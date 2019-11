Confira o que abre e fecha neste feriado de Finados

Com o feriado de Finados neste sábado (2), alguns estabelecimentos têm horário de funcionamento diferenciado. A abertura das lojas em Salvador tem sido um problema devido à falta de entendimento entre os sindicatos dos lojistas e dos comerciários.

Confira abaixo o que ficou definido:

Shopping Barra: Camicado, Casas Bahia, C&A, Centauro, Drogasil, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Tok Stok, Renner, Riachuelo, Zara, Jacques Janine, Fast Shop, Charlot, Mahogany e Norma Stern funcionam das 9h às 22h. As demais estarão fechadas. A área de alimentação abre das 12h até às 22h.

Shopping Bela Vista: alimentação, áreas de lazer, lojas âncoras, farmácias e salões de beleza e barbearia funcionarão normalmente, das 9h às 22h. Já o supermercado G. Barbosa estará aberto das 12h às 21h. As salas de cinemas do complexo Cinépolis, SAC e a academia Alpha funcionarão em horários independentes que poderão ser consultados nos respectivos sites. As lojas e quiosques (associados ao Sindicato dos Comerciários) estarão fechados.

Shopping Piedade: estarão abertas, das 9h às 16h, a C&A, Lojas Americanas, Beauty Mania, Burger King, Casas Bahia, Magazine Luiza, Mc Donald's, Smart Fit e a Tenda. Alimentação e serviço têm funcionamento facultativo.

Shopping Lapa: Lojas Americanas, Atacadão dos Remédios, Riachuelo e O Boticário funcionam das 9h às 20h. A Marisa abre das 9h às 19h. Cinema e praça de alimentação funci8onam das 12h às 20h.

Salvador Shopping: âncoras, megalojas, farmácias, salões de beleza e barbearias operam das 9h às 22h. Opções de lazer e alimentação das 12h às 22h. Bompreço das 8h às 21h. SAC, bancos, Correios, Lotérica, Labchecap, Clivale, farmácias de manipulação, demais lojas e quiosques estarão fechados.

Salvador Norte: âncoras, megalojas, salões de beleza e farmácias funcionam das 9h às 22h. Alimentação e lazer das 12h às 22h. Hiper Bompreço das 8h às 21h. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping Paralela: Riachuelo, Renner, C&A, Estação Games, PB Kids, Camicado, Saraiva, Centauro, Lojas Americanas, Kalunga e Le Biscuit, funcionam das 9h às 22h. Já a praça de alimentação, espaços de lazer, supermercados e farmácias, vão funcionar das 12h às 21h. A Calvin Klein e a Daydream funcionam das 13h às 21h. As demais lojas fecham.

Outlet Premium: funciona normalmente, das 9h às 21h.

Shopping Itaigara: As lojas e restaurantes do Shopping Itaigara terão abertura facultativa, das 10h às 15h. Já o Bompreço estará em atividade das 7h às 15h.

Shopping Cajazeiras: As lojas estarão fechadas. A praça de alimentação funciona das 12h às 21h. O cinema e o playkids funcionam a partir das 13h30.

Mercados e lojas

GBarbosa

Costa Azul – das 7h às 22h

Iguatemi – das 7h às 20h

Lauro de Freitas – das 7h às 22h

Guarajuba – das 8h às 21h

Horto Bela Vista – segue o horário de funcionamento do centro de compras

San Martin– das 7h às 19h

Pau da Lima - das 8h às 19h

Cabula – das 8h às 19h

Brotas – das 7h30 às 18h

Perini

Pituba, Vasco da Gama, Graça e Barra – das 6h30 às 21h

Costa Azul – das 7h às 22h

Nos Shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador, as lojas seguirão horário dos respectivos centros de compras.

Mercantil Rodrigues

Calçada, Ogunjá e Pirajá – das 7h às 18h

Lauro de Freitas – das 7h às 19h

Extra

Avenida Paralela: 24h

Vasco da Gama: 7h às 00h

Rótula do Abacaxi: 07h às 00h

Ferreira Costa

O Home Center Ferreira estará fechado neste sábado. No domingo (3), vai funcionar das 8h30 às 19h.

Mercado do Rio Vermelho

Os boxes terão funcionamento facultativo, das 7h às 14h. A praça de alimentação funciona das 7h às 16h.

Serviços

SalvadorCard: posto da Lapa não funciona neste sábado (2). As unidades de Mussurunga, Pirajá e Acesso Norte operam em esquema especial de final de semana, das 6h às 18h, no sábado e no domingo. Os postos instalados em shoppings - à exceção do Shopping da Gente, que não abre em finais de semana - obedecem ao esquema administrativo de cada centro comercial.