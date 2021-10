Confira o que vai acontecer nas novelas

NOS TEMPOS DO IMPERADOR

Segunda (4): Dolores não abre a porta de seu quarto para Tonico. Zayla se decepciona quando Samuel insiste em esperar o casamento para dormir com ela. Vitória se revolta contra Quinzinho ao constatar que está falida. Lota chantageia Tonico em troca de ajudá-lo com Dolores. Luísa afirma a Pedro que não permitirá que o imperador assuma seu bebê. Bernardinho tenta conquistar Leopoldina. Teresa discorda da indicação de Luísa para o pretendente de Isabel. Samuel consegue seu emprego com Mauá. Luísa tem um sangramento.

Terça (5): Justina convoca Pilar para socorrer Luísa. Tonico comemora com Christie ao saber que os ingleses não comprarão mais mercadorias brasileiras. Pilar tenta salvar a vida da condessa. Leopoldina garante a Isabel que, se não puder escolher seu marido, se recusará a casar. Pilar salva Luísa. Samuel se declara para Zayla. Eudoro reclama com Pedro do boicote dos ingleses. Pedro humilha Christie, e Tonico se revolta. Luísa se recupera e revela a Pilar que é amante de Pedro.

Quarta (6): Pilar realiza que Dolores mentiu para ela. Vitória e Teresa explicam a Lota sobre o resgate das múmias em seu terreno. Bernardinho é flagrado na Quinta, e Lota disfarça a presença do filho. Pedro rejeita o pedido de Tonico para empregar Bernardinho. Lota e Batista sonham com a união de Bernardinho e Leopoldina. Teresa proíbe Leopoldina de encontrar Bernardinho. Pedro sofre ao saber que Luísa perdeu o bebê. Nélio e Dolores se aproximam. Tonico arma contra Pedro. Pilar questiona Dolores sobre suas mentiras.

Quinta (7): Dolores e Pilar trocam ressentimentos. Tonico assume a culpa pelo afastamento de Pilar e Samuel, e humilha Dolores. Luísa chora a perda de seu bebê ao lado de Justina. Quinzinho teme que Vitória descubra a verdade sobre seus imóveis e pede ajuda a Prisca e Hilário. Luísa afirma a Pilar que Samuel ainda a ama. Augusto e Gastão viajam ao Brasil sem saber que concorrem pela mão da princesa Isabel. Pedro se preocupa com a prisão dos oficiais ingleses, orquestrada por Tonico. Juvenal tenta sabotar Samuel, mas Mauá apoia o engenheiro. Guebo garante que Zayla não será feliz com Samuel. Pilar pede perdão a Samuel e o beija.

Sexta (8): Pilar afirma a Samuel que sabe que ele ainda a ama. Guebo se declara para Zayla e a beija. Samuel e Zayla ficam mexidos, mas se afastam de Pilar e Guebo. Teresa e Celestina desconfiam quando Isabel conta da indisposição de Luísa. Teresa conforta Luísa. Caxias alerta Pedro sobre um possível ataque da Inglaterra ao Brasil. Todos temem uma possível guerra entre os dois países. Pedro descobre que a Inglaterra atacou navios brasileiros em alto mar.

Sábado (9): O ateliê de Madame Lambert é atacado, e Zayla a ajuda. Pedro rejeita o pedido de Mauá para um acordo com os ingleses. Pilar defende um homem inglês e acaba sofrendo um acidente. Samuel socorre Pilar. Teresa, Celestina e Nino se abrigam da confusão das ruas no cassino de Quinzinho. Leopoldina ameaça cortar relações com Isabel caso a irmã conte para Teresa sobre Bernardinho. Tonico orienta Nino a se aproximar de Celestina. Os ingleses recuam.

PEGA PEGA

Segunda (4): Monteiro revela a Antônia que o perito morreu na época da investigação do acidente de Mirella. Antônia conta a Domênico sobre a investigação do acidente de Mirella. Domênico avisa a Antônia que marcou um encontro com Dalva. Eric avisa aos funcionários do Carioca Palace que eles terão participação nos lucros do hotel. Sandra Helena decide comprar a casa onde Sabine morou e convida Cíntia para se mudar com ela e a mãe. Malagueta coloca as provas do acidente de Mirella na pasta de Eric.

