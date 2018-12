Confira o trailer do especial de Natal de O Mundo Sombrio de Sabrina

Já dá para conferir o que vem por aí no especial de Natal do Mundo sombrio de Sabrina, o teaser foi liberado pela netflix na madrugada desta quarta-feira (5) e deverá contar a história de um natal nada comum vivido por sabrina, seus amigos e família. As cenas que já foram reveladas reservam alguns mistérios, cenas assustadoras, um Papai Noel muito suspeito e até uma visitinha do demônio. Veja:

O especial chega na plataforma do serviço de streaming no próximo dia 14, já a asegunda temporada está prevista para ser lançada em 5 de abril do próximo ano.