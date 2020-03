Confira os clipes de artistas baianos lançados esta semana

Que os videoclipes estão em alta nas plataformas digitais não há dúvida! Artistas baianos estão aproveitando o sucesso do formato e lançado trabalhos audiovisuais com frequência. O CORREIO listou seis clipes saídos do forno somente esta semana. O destaque vai para a cantora Lívia Nery, que divulgou o vídeo da faixa-título do seu primeiro disco Estranha Melodia, lançado em meados do ano passado.

O clipe, cheio de efeitos visuais, apresenta a artista em diferentes personagens e paisagens que vão além do real. Ruas movimentadas por situações tão lúdicas quanto absurdas, uma viagem ao espaço depois que o tempo fecha, um ser excêntrico que procura sair de dentro de uma caixa são algumas situações que traduzem facetas do que se pode chamar de estranho. A direção é da Blitzkrieg Content.





Quem também chamou atenção esta semana foi o rapper Vírus, com o clipe de Ameaça, seu primeiro single. Vírus integra desde o ano passado o selo 999, de Baco Exu do Blues. Aliás, é Baco quem dirige o vídeo ao lado de e OG Cruz; a produção é de JLZ. No filme, armas, drogas, poder e pegação. Tudo bem longe da apologia, mas como forma de crítica aos símbolos usados na maioria das produções que acabam po r propagar o machismo e o preconceito. A ideia principal foi transmitir o quanto a comunidade LGBTQI+ é forte, mostrando que a sexulidade é só um detalhe.

"Podemos ser o que quisermos e a nossa força é maior do que qualquer homofobia ou preconceito", acredita Vírus, que comenta ainda o impacto da produção. "Vai impactar porque num cenário majoritariamente hétero e branco, onde a maioria das produções são reproduções com mulheres como objetos e gays como algo abominável, ter um jovem negro bissexual em posição de poder é mais do que chocante", afirma o cantor.

Outro rapper que lançou clipe essa semana foi Rincon Sapiência. Paulista, ele está nessa lista por conta da parceria com o grupo baiano Attooxxa, com quem já divide outras canções e volta e meia faz algo junto. O feat integra seu segundo álbum de carreira, Mundo Manicongo: Dramas, Danças e Afroreps, e o videoclipe ilustra a periferia, o gingado e a diversidade dos corpos baianos, reforçando o elemento “dança” que intitula o novo trabalho do artista.

“Arrastão é uma evolução de Mete Dança, faixa que me abriu os caminhos de estudo e exploração do pagodão. A nova faixa traz uma percussão mais refinada para fazer as pessoas dançarem, além de ser construída em conjunto de mãos baianas que só cresceram o trabalho”, revela Sapiência.

Grupo que faz muitas misturas musicais como essa, o TrapFunk&Alívio lançou o clipe de Passinho da Xhina. Composta por Alex Ribeiro (Dj Alle-X), a música nasceu inspirada no BréggaFunk e aguçou a criatividade dos artistas em fundir o "BrégaFunk + SambaRaggae = Bréggae". "Bréggae vem como sugestão pra reinventar o SambaReggae, acreditamos que fusões de ritmos regionais ampliam o dialogo da cultura popular", dizem.

Passinho da Xhina, além de uma collab, é fruto de uma experiência imersiva com os parceiros 10Ocupados - uma forma de mostrar que é possível realizar ações artísticas entre geradores de conteúdo de diferentes comunidades.

A banda Negra Cor lançou o clipe de Proposta. Gravado na Praia do Forte, e dirigido por Christian Baes, o vídeo conta com a participação especial da atriz Aline Patriarca. O cantor Adelmo Casé interpreta um homem apaixonado, em um clima descontraído e romântico com a sua parceira.