Terça (5): Luiza aceita a carona de Lourenço para ir ao cartório, sem saber que é observada por Eric. Eric repreende Luiza por ela não ter lhe contado que esteve com Lourenço. Sandra Helena confronta Malagueta por ter armado a prisão de Cíntia e afirma que ele pagará pelo que fez. Mônica conta a Evandro onde está escondida. Eric pergunta a Douglas se pode acessar as câmeras de segurança do seu computador. Lourenço insiste em falar com Luiza.

Quarta (6): Lourenço diz a Luiza que ouviu histórias sobre o acidente de Mirella e teme que algo possa acontecer com ela. Elza e Prazeres se surpreendem ao saber que Arlete está namorando Pedrinho. Domênico e Antônia entram na casa de Dalva e se assustam ao vê-la morta. Malagueta comenta com Maria Pia que Eric terá problemas com a polícia. Sandra Helena paga a fiança de Agnaldo. Antônia recebe um e-mail com documentos comprometedores sobre o acidente de Mirella.

Quinta (7): Sandra Helena diz a Agnaldo que os dois não podem mais ficar juntos. Antônia mostra a Luiza as fotos de documentos que recebeu por denúncia anônima, incriminando Eric pelo acidente de Mirella. A polícia encontra os documentos originais sobre o acidente na sala de Eric. Eric fica surpreso ao saber que o a morte de Mirella não foi um acidente e afirma nunca ter tido conhecimento dos documentos. Athaíde conta a Arlete que a polícia convocou Eric para prestar esclarecimentos sobre a morte de Mirella. Malagueta diz a Maria Pia que incriminou Eric porque a ama. Júlio fica surpreso ao ver Arlete com Pedrinho no hotel.

Sexta (8): Júlio descobre que Arlete está namorando Pedrinho e briga com a família. Eric conta a Bebeth sobre os documentos que comprovam que Mirella foi assassinada. Arlete confessa a Júlio que se apaixonou por Pedrinho. Sandra Helena comenta com Júlio e Agnaldo que desconfia de que Malagueta tenha incriminado Eric. Sabine promove Malagueta a vice-presidente interino da empresa, na ausência de Eric. Athaíde comenta com Lígia que Lourenço faz muitas perguntas sobre sua época como desembargador. Arlete pede informações a Antônia sobre o tempo de prescrição de um crime.

Sábado (9): Lígia pergunta a Athaíde se foi ele quem colocou as provas na pasta de Eric. Malagueta quer saber se Maria Pia está envolvida na morte de Mirella. Antônia comenta com Domênico que ficou intrigada com os questionamentos de Arlete. Expedito conta a Domênico que Athaíde está sendo investigado pela Polícia Federal. Arlete confessa a Júlio que encobriu um crime de morte. Júlio pergunta à mãe se o crime está́ relacionado a Eric.

IMPÉRIO

Segunda (4): Cristina impede Cora de falar com José Alfredo. Josué ouve Merival se declarar para Maria Marta. Maria Marta chora ao ver Maria Ísis com José Alfredo. Noely se apresenta para Magnólia como uma fã e consegue um emprego com ela. Carmem desconfia de Orville. José Alfredo acredita que Merival possa ser um de seus inimigos. Maurílio instala uma câmera na sala de José Alfredo. Silviano se recusa a sentar-se à mesa com a família de Maria Marta e todos estranham. Leonardo ouve Felipe ameaçar Enrico e avisa a Cláudio. José Alfredo leva Maria Ísis para seu quarto na mansão. Érika e Robertão se assustam com Noely. Cora questiona Cristina sobre a festa em homenagem ao Comendador. Cláudio é ferido por Felipe no lugar de Enrico. José Alfredo conversa com Merival.

