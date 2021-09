Confira o que acontece nas novelas nesta semana

NOS TEMPOS DO IMPERADOR:



Segunda (27)

Tonico é rude com Dolores. Pierre pede Isabel em casamento, e Pedro afirma que deseja conhecê-lo melhor. Samuel e Pilar conversam sobre as dificuldades que enfrentam. Pedro cancela o casamento de Isabel. Vitória chega ao cassino, e Quinzinho passa mal. Após conversa com Isabel, Pedro volta atrás em sua decisão e aprova o casamento da filha com Pierre.



Terça (28)

Teresa repreende a decisão de Pedro e culpa Luísa. Pierre tenta beijar Isabel. Zayla descobre que Tonico se casará com Dolores e conta para Samuel. Tonico destrata Dolores. Lupita revela a Batista seus planos para fazer Lota desistir de morar na cidade. Pilar é reconhecida por sua capacidade como médica. Samuel confronta Dolores. Alberto propõe que Clemência fuja com ele. Vitória questiona Quinzinho sobre seus imóveis. Tonico convida Pilar para ser a madrinha de seu casamento com Dolores.



Quarta (29)

Pilar afirma que impedirá o casamento de Tonico e Dolores. Pierre recebe uma carta e fica transtornado. Samuel desabafa com Luísa. Isabel confessa a Luísa que teme que algo a afaste de Pierre. Tonico não deixa que Dolores encontre Pilar. Eudoro discute com Pilar e sente uma forte dor no peito. Quinzinho mente para Vitória sobre seus imóveis. Com a ajuda de Zayla, Dolores encontra Pilar.



Quinta (30)

Dolores não aceita fugir com Pilar. Tonico ataca Pedro mais uma vez em seu jornal. Teresa confronta Luísa, que tem um desmaio. Alberto se despede de Clemência, que sofre com a partida. Teresa conversa com Vitória. Pilar procura Samuel, e Zayla tem uma crise de ciúmes. Vitória descobre que um de seus imóveis está ocupado.



Sexta (1)

Jamil provoca Guebo ao ver Samuel com Zayla. Clemência foge, e Quinzinho inventa para Vitória que foi ela quem vendeu seus imóveis. O jornal de Tonico é invadido. Borges e Tonico ferem Guebo, mas não conseguem descobrir sua identidade. Pedro decide casar Isabel e Leopoldina, e pede que Teresa e Luísa trabalhem juntas no levantamento de pretendentes. Guebo pede ajuda a Pilar. No dia do casamento de Tonico e Dolores, Pilar sequestra a irmã com a ajuda de Guebo.



Sábado (2)

Eudoro vai atrás da carruagem que sequestrou Dolores, e Tonico exige que Nélio impeça os convidados de irem embora. Leopoldina e Bernardinho trocam olhares. Eudoro resgata Dolores e acusa Pilar. Prisca e Hilário não querem que Vitória deixe o Brasil. Luísa tem uma nova indicação para o pretendente de Isabel. Tonico se casa com Dolores. Vitória descobre que está falida. Dolores afirma que não se aproximará de Tonico.



PEGA PEGA :



Segunda (27)

Malagueta orienta Agnaldo a dizer, em seu depoimento, que foi ele quem pichou as câmeras de segurança do hotel. Márcio nota que Bebeth está preocupada com a viagem que farão juntos. Agnaldo acaba confessando que pichou as câmeras, deixando Antônia desconfiada da possibilidade de ele estar protegendo alguém. Malagueta resgata as provas do acidente da ex-mulher de Eric. Júlio confirma que Agnaldo pichou as câmeras. Sabine revela a Pedrinho que tem uma doença crônica. Antônia e Domênico percebem que Agnaldo e Sandra Helena mentem em seu depoimento e concluem que existe uma quarta pessoa envolvida no assalto.

