Confira o que abre e o que fecha em Salvador e RMS na Semana Santa

O feriado da Semana Santa está chegando. Com isso, alguns serviços em Salvador e Região Metropolitana vão funcionar em horários especiais na sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9). Confira abaixo.

SHOPPINGS

Shopping da Bahia

Sexta-feira (7)

Lojas e quiosques: 12h às 21h

Praças de alimentação e restaurantes:12h às 21h

Clivale: fechada

Pão de Açúcar: 12h às 21h

Bodytech: 9h às 13h, com acesso exclusivo pela estacionamento D5

Playland: 12h às 21h

Cinema conforme programação no site

Planeta Criança: 12h às 21h

Sábado (8)

Lojas e quiosques: 12h às 21h

Praças de alimentação e restaurantes: 9h às 22h

Clivale: 7h às 13h

Bodytech: 8h às 15h

Domingo (9)

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Lojas âncoras, praça de alimentação e restaurantes: 12h às 21h

Clivale: fechada

Bodytech: 9h às 13h (com acesso exclusivo pela estacionamento D5)

Shopping Bela Vista

Sexta-feira (7)

Das 12h às 20h

Cinema conforme programação no site

Academia conforme programação no site

Centro Médico Bela Vista conforme programação no site

Sábado (8)

Das 9h às 22h

Cinema conforme programação no site

Academia conforme programação no site

Centro Médico Bela Vista conforme programação no site

Domingo (9)

Das 12h às 20h

Cinema conforme programação no site

Academia conforme programação no site

Centro Médico Bela Vista conforme programação no site

Shopping Center Lapa

Sexta-feira (7)

Americanas, Pernambucanas e Riachuelo: 11h às 17h

Praça de alimentação: 11h às 19h

Sábado (8)

Lojas e quiosques: 8h30 às 19h30

Praça de alimentação: 8h30 às 19h30

Domingo (9)

Americanas e Riachuelo: 11h às 17h

Praça de alimentação: 11h às 19h

Cinema funcionará em horário normal

Shopping Paralela

Sexta-feira (07)

Lojas, academia, supermercado, salão de beleza e farmácias: 13h às 21h

Praça de alimentação e atrações de lazer: 12h às 21h

Sábado (08)

9h às 22h

Atrações de lazer: a partir das 12h



FEIRAS E SUPERMERCADOS

Ceasa

Segunda-feira (3) e quarta-feira (5): 4h às 17h

Terça-feira (2) e quinta-feira (6): 5h às 17h

Sexta-feira (7): fechado

Sábado (8): 5h às 13

Mercado do Rio Vermelho

Segunda-feira (3) até quinta (6): 7h às 18h

Sexta-feira (7): fechado

Sábado (8): 7h às 18h

Domingo (9)

Boxes: 7h às 14h

Praça de alimentação: 7h às 16h

Mercado do Ogunjá

Segunda-feira (3) a quinta-feira (6): 6h às 18h

Sexta-feira (7): fechado

Sábado (8): 6h às 18h

Domingo (9): 6h às 14h

Sete Portas

Segunda-feira (3) a quinta-feira (6): 6h às 18h

Sexta-feira (7): 6h às 13h

Sábado (8): 6h às 18h

Domingo (9): 6h às 13h

Mercado de Paripe

Segunda-feira (3) a quinta-feira (6): 6h às 18h

Sexta-feira (7): 5h às 14h

Sábado (8): 6h às 18h

Domingo (9): 6h às 14h

Supermercados Assaí

Lojas Salvador:

ASSAÍ CIDADE BAIXA (CALÇADA)

Das 7h às 22h



ASSAÍ GOLF CLUB (JARDIM CAJAZEIRAS)

Das 7h às 22h



ASSAÍ PARIPE

Das 7h às 22h



ASSAÍ MUSSURUNGA

Das 7h às 22h



ASSAÍ BARRIS

Das 7h às 22h



ASSAÍ CABULA

Das 7h às 22h



ASSAÍ VASCO DA GAMA

Das 7h às 22h

Lojas do Interior:

ASSAÍ LAURO DE FREITAS

Das 7h às 22h



ASSAÍ CAMAÇARI

Das 7h às 22h



ASSAÍ FEIRA DE SANTANA

Das 7h às 22h



ASSAÍ TOMBA (FEIRA DE SANTANA)

Das 7h às 22h



ASSAÍ PAULO AFONSO

Das 7h às 22h



ASSAÍ SERRINHA

Das 7h às 22h



ASSAÍ JUAZEIRO

Das 7h às 22h



ASSAÍ VITÓRIA DA CONQUISTA

Das 7h às 22h



ASSAÍ JEQUIÉ

Das 7h às 22h



ASSAÍ GUANAMBI

Das 7h às 22h



ASSAÍ ILHÉUS

Das 7h às 22h



ASSAÍ SENHOR DO BONFIM

Das 7h às 22h



ASSAÍ ITAPETINGA

Das 7h às 22h



ASSAÍ BARREIRAS

Das 7h às 22h



ASSAÍ TEIXEIRA DE FREITAS

Das 7h às 22h

REPARTIÇÕES PÚBLICAS

Bancos

Sexta-feira (07): não haverá expediente - as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking)

Correios

Sexta-feira (7): não haverá atendimento nas agências

Sábado (8): expediente apenas nas agências que já atendem nesse dia. Também serão realizadas atividades de entrega.

TRE-BA

De quarta-feira (5) até domingo (9): atendimento suspenso na secretaria e nos cartórios eleitorais de todo o estado

OUTROS SERVIÇOS

Ferreira Costa

O home center estará aberto em horário especial, das 9h às 19h. O estacionamento é gratuito.