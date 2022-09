Confira o que vai acontecer na reta final de Pantanal

A novela Pantanal está quase chegando em sua reta final, depois de um sucesso estrondoso na tela da Globo e nas redes sociais. Mas, os apaixonados pela trama ainda terão de ver outras três mortes de personagens [alerta spoiler para quem não quer saber].

O personagem que morreu recentemente foi o filho mais novo de Tenório (Murilo Benício). O adolescente Roberto, interpretado por Cauê Campos, foi afogado pelo matador Solano (Rafa). O vilão também está com os seus dias contados na novela de Bruno Luperi.

Isso porque, depois de ter uma briga com o Velho do Rio, Solano vai tentar fazer de tudo para morar na tapera de Juma (Alanis Guillen). A protagonista da novela vai chegar em sua casa após dar à luz e encontrará o matador vivendo por lá.

Rendida, Juma descobre que o Velho do Rio recebeu um tiro de Solano, o que fará com que a moça fique mais revoltada. Com isso, ela o ataca e o devora ainda dentro da tapera. Após a morte, ela levará o corpo do vilão para o rio, a fim de que as piranhas terminem o serviço.

Outro que morrerá na novela será Tenório. O vilão, que tocou o terror em Maria Bruaca (Isabel Teixeira), vai estuprar seu ex-capanga, Alcides (Juliano Cazarré). Revoltado, o ex-peão vai contar com a ajuda do amigo Zaqueu (Silvero Pereira) para jogá-lo na beira do rio e, assim, ser devorado pelas piranhas.

E o último, mas não menos importante, o dono de todas as terras, José Leôncio. O personagem interpretado por Marcos Palmeira vai apresentar sintomas cardíacos e sofrerá um infarto após o casamento com Filó (Dira Paes), em uma cerimônia íntima na fazenda. A Globo não disponibilizou informações se Zé Leôncio vai reencontrar o seu pai antes de morrer.