Terça (28)

Cristóvão conta a Madalena que Sabine deu o quiosque para Dílson. Madalena avisa a Dílson que, se ele não devolver o quiosque, terá que sair de sua casa. Douglas se surpreende quando Raquel diz que ele é pai de Gabriel. Malagueta pede ajuda a Maria Pia para incriminar Cíntia no roubo ao Carioca Palace. Arlete aceita o convite de Pedrinho para jantar. Sandra Helena promete dar dinheiro a Mônica, caso encontre uma forma de fugir da cadeia. Antônia e Domênico recebem uma denúncia anônima sobre os dólares, vão até o hotel e levam Cíntia para a delegacia.

Quarta (29)

Júlio deduz que foi Malagueta quem incriminou Cíntia, e o agride. Sandra Helena e Mônica passam mal. Júlio afirma a Antônia que Cíntia não roubou o hotel. Nelito dá um soco em Julio por causa de Cíntia. Antônia revela a Cíntia que não acredita em seu envolvimento no roubo. Cíntia diz que estava com Tânia na noite do roubo. Tânia chega para depor sobre a noite do roubo e diz que não lembra se estava ou não com Cíntia.

Quinta (30)

Tânia resiste, mas acaba depondo a favor de Cíntia. Pedrinho e Arlete passam a noite juntos. Cíntia é liberada da prisão pelo delegado Siqueira. O plano de fuga de Sandra Helena fracassa, ela recebe alta e é levada novamente para a prisão. Cíntia pergunta a Júlio o nome da pessoa que a incriminou e, diante de seu silêncio, a menina pede ao garçom que não a procure mais. Delegado Siqueira entrega a Pedrinho os dólares que achou no carrinho da camareira. A casa de Tereza e Borges pega fogo. Timóteo surpreende Mônica ao aparecer na enfermaria. Júlio tenta gravar uma conversa com Malagueta sem que ele saiba, para incriminá-lo pelo roubo.

Sexta (1)

Timóteo tira Mônica da cadeia para ajudá-lo a roubar Malagueta. Júlio consegue gravar a fala de Malagueta sobre o roubo ao hotel. Expedito conta a Antônia que Mônica fugiu da cadeia. Antônia pergunta a Evandro se ele sabe onde Mônica está. Júlio vê Arlete entrando no hotel e fica curioso para saber o que faz ali. Borges reluta em aceitar a proposta de Eric para morar no hotel enquanto a casa não é reconstruída, mas acaba aceitando. Arlete se surpreende ao ver Júlio em seu táxi.

Sábado (2)

Arlete despista Júlio sobre sua ida ao Carioca Palace. Cíntia desabafa com Nelito e conta que não quer mais saber de Júlio. Madalena aceita ajudar Dílson no quiosque. A herança de Dona Marieta é liberada, e a advogada consegue pagar a fiança de Sandra Helena. Júlio mostra a Malagueta a gravação que fez com sua declaração sobre a participação no roubo e avisa que irá denunciá-lo, caso insista em prejudicar Arlete.

IMPÉRIO:

Segunda (27)

Maurílio vê Maria Marta entrando na casa de Cláudio. Cláudio apresenta Maria Ísis para dois casais de amigos. Magnólia e Severo aparecem na sala de Cláudio e Beatriz. Téo Pereira chega à casa de Cláudio. Ismael questiona Lorraine sobre o dinheiro que ela recebeu. Robertão e Érika trocam mensagens. Cristina e Antoninho conversam sobre o novo esconderijo de José Alfredo. Maurílio observa de longe a movimentação na casa de Cláudio e Beatriz. Maria Clara e Vicente conversam sobre o jantar em homenagem à Magnólia e Severo. José Pedro se revolta com o fato de Maria Marta ter ido ao jantar na casa de Cláudio. Du pede para João Lucas conversar com José Alfredo. Érika pensa no que descobriu sobre Silviano e Maria Marta. Maria Ísis e Magnólia fazem as pazes. Jurema espezinha Reginaldo. Brigel segue o carro de Josué. Maria Marta pega um táxi para Santa Teresa. Maria Ísis chega ao barracão da Unidos de Santa Teresa e encontra José Alfredo. Maria Marta enfrenta Antoninho.



