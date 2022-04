Confira o que chega à Netflix em maio

SÉRIES

Stranger Things 4, Volume 1 (27/5)

A escuridão volta a pairar sobre Hawkins, trazendo lembranças perturbadoras, terror e a ameaça de uma guerra.



Irmandade: Temporada 2 (11/5)

Depois de uma rebelião mortal, Edson (Seu Jorge) e Cristina (Naruna Costa) enfrentam novos inimigos e ameaças que testam a ligação entre os dois.

Quem Matou Sara? – Temporada 3 (18/5)

Na última temporada, inimigos viram aliados e a verdade finalmente vem à tona. Mas Álex fica obcecado por um novo enigma: o que houve com Sara?

Love, Death & Robots: Volume 3 (20/5)

Mundos sinistros, violência e mistérios aguardam você na terceira temporada desta antologia de animação vencedora do Emmy. Com direção de Tim Miller e David Fincher.

O Poder e a Lei (13/5)

Um advogado idealista e inovador usa o banco traseiro do carro, um Lincoln, como escritório. Baseada nos best-sellers de Michael Connelly.

​Supermães: Temporada 6 (10/5)

Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? O que é isso? Kate, Anne, Jenny, Sloane e Val fazem hora extra para resolver os problemas em casa e no trabalho!

Bem-vindos ao Éden (6/5)

Um grupo de jovens vai a uma festa em uma ilha paradisíaca, mas acaba vivendo um inferno.

El Marginal – O Cara de Fora: Temporada 5 (4/5)

Na temporada final, Miguel busca redenção atrás das grades. Do lado de fora, Diosito luta para ganhar a vida. Um culto pode ser o fim de Puente Viejo.

The Circle: EUA – Temporada 4 (4/5 a 25/5 semanalmente)

Tagarelas, cheios de falsidade e secretamente famosos. Conheça os jogadores desta temporada e faça suas apostas: quem vai levar o prêmio?

O Pentavirato (5/5)

Uma sociedade secreta influencia os acontecimentos mundiais há séculos e agora enfrenta uma perigosa ameaça interna. Será que um repórter conseguirá salvar o dia?

O Som da Magia (6/5)

Um mágico misterioso que mora em um parque de diversões abandonado faz os problemas de uma adolescente desaparecerem e desperta sua esperança.

Império da Ostentação: Temporada 2 (13/5)

Crushes, amizades e babados rolam soltos na vida regada a festas e muita gastança deste grupo de ricaços asiáticos e americanos de origem asiática em Los Angeles.

Amor no Espectro: EUA (18/5)

Nesta série documental romântica, pessoas no espectro autista buscam o amor e lidam com o mundo dinâmico dos namoros e relacionamentos.

Amor e Outros Dramas (21/5)

O amor é agridoce e a vida é cheia de altos e baixos. Estas são as histórias das pessoas que vivem e trabalham na agitada ilha de Jeju.

FILMES

O Soldado que Não Existiu (11/5)

Dois agentes britânicos criam uma estratégia bizarra para enganar os nazistas e alterar o curso da Segunda Guerra Mundial. Baseado numa história real de desinformação e estrelado por Colin Firth.



De Volta ao Baile (13/5)

Após ficar em coma durante 20 anos por causa de uma acrobacia que deu errado, uma mulher quer viver seu sonho do ensino médio: ser a rainha do baile.

Os Opostos Sempre Se Atraem (6/5)

Reunidos após uma década, dois policiais (Omar Sy e Laurent Lafitte) muito diferentes investigam um assassinato em uma cidade dividida, que esconde uma grande conspiração.

Thar (6/5)

Um assassinato e uma trama horrível de tortura abalam uma cidade tranquila no deserto. É a chance de um policial veterano provar seu valor.

Blade Runner 2049 (1/5)

O conteúdo de um túmulo secreto chama a atenção de um poderoso empresário, que envia o caçador de replicantes K (Ryan Gosling) em uma missão para encontrar uma lenda perdida.