Terça (5): Maurílio assiste à discussão entre Merival e José Alfredo. Felipe foge e Xana cuida de Cláudio. Josué tenta convencer José Alfredo de que Maria Marta pode estar envolvida com Merival. Maria Ísis enfrenta Maria Marta. Enrico avisa a Beatriz sobre o atentado e Leonardo tenta tranquilizá-la. José Alfredo humilha Maria Marta. Leonardo leva Enrico para o hospital. Maria Clara vê Maria Marta e Silviano dançando juntos. Orville confessa a Jonas que não quer mais explorar Salvador. Cláudio é operado e Leonardo conforta Beatriz. Maria Clara e João Lucas descobrem que Silviano já foi casado. Marilda vai à casa de Xana à procura de Luciano. Carmem denuncia Salvador. Beatriz intima Enrico a doar sangue para Cláudio. José Alfredo encontra Maurílio sentado em sua sala na joalheria Império.

Quarta (6): José Alfredo discute com Maurílio e Danielle fica intrigada. Enrico foge do hospital e Vicente tenta falar com ele. Magnólia instrui Noely e Severo observa a moça. Pietro conta para Téo sobre o atentado contra Cláudio. Jonas e Carmem se unem contra Orville. Cora se oferece para falar sobre o passado de José Alfredo e Téo fica animado. Maria Clara encontra Enrico e avisa a Beatriz. Cora pede que Téo a ajude a ter um encontro com José Alfredo. Tuane pede para desfilar da escola de samba. Beatriz dá um ultimato em Enrico. José Alfredo demite José Pedro.

Quinta (7): Maria Marta não aceita a demissão de José Pedro. Beatriz cobra novamente uma resposta de Enrico. Amanda conversa com José Pedro. José Pedro enfrenta José Alfredo. Maria Clara e Cristina discutem. Enrico conversa com Beatriz sobre Cláudio e ela se emociona. Maria Clara conversa com Amanda sobre Silviano. Cora conversa com Téo. Antônio vai ao salão da Xana. Xana e Luciano se encontram. Cora e Téo vão à joalheria Império. Helena e Orville conversam sobre Salvador. Antônio se declara para Naná. Silviano avisa a Maria Marta que José Pedro saiu de casa. Danielle debocha de José Pedro. Maria Clara diz que vai dormir na casa de Xana. Cora faz uma revelação sobre Maria Marta para José Alfredo.

Sexta (8): José Alfredo custa acreditar no que Cora disse a ele. José Pedro e Amanda conversam ao telefone. Danielle questiona Maurílio e ele liga para o seu comparsa misterioso. Vicente serve o jantar na casa de Xana. Cristina consola Xana. José Alfredo pensa no que Cora disse e conversa com Josué. Magnólia visita Maria Ísis. Marta mostra fotos do álbum a Silviano. José Alfredo e Maria Ísis vão à casa de Magnólia. Otoniel conversa com Ismael e Manoel no bar. Ismael pede para Lorraine rasgar o cheque que recebeu de Érika. Amanda visita José Pedro no hotel. Elivaldo fala para a família que vai fazer vestibular. Magnólia conversa com José Alfredo e Érika. Xana diz a Naná o motivo pelo qual está triste. Helena ameaça Jonas. Leonardo e Amanda escolhem um veículo para o negócio deles. Beatriz se declara para Cláudio. Juliana e Xênia se estranham. José Alfredo enfrenta Maria Marta.

Sábado (9): José Alfredo cobra explicações de Maria Marta sobre seu casamento com Silviano. Du conversa com João Lucas. Antoninho convida José Alfredo para desfilar na escola União de Santa Tereza. Silviano chora olhando foto de seu casamento com Maria Marta. Josué e José Alfredo procuram álbum que Maurílio deu para Maria Marta. Magnólia decide comprar um camarote para o carnaval. Érika parabeniza Téo por sucesso da campanha de doação de sangue para Cláudio. Xênia arma plano para boicotar fantasia de Juju. Xana e Naná levam Luciano para casa de acolhimento. Maria Marta conta para Maria Clara que José Alfredo descobriu seu segredo com Silviano. Naná conta para Xana que quer casar com Antônio para adotar Luciano e Xana fica decepcionada. Maria Isis, Antônio e Vicente visitam Cláudio no hospital. Maria Clara vê José Pedro conversando com Merival. Téo Pereira recebe flores.