operar disponibilizando cinco horários por dia. As saídas do Terminal Náutico são às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. Do Terminal de Morro de São Paulo, os catamarãs saem às 9h, 11h30, 13h, 14h30 e 15h.

Metrô

A CCR Metrô Bahia informou que a operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas será das 5h às 22h30 até o dia 8 de julho. O horário é válido, inclusive, para o feriado desta sexta-feira (2).

Saúde e Defesa Civil

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24h estarão funcionando normalmente, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192).

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) permanece de plantão 24h para ocorrências que envolvam risco civil aos cidadãos. Qualquer situação do tipo, a exemplo de ameaça de desabamento, deslizamento de terra e alagamento, deve ser comunicada através do número gratuito 199.

Boulevard Shopping Camaçari

Lojas, salão de beleza e barbearia: Das 13h às 19h.

Obs.: As lojas âncoras C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Americanas abrem às 12h.

Praça de alimentação e lazer: Das 12h às 19h.

Academia: Das 8h às 14h.

Delivery e retire aqui: Funcionamento normal por meio das plataformas digitais.

Cartórios de 1º e 2º ofícios de notas: Fechados.

Obs: Volta a funcionar na segunda, 5, das 9h às 15h30, por agendamento no WhatsApp (71 98774-4452) ou por e-mail agendamentocartorios12@gmail.com.

Lotérica: Fechada.

Cinema: Conforme a programação - https://www.boulevardshoppingcamacari.com.br/cinema