Confira os filmes que estão na Competitiva Internacional do Panorama Coisa de Cinema

Dois filmes premiados no último Festival de Berlim estão em destaque na Competitiva Internacional do XV Panorama Coisa de Cinema, que acontece entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro, em Salvador e Cachoeira. A mostra tem outros quatro longas-metragens e treze curtas, produzidos em países das Américas, Europa, Ásia e África.

Vencedor da categoria Melhor Longa de Estreia no festival alemão, Retábulo (Retablo), de Alvário Delgado-Aparicio, é uma coprodução Peru/Alemanha/Noruega. No filme, um garoto peruano está sendo treinado pelo pai para se tornar um artesão de peças religiosas, mas descobre um segredo que abala o seu mundo.

Retábulo foi vencedor da categoria Melhor Longa de Estreia no festival alemão (Foto: Divulgação)

Contemplado com uma menção honrosa do júri ecumênico de Berlim, Viajante da Meia-noite (Midnight Traveler), do afegão Hassan Fazili, ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival Internacional de São Francisco. O longa mostra a fuga do diretor e sua família, após o Talibã definir que ele deveria ser morto, refletindo o drama vivido por milhares de refugiados.

Os filmes Alva, de Ico Costa; À procura... (In Search…), de Beryl Magoko; A dança das máscaras (The Sound of Masks), de Sara Gouveia; e Pahokee, de Ivete Lucas e Patrick Bresnan, completam a lista de longas.

Com mostras competitivas e paralelas, o Panorama exibirá cerca de 100 filmes ao longo da programação. O festival conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, e do Ministério da Cidadania, por meio do Fundo Setorial do Audiovisual.

Confira todos os filmes selecionados:

LONGAS



A dança das máscaras/The sound of masks (África do Sul/Portugal) - Sara Gouveia

Alva (Portugal/Argentina/França) - Ico Costa.

À procura…/ In search...( Alemanha/Quênia) - Beryl Magoko

Pahokee (EUA) - Ivete Lucas e Patrick Bresnan

Retábulo/Retablo (Peru/Alemanha/Noruega) - Álvaro Delgado-Aparicio

Viajante da Meia-noite /Midnight Traveler (EUA/Catar/Canadá/Reino Unido) - Hassan Fazili.





CURTAS

Como Ser uma Fera do Hype / How the Beasts Got Hyped (Filipinas) - Elvin Jay Macanlalay, Bryan Marticio e Mars Sanchez

Dante vs. Mohammed Ali (Holanda) - Marc Wagenaar

Fluir/Flow (Holanda/França) - Adriaan Lokman

Héctor (Chile) - Victoria Giesen Carvajal

História Secreta da Aviação (Portugal) - João Manso

Madrid-Estocolmo (Espanha) - Antonio Ledesma Vila e Carmen Kaltchev Soto

Misericórdia (Espanha) - Xavi Marrades

O lado Bom em Ré Menor/Bright Side in D Minor (Suíça/Espanha) - Joan-Marc Zapata Boldú