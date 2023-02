Confira onde se divertir em Salvador e RMS no pós Carnaval

Para aqueles que ainda estão inconformados com o encerramento do Carnaval na quarta-feira de cinzas, ainda há uma solução: os eventos de verão. A estação mais quente do ano ainda está por aqui e os eventos que pipocam nesta época também.

Para ajudar os leitores a escolher o melhor rumo a tomar neste final de semana - e até nos primeiros dias de março -, o CORREIO fez uma lista do que há de melhor em Salvador e Região Metropolitana. Confira.

Samba Trator

Local: Bombar - Rio Vermelho

Quando: domingo (26), às 20h30

Valor: R$10 (venda na portaria)

Ressaca de Gerônimo

Local: Palco Viração, da Casa Rosa do Rio Vermelho

Quando: sábado (25)

Valor: R$60 inteira e R$30 meia (primeiro lote)

Ressaca da Timbalada

Local: Candyall Guetho Square, Rua Paulo Afonso, 411 - Salvador

Quando: domingo (26)

Valor: de R$230 (meia pista) a R$400 (lounge)

Ressaca do Bloco De Hoje A 8

Local: Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo

Quando: 5 de março

Valor: R$40

Ressaca do Baile do Urso

Atrações: Afrocidade e Skanibais

Local: Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo

Quando: 11 de março

Valor: R$60

Trinca de Paz

Local: Espaço Engrenagem Viva - Pelourinho

Quando: sexta-feira (24), às 20h

Valor: R$ 100 (venda no local)

Samba de Farofa - 10 anos de Samba

Local: Teatro Sesc Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - BA

Quando: sábado (25), às 19h

Valor: R$ 15 (meia), R$ 24 (Cliente Pleno associado Sesc) e R$ 30 (inteira)

Resenha de Carnaval

Atrações: Eric Lago, Samprime e DJ Guiga

Local: Blitz Music Bar - Rua Araponga, 126, Pitangueira, Lauro de Freitas

Quando: sábado (15), às 21h)

Valor: R$ 30 (arena) e R$ 70 (área VIP)

Roda de Rock

Atrações: A Feira, Kingsmen, Horda, Rafa da Gaita e Johnny Bier

Local: Blitz Music Bar - Rua Araponga, 126, Pitangueira, Lauro de Freitas

Quando: domingo (26), às 15h30

Valor: R$ 35

Pôr do Sol com Jau

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia

Quando: domingo (26), às 16h

Valor: R$ 90

Tributo a Johnny Cash

Atrações: banda The Surf Riders e DJ Bigbross

Local: Blá! Blá! Blá! Arte & Cultura - Rio Vermelho

Quando: domingo (26), às 20h

Valor: R$15

Mostra Hip-Hop em Movimento

Atrações: Cronista do Morro, Ravi Lobo, Underismo, DJ Branco, VJ Gabiru, Questão e Lee

Local: Largo Quincas Berro D'Água - Pelourinho

Quando: sexta (24)

Valor: R$10 (inteira)

CarnavAU do Bela

Local: Amado Pet Shop - Alameda de Serviços (Piso L1) do Shopping Bela Vista

Quando: sábado (25), das 15h às 17h

Valor: gratuito (mediante inscrição)

