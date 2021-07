Confira os lançamentos da Netflix em agosto

Como de costume, a Netflix divulgou a lista de seus lançamentos para agosto com alguns títulos empolgantes. O primeiro deles é A Nuvem, produção francesa de terror que promete arrepiar os assinantes. Na trama, uma mulher cria gafanhotos para vender como alimento proteico. Porém, ela não consegue fazer com que eles reproduzem. Para contornar o problema, a personagem encontra uma solução drástica e mortal.

A Barraca do Beijo 3, estrelado por Joey King e Jacob Elordi, é uma das estreias mais aguardadas de 2021. Desta vez, Elle (King) precisa aproveitar as suas férias de verão ao máximo antes de ir para a faculdade.

E falando em tramas adolescentes, tem ainda Diários de Intercâmbio, com Larissa Manoela. A história acompanha duas amigas que viajam para os Estados Unidos a fim de esquecer todos os problemas. Mas chegando lá, elas descobrem que as confusões apenas começaram.





Netflix:

Dia 6/8:

Hit & Run

Duas Rainhas

A Nuvem

A Jornada de Vivo

Duas Vezes Você

Quam - O Novo Milionário

As Nove Emoções



Dia 7/8:

Zero 2020: O Teatro Kabuki

Dia 8/8:

Chorão: Marginal Alado

Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas



Dia 9/8:

Shaman King

Dia 10/8:

O Souvenir

A Casa Mágica da Gabby: 2ª temporada

Untold - Briga na NBA

Philly Philly Wang Wang

Preciso de Romance

O Palhaço Coroado

Dia 11/8:

A Barraca do Beijo 3

Esquadrão de Confeiteiros

A Deusa do Asfalto

Misha e os Lobos



Dia 12/8:

Monster Hunter: Legends of the Guild

AlRawabi School for Girls

Lokillo: O Novo Normal

Dia 13/8:

Beckett

Desaparecido para Sempre

Vingança Sabor Cereja

Valéria: 2ª temporada

Velozes & Furiosos - Espiões do Asfalto: 5ª temporada

Vosso Reino

Dia 15/8:

O Clube das Winx: 7ª temporada

Dia 16/8:

Estranho Passageiro - Sputnik

Dia 17/8:

A Arte da Autodefesa

Untold - Pacto com o Diabo

Dia 18/8:

Ilhas de Segredos

Diários de Intercâmbio

Sombras da Guerra

Demais pra Mim

Dia 20/8:

Justiça em Família

Chico: Artista Brasileiro

The Chair

The Loud House: O Filme

Todo Va a Estar Bien



Dia 22/8:

Bravura Indômita

Dia 23/8:

The Witcher: Lenda do Lobo



Dia 24/8:

Untold - Caitlyn Jenner

Dia 25/8:

Clickbait

A Saída

Estilo à Beira da Estrada

João de Deus - Cura e Crime



Dia 27/8:

Ele é Demais

Eu & Arlo

O Quinto Set

Dia 31/8:

Untold - Crime e Infrações

John DeLorean: Visionário ou Vigarista?

Disney+:

Dia 4/8:

Pane Elétrica (temporada 2)

Lendas da Marvel (episódios 10 a 12)

Me Encontra em Paris (temporadas 1 e 2)

Posso Explicar (temporada 1)

Muppet Babies: Hora do Show

Star Wars: Forças do Destino (Curta-metragem)

Vampirina Canta Com as Monstrinhas! (Curta-metragem)

Dia 6/8:

Most Wanted Sharks

Sharkcano

What the Shark?

Secrets of the Bull Shark

Meu Nome É Greta (Documentário)

Dia 11/8:

What If…?

Operação Big Hero - A Série (temporada 3),

Bizaardvark (temporadas 1 a 3)



Dia 13/8:

Star Wars Vintage: A História do Wookie Que Acredita

Star Wars Vintage: Caravana da Coragem

Star Wars Vintage: Ewoks: A Batalha de Endor

A Vida de Cesar Millan

Dia 18/8:

Diário de Uma Futura Presidente (temporada 2)

O Mundo dos Animais

Família Dinossauro (temporadas 1 a 4)

Nat Geo Lab

Dia 20/8:

Quando em Roma

Topa em Junior Express: A qual estação vamos?

Dia 25/8:

Viúva Negra (para todos os assinantes)

Disney Gallery / Star Wars: The Mandalorian

Andi Mack (Temporada 3)

Star Wars Vintage: Droids (temporadas 1 e 2)

Truques da Mente (temporadas 7 e 8)

A Lenda dos Três Caballeros



Dia 27/8:

Chris Hemsworth: Investigando Tubarões

Amazon Prime Video:

Dia 1/8:

Goosebumps: Monstros e Arrepios (somente Paramount+)

iCarly (somente Paramount+)

Dia 2/8:

La La Land: Cantando Estações (somente Starzplay)

Dia 6/8:

Val

Cruel Summer – 1ª Temporada

Dia 11/8:

Infinite (somente Paramount+)

Dia 13/8:

Evangelion: 1.11 Você (Não) Está Só

Evangelion: 2.22 Você (Não) Pode Avançar

Evangelion 3.33 You Can (Not) Redo

Modern Love – 2ª Temporada

Dia 15/8:

Angry Birds 2: O Filme

Heels (somente Starzplay)

Dia 18/8:

Behind the Music (somente Paramount+)

Dia 20/8:

Isolados: Medo Invisível

Safe at Home

Nove Desconhecidos – 1ª Temporada

Dia 27/8:

Kevin Can F*** Himself – 1ª Temporada

Dia 29/8:

Mr. Robot: Sociedade Hacker – 4ª Temporada

HBO Max:

Rick & Morty

Superman & Lois

Stargirl

UEFA Champions League

Supercopa da UEFA

Amarração no Amor

Made ForLove

Ninjago

Elliott from the Earth

Looney Tunes Cartoons

Mortal Kombat

Soace Jam: Um Novo Legado

Call me Kat

Gossip Girl

The White Lotus

The Office