Terça (28)

José Alfredo foge ao ouvir Antoninho falando com Maria Marta, que implora para ver o ex-marido. Maurílio persegue José Alfredo. Cristina afirma para Elivaldo que o pai conseguirá resgatar seu dinheiro. Maria Marta flagra Maurílio com sua arma. Lorraine tenta encontrar o cheque que Ismael escondeu. Érika guarda o álbum com as fotos de Maria Marta e Silviano. Severo se preocupa com os avisos do gerente do banco. João Lucas decide ir atrás de José Alfredo. Reginaldo e Jurema acordam Cora e a obrigam a trabalhar. Felipe observa Enrico sem ser visto. Magnólia encontra o álbum de fotos de Maria Marta e Silviano. Maria Marta denuncia José Alfredo. Magnólia e Ismael chegam juntos à casa de Téo. José Alfredo é preso.



Quarta (29)

José Alfredo é aplaudido pelos componentes da escola de samba. Maurílio procura por Maria Marta. Maria Marta sofre por ter denunciado José Alfredo. Magnólia conta para Téo que Silviano foi casado com Maria Marta. João Lucas se surpreende ao saber que José Alfredo mudou o seu esconderijo. Érika tenta se desculpar com Téo. Du flagra João Lucas abraçando Maria Ísis. Cristina avisa a Maria Marta que José Alfredo foi preso e Cora se desespera. Maria Marta anuncia para Téo que seu ex-marido está preso. Orville toma uma decisão sobre Salvador e comunica a Carmem. Maurílio é expulso da sala de reuniões. O delegado Rodrigo pede para José Alfredo explicar sua suposta morte.



Quinta (30)

Cristina afirma aos irmãos que José Alfredo irá recuperar o dinheiro roubado. Maria Clara e José Pedro ficam indignados com Cristina. Vicente tenta consolar Maria Clara. Cora implora para Jurema e Reginaldo lhe concederem uma folga. Danielle tenta avisar a Maurílio que José Alfredo está vivo. Reginaldo observa Cora dormir. José Alfredo inicia seu depoimento para o delegado. Téo tenta confirmar com Maria Marta se Silviano foi seu primeiro marido. Magnólia fica encantada com a matéria que Téo escreve sobre ela. Maria Marta implora para Rodrigo deixá-la falar com José Alfredo. João Lucas defende Cristina. Maria Marta se encontra com José Alfredo.



Sexta (1)

José Alfredo questiona Maria Marta. Maria Marta agradece Josué. Téo Pereira conta a Maurílio que Silviano é ex-marido de Maria Marta. Reginaldo deita na cama de Cora e a assusta. Cora enfrenta Reginaldo. Xana diz a Naná que ouviu um barulho estranho na vizinhança. Orville, Naná e Xana vão à casa de Cora. Orville chama Carmem a mando de Cora. Maurílio vai ao apartamento de Téo Pereira. Maria Marta vê, de longe, José Alfredo sendo transferido da delegacia. Maurílio e Téo conversam. Maurílio chantageia Maria Marta. Xana liga para Elivaldo e conta o que aconteceu na casa da família dele. Cristina e Antoninho conversam. Maria Clara e Amanda falam sobre Léo. José Pedro, João Lucas e Maria Clara falam sobre o pai. Elivaldo encontra Cristina na joalheria Império. Cora conversa com um policial. Cristina e Elivaldo consolam Cora. José Alfredo recebe um bilhete misterioso.



Sábado (2)

Cora reúne a família. Otoniel desabafa com Orville e Manoel. Cora reza antes de dormir. Silviano e Maria Marta conversam e Maria Clara escuta atrás da porta. José Pedro e Maria Clara falam sobre Silviano. Maria Clara recebe uma ligação e desliga. Felipe liga para Cláudio. Beatriz marca um encontro com Enrico. Téo Pereira esnoba Magnólia. Leonardo e Etevaldo jantam juntos. Enrico vai ao Vicente"s e cria confusão. Maria Marta entrega uma encomenda a Josué. Orville pede ajuda à Helena. Cristina e Maurílio discutem. José Alfredo faz uma ligação.