As Viúvas (12/5)

Quatro viúvas decidem cometer um assalto para pagar a dívida astronômica que os maridos criminosos deixaram. Com Viola Davis, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Daniel Kaluuya e Colin Farrell.

Elis (25/5)

Esta biografia musical acompanha os altos e baixos da carreira e vida da cantora Elis Regina (Andréia Horta), que alcançou a fama na era da bossa nova.

Servo do Povo – O Filme (17/5)

O presidente se une ao ex-primeiro ministro para estabilizar a economia e enfrentar a oligarquia que controla o país nos bastidores. Estrelado por Volodymyr Zelenskyy.

Divinas Divas (9/5)

Oito estrelas icônicas do Teatro Rival, palco da primeira geração de artistas travestis do Brasil, compartilham histórias da expressão e revolução dos anos 60. Dirigido por Leandra Leal.

As Duas Irenes (16/5)

Uma jovem tímida descobre um segredo chocante: seu pai tem uma segunda família e uma filha extrovertida que é sua xará.

Sequestro em Cleveland (15/5)

Neste drama verídico, a jovem Michelle Knight é sequestrada e mantida em cativeiro por 11 anos, encontrando coragem para sobreviver em meio a terríveis adversidades.

Jackass 4.5 (6/5)

Acompanhe a equipe de Jackass e suas maluquices em cenas ousadas e inéditas.

One Second (22/5)

Durante a Revolução Cultural Chinesa, um homem foge de um campo de trabalho forçado em busca de um filme com a imagem da filha.

Muitos Homens Num Só (1/5)

Um vigarista (Vladimir Brichta) que rouba dos aristocratas do Rio de Janeiro na virada do século XX se apaixona por uma mulher privilegiada (Alice Braga) que está presa em uma união infeliz.





DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Rodrigo Sant’Anna: Cheguei! (19/5)

Depois do sucesso de A Sogra que te Pariu, Rodrigo Sant’Anna estreia seu primeiro stand-up na Netflix contando sua trajetória e apresentando novos personagens como Tinho, o tomate cereja, Mãe na Pandemia, Mulher do Site de Busca e Peru de Natal.

O Fotógrafo e o Carteiro: O Crime que Parou a Argentina (19/5)

Este documentário investiga o assassinato do fotojornalista José Luis Cabezas, um crime que chocou a Argentina e expôs uma conspiração política e financeira.





CRIANÇAS E FAMÍLIA

O Chefinho: De Volta ao Berço (19/5)

Já adulto, Ted Templeton Jr. usa a fórmula mágica de Tina para se transformar novamente em Chefinho. Mas voltar à Baby Corp não vai ser brincadeira de criança.

My Little Pony: Deixe sua Marca (26/5)

Ao perceber que o poder dos cristais está diminuindo, Zipp parte em uma missão para descobrir o motivo.

Octonautas: Missão Planeta: Temporada 2 (2/5)

O capitão Polo Polar, Kwazii e o resto da tripulação partem em missões emocionantes ao redor do mundo para proteger outros animais.

Sailor Moon S: Temporada 1 (18/5)

As guardiãs retomam a vida normal na escola, mas um sonho de Rei anuncia uma terrível ameaça.

Sailor Moon S: Temporada 2 (18/5)

Quando Sailor Plutão, Sailor Urano e Sailor Netuno se unem, Sailor Moon adquire novos poderes e se transforma em Super Sailor Moon.





ANIMES

Vampiro no Jardim (16/5)

Apesar da inimizade mortal, uma garota humana e uma rainha vampira partem em busca do paraíso onde ambas as espécies coexistem em paz.



One Piece (22/5)

Com o fim da batalha pelo controle de Alabasta, Luffy e a tripulação se preparam para viver novas e perigosas aventuras na famosa Grande Rota.