Confira opções para curtir a Virada em casa

Quem está se cuidando e se preocupa com o próximo não vai ficar procurando desculpas para sair hoje à noite. Como tudo este ano, o Réveillon, para a maioria, será em casa, em família. E a música pode ser uma boa companhia, seja com sua própria playlist, nas lives ou nos programas especiais que as emissoras de TV prepararam.

Selecionamos quatro opções, para fãs dos mais variados estilos musicais: o tradicional Show da Virada, na TV Globo, que este ano exibe os melhores momentos da festa do ano passado, com Ivete Sangalo, IZA, Wesley Safadão, Luan Santana, Jota Quest e Dilsinho; a live Virada Brahma, com Luan Santana, Bruno & Marrone e Barões da Pisadinha; e os especiais de fim de ano da TVE (com várias estrelas da música baiana) e do Canal Bis (com medalhões do rock internacional).

É só escolher o estilo e aproveitar. E para que tem pets e fica estressado junto com eles por conta dos fogos, a dica é sintonizar no National Geographic. O canal pago vai exibir, a partir das 23h, o Réveillon Para Pets, criado em 2017 para ajudar a aliviar o estresse causado pelo ruído por meio de imagens e músicas relaxantes, com base na Sinfonia pelo Planeta. Boa virada.





Live Virada Brahma - A cervejaria irá realizar um grande show com a apresentação inédita de Bruno e Marrone, Luan Santana e Barões da Pisadinha, artistas que se destacaram durante o ano. Com duração de quatro horas e transmissão online pelo YouTube, direto do canal dos artistas, a Virada Brahma terá início às 22h dessa quinta-feira (31). A atriz Mariana Rios irá comandar o show, alinhando suas duas paixões: música e apresentação.





Bahia, Fé e Axé -A TVE exibe o especial musical inédito a partir das 21h30 desta quinta (31). A apresentação traz grandes nomes da música afro-baiana: Ilê Ayê, Alexandre Guedes, Gerônimo, Wil Carvalho, Cortejo Afro, Reinaldinho e Compadre Washington, Larissa Luz, Osba, Lazzo Matumbi, Márcia Short, As Ganhadeiras de Itapuã, Juliana Ribeiro, Wilson Café, Tonho Matéria, Aloísio Menezes, Dão Black, Margareth Menezes, Saulo e Banda Didá, Pierre Onassis e Magary Lord, Trem de Pouso, Ninha, Patricia Gomes e Xexéu, Sarajane e Durval Lelys, Olodum, Baianasystem, Orkestra Rumpilezz.

A apresentação é da cantora Juliana Ribeiro, do músico Dão Black e da diretora da Banda idá, a produtora Viviam Caroline. A direção e produção é do Coletivo de Artistas Negros da Bahia, com realização e co-produção da Agência Dudes e apoio da TVE.

Show da Virada - TV Globo vai exibir nesta quinta (31) os melhores momentos que marcaram o Show da Virada do último ano, levando a tradicional festa da virada até a casa dos brasileiros. Ivete Sangalo, IZA, Wesley Safadão, Luan Santana, Jota Quest e Dilsinho são os artistas que protagonizam performances especiais. Do pop ao rock, do pagode ao axé, do funk ao sertanejo, o show celebra e une os diferentes gêneros musicais para agradar a todos os gostos. Após a novela A Força do Querer.



Virada rocker - O canal fechado Bis preparou uma programação especial, a partir das 20h desta quinta (31), com artistas como Jimmy Page, The Edge, Jack White, Robert Plant, Metallica e o show U2 – Experience Live In Berlin 2018, que começa à meia